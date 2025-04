Wandern zum Leuchtturm am Darßer Urwald Stand: 10.04.2025 12:50 Uhr Urwald und wildromantischer Strand: Wer auf Fischland-Darß-Zingst Urlaub macht, kann beides erleben - bei einem Ausflug an die Nordspitze der Halbinsel zum Leuchtturm am Darßer Ort.

Ganz im Norden von Fischland-Darß-Zingst liegt der Darßer Urwald - ein lohnendes Ausflugsziel für alle, die ihre Ferien auf der Halbinsel selbst oder in den umliegenden Küstenorten verbringen.

Spaziergang von Prerow zum Leuchtturm

Als Ausgangspunkt für eine Wanderung empfiehlt sich das Seebad Prerow. Von dem ehemaligen Fischerdorf führen mehrere Wege direkt hinein in den Darßer Urwald. Er ist Teil des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft und weitgehend naturbelassen. Mehrere kleine Pfade schlängeln sich durch den dichten Wald. Vorbei an Heidelbeerbüschen, Erlenbruch und knorrigen alten Buchen geht es in Richtung Weststrand.

Der Hauptweg führt an der Küstenlinie entlang auf etwa fünf Kilometern zum historischen Leuchtturm. Wer nicht zu Fuß gehen möchte, kann alternativ auch mit einer der regelmäßig verkehrenden Pferdekutschen fahren - vor allem für Kinder ein spannendes Erlebnis. Mit dem Auto ist der Leuchtturm nicht zu erreichen.

Leuchtturm mit Aussichtsplattform und Natureum

Der historische Turm aus dem Jahr 1848 ist noch immer in Betrieb. Im Inneren führt eine schmiedeeiserne Wendeltreppe über 134 Stufen hinauf zur Aussichtsplattform. Sie bietet einen tollen Blick über Wald, Strand und Ostsee Bei klarem Wetter reicht die Sicht sogar bis Dänemark. Im Leuchtturm selbst ist das Natureum untergebracht, eine Außenstelle des Meeresmuseums in Stralsund. Es informiert mit einer Ausstellung und einem Aquarium über die Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks.

Wild und naturbelassen: der Weststrand

Direkt hinter dem Leuchtturm beginnt der Weststrand. Er ist ideal für ein Picknick, im Sommer auch für eine Badepause. Da es direkt um den Leuchtturm herum in der Hauptsaison recht voll werden kann, lohnt es sich, ein paar Schritte zu gehen. Etwas abseits der touristischen Hauptroute wird der Naturstrand schnell leerer und zeigt sich von seiner wildromantischen Seite - mit windgebeugten Kiefern und kahlen, ins Meer hineinragenden Baumstümpfen.

Wanderung zum Darßer Nothafen

Wer einen längeren Spaziergang machen möchte, folgt dem Rundwanderweg. Er ist ausgeschildert und führt zunächst in nördlicher Richtung am Strand entlang und dann auf Bohlenwegen durch die Dünen zu einer Aussichtsplattform. Von dort geht es weiter in Richtung Nothafen am Darßer Ort, ein kleiner Hafen für Seenotfälle. Wahlweise zu Fuß oder mit der kleinen Darßbahn geht es von dort zurück nach Prerow.

Mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft zwischen Bodden und Ostsee ist die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ein ideales Urlaubsziel sowohl für Strandurlauber als auch für Naturinteressierte. Neben Prerow sind das ehemalige Fischer- und Seefahrerdorf Wustrow, das Künstlerdorf Ahrenshoop sowie das Seeheilbad Zingst gute Ausgangspunkte für Entdeckungstouren.

