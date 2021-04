Ostseebad Ahrenshoop: Urlaub im Künstlerdorf Stand: 23.04.2021 12:14 Uhr Ahrenshoop liegt auf der schmalen Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern. Seit mehr als 100 Jahren zieht es Maler in das hübsche Ostseebad. Noch heute prägt Kunst den Ort.

Die Ostsee auf der einen Seite, der Bodden auf der anderen, dazwischen das kleine Fischerdorf mit seinen reetgedeckten Katen und über allem die Weite des Himmels: Diese Lage und das besondere Licht faszinierten Ende des 19. Jahrhunderts viele Künstler. Sie zogen nach Ahrenshoop und begründeten den Ruf des Seebades als Künsterlerort.

Heute ist Ahrenshoop sowohl für Gäste, die gern Badeurlaub machen oder lange Spaziergänge am Wasser unternehmen, als auch für Kunstfreunde ein interessantes Ziel.

Kunstmuseum, Kunstpfad und Malschulen

Geschichte Ahrenshoop: Künstlerkolonie für Generationen Wie Maler und Schriftsteller das Ostseebad prägten. mehr

1892 besuchte der Maler Paul Müller-Kaempf in das kleine Dorf und war sofort angezogen von seiner besonderen Atmosphäre. Müller-Kaempf blieb und gründete eine Malschule. Andere Künstler folgten ihm nach, bauten Häuser mit Ateliers und Galerien und machten den Ort bekannt. Später kamen auch Schriftsteller und fanden dort Inspiration. Ein Kunstpfad mit zehn Stationen führt zu Stellen, an denen bekannte Gemälde entstanden sind und informiert über Maler und Werke.

Außerdem prägen Galerien und Kunstausstellungen den Ort. Mittelpunkt ist das Kunstmuseum. Es zeichnet die Entwicklung der Künstlerkolonie nach und präsentiert wechselnde Ausstellungen. Sehenswert sind außerdem unter anderem der Kunstkaten, die Klanggalerie und die Bunte Stube. In Malkursen können Besucher selbst kreativ werden. Die Kursleiter sind professionelle Maler.

Rundgänge auf den Spuren prominenter Gäste

Wer mehr über Ahrenshoops Gegenwart und Vergangenheit als Künstlerkolonie erfahren möchte, kann sich einer der Führungen durch den Ort anschließen. So zeigt der literarische Rundgang, dass dort auch Schriftsteller häufig zu Gast waren. Die Tour führt zu Häusern, in denen Autoren wie Bertold Brecht, Anna Seghers oder Uwe Johnson während ihrer Aufenthalte in Ahrenshoop wohnten, Teilnehmer erfahren Anekdoten über die bekannten Gäste und können Zitaten aus ihren Werken lauschen. Jeden Mittwoch lädt die Kurverwaltung außerdem zu einem allgemeinen Rundgang durch den Ort ein.

Strand, Dünen und ein Hafen am Bodden

Ahrenshoop liegt auf einer schmalen Landzunge - nur 800 Meter trennen die Ostsee vom Bodden, der mit seinen Schilfflächen Rückzugsort und Lebensraum vieler seltener Tiere und Pflanzen ist. Auf der Boddenseite befindet sich der kleine Hafen von Ahrenshoop-Althagen mit seinen typischen, in das Wasser gebauten Bootshäusern. Urlauber können dort frisch geräucherten Fisch kaufen oder zu einem Segeltörn mit einem Zeesenboot auf den Bodden starten. An der Ostseeküste lädt ein kilometerlanger Strand mit feinem Sand und Dünen zu Spaziergängen und zum Entspannen ein. Der flache Ostseestrand ist auch für Familien ideal.

Rad- und Wanderwege an der Steilküste und zum Darßer Urwald

Auch für Aktivurlauber ist Ahrenshoop ein attraktives Ziel: Im Süden führt ein schöner Wanderweg über die Steilküste am Hohen Ufer nach Wustrow, im Norden endet Ahrenshoop am flachen Weststrand, der an den Darßer Urwald grenzt. Der gut 50 Quadratkilometer große Wald ist zum Teil naturbelassen und von Wander-, Rad- und Reitwegen durchzogen.

Corona-Hinweis Wegen der Corona-Pandemie sind viele Sehenswürdigkeiten derzeit leider geschlossen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld!

Karte: Ostseebad Ahrenshoop

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 31.03.2021 | 12:00 Uhr