Autostadt Wolfsburg: Erlebnispark im Grünen Stand: 19.10.2023 14:04 Uhr Vom Oldtimer bis zum Prototypen: Auf dem großen Gelände präsentiert der VW-Konzern seine Produkte. In einer sehenswerten Ausstellung zur Automobilgeschichte können Besucher Raritäten vieler Hersteller entdecken.

Wolfsburg steht für Autos und ist das Zentrum der Fahrzeugproduktion in Norddeutschland. Neben dem traditionsreichen VW-Werk gibt es dort auch die Autostadt, die täglich viele Besucher in das "Schaufenster" des Konzerns lockt. Es sind nicht nur Kunden, die ihren Neuwagen abholen, sondern auch Autoliebhaber und Familien. Denn die Autostadt ist ein moderner Freizeit- und Erlebnispark mit Grün- und Wasserflächen, Ausstellungen, Spielplatz und Gelände-Parcours.

Das gibt es in der Autostadt zu erleben

Der Rundgang durch die Autostadt beginnt im sogenannten Konzernforum. Dort warten eine Ausstellung über Elektromobilität, ein Panoramakino mit vier unterhaltsame Kurzfilmen und Rennsimulatoren auf die Besucher. Den Blick nach vorne richtet "Level Green" zum Thema Nachhaltigkeit. Mithilfe interaktiver Anwendungen erfährt man dort etwa, wie viele Ressourcen man selbst verbraucht oder wie man den Ausstoß von CO2 reduzieren kann.

Ein Haus für jede Marke

Ein Konzern, viele Marken: Audi, Porsche, Seat, Škoda und Volkswagen präsentieren ihre Modelle und Prototypen jeweils in einem eigenen Pavillon auf dem Gelände. Dabei unterscheiden sich nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Architektur der Gebäude: Während SEAT in einem halbrunden Gebäude zu Hause ist, lädt VW in einen gläsernen Kubus ein. Ein weiterer Pavillon zeigt die Nutzfahrzeuge des Autobauers.

Meilensteine der Automobilgeschichte

Einer der Höhepunkte ist das Zeithaus, eine Ausstellung, die über die Welt von VW hinausgeht. Gezeigt werden Legenden und Meilensteine der Mobilität - das heißt Oldtimer aller Hersteller aus der ganzen Welt seit 1886. Dazu gehören das revolutionärste Serienauto der 1950er-Jahre, der Citroën DS, Klassiker wie der Ford Capri, der Fiat 500 B "Topolino" oder das Käfer-Cabrio. Zu sehen sind auch viele Raritäten wie der Beutler-Volkswagen, von dem nur acht Exemplare gebaut wurden, oder der Gutbrod Superior 700E - das erste Serienauto mit Benzineinspritzung.

Abenteuer-Spielplatz Autostadt

Spielen, toben, lernen - Kinder sollen sich in der Autostadt nicht langweilen. Deshalb ist das Angebot für die Kunden von morgen groß. Sie können in einer Bewegungslandschaft ihr mobiles Geschick an verschiedenen Stationen testen, an Werkstationen aktiv werden oder sich an einem Fahrsimulator ausprobieren. Ein Highlight ist die große Kletterskulptur mit Rutschen.

Das Auto aus dem "Turmregal"

Viele Kunden kommen in die Autostadt, um hier persönlich ihren neuen Wagen abzuholen. Das neue Auto wartet aber nicht auf einem Parkplatz auf seinen Besitzer, sondern kommt aus einem der beiden gläsernen Autotürme im Abholcenter. Aus dem riesigen "Turmregal", in dem insgesamt bis zu 800 Autos Platz haben, schwebt der Neuwagen langsam herab. Durchschnittlich sorgen die vollautomatischen Hochregale für die Auslieferung von 500 Autos pro Tag. Besucher, die sich die Autotürme näher anschauen wollen, können mit einer gläsernen Kabine bis auf 48 Meter Höhe fahren. Eine Tour dauert etwa 15 Minuten, ist allerdings nicht im Eintrittspreis enthalten.

Home of Gaming: Neues Angebot ab Sommer 2024

Ab Sommer 2024 zieht ein weiterer Bereich in die Autostadt ein. Der markante schwarze Kubus inmitten der Parklandschaft soll künftig als "Home of Gaming" Treffpunkt für alle E-Sports-Begeisterten sein. Auf fünf Etagen können Einsteiger und Profis sich unter anderem bei Konsolenspielen, Sim Racing und PC Gaming beweisen. Außerdem sind im ehemaligen Lamborghini-Pavillon regelmäßige E-Sports-Events geplant.

Großes Kultur- und Eventprogramm

Kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen oder Konzerte sowie Events und Workshops runden das Angebot der Autostadt ab. Von Dezember bis Januar verwandelt sich das Gelände in eine Winterwelt mit Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn.

Besucher sollten sich mindestens einen halben Tag Zeit nehmen, um die verschiedenen Ausstellungen der Autostadt ohne Hektik und Zeitdruck anschauen zu können. Man kann dort mit Pausen problemlos auch einen ganzen Tag verbringen. Wer Interesse an weiterführenden Informationen hat, kann eine Führung buchen. Ferner gibt es die Möglichkeit, an einer Tour durch das angrenzende VW-Werk oder an einer Bootsfahrt auf dem Mittellandkanal teilzunehmen.

Autostadt Wolfsburg Stadtbrücke

Navi: Berliner Brücke

38440 Wolfsburg

Tel: (0800) 288 67 82 38



Öffnungszeiten, Eintrittspreise und weitere Infos auf der Website der Autostadt

