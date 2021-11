Weihnachtsmärkte 2021 in Niedersachsen Stand: 15.11.2021 15:10 Uhr Festlich beleuchtete Fachwerkfassaden und Schiffe, Märchenmeilen und viel Kunsthandwerk: eine Auswahl der schönsten Weihnachtsmärkte von der Nordsee bis zum Harz sowie die geltenden Corona-Regeln.

Die meisten Weihnachtsmärkte in Niedersachsen öffnen in der Woche vor dem 1. Advent und enden kurz vor Heiligabend. Landesweit gelten folgende Regeln: Für alle, die Speisen oder Getränke konsumieren oder Fahrgeschäfte nutzen, gilt mindestens 3G. Ausgenommen davon sind Besucher, die nur bummeln oder etwas kaufen möchten. Zwischen den Ständen muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. In Innenräumen und geschlossenen Buden ist keine Bewirtung erlaubt. In Verkaufs- und Sanitärräumen gilt eine Maskenpflicht.

Betreiber können zwischen 3G oder 2G entscheiden, ab der höchsten Warnstufe gilt 2G verpflichtend. In der Region Hannover gilt 2G. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der 3G- und 2G-Regel zumeist ausgenommen. Auf einigen Märkten bekommen Besucher nach Prüfung ihres Impf- oder Testnachweises ein farbiges Armband, das an diesem Tag an allen Ständen gilt, vollständig Geimpfte und Genesene erhalten ein andersfarbiges Bändchen, das an allen Markttagen gültig ist.

Je nach aktueller Corona-Lage können sich die Regeln für die Märkte ändern. Es empfiehlt sich daher, sich vor dem Besuch bei den Veranstaltern zu informieren.

Hannover: Viele Märkte sorgen für weihnachtlichen Glanz

Gleich drei Weihnachtsmärkte locken in Hannovers Innenstadt zum Bummeln. Der bekannteste Markt in der Altstadt bietet rund um die Marktkirche Karussells und etwa 130 Stände mit Kulinarischem und vielen Weihnachtsartikeln. Die Kinderattraktionen und der Wunschbrunnenwald finden dieses Jahr nicht statt. Auf dem Ballhofplatz empfängt das "Finnische Weihnachtsdorf" die Besucher mit Spezialitäten wie Lachs vom offenen Feuer und Glühwein. Vor dem Hauptbahnhof auf dem Ernst-August-Platz laden rund 40 Stände zu einem kurzen Stopp ein. Am Kröpcke steht die große Pyramide. Außerdem gibt es einen Weihnachtsmarkt auf der Lister Meile.

Wo: Altstadt, Ballhofplatz, Ernst-August-Platz

Termin: 22. November bis 22. Dezember (Ernst-August-Platz: bis 30. Dezember)

Öffnungszeiten: am 22. November ab 16 Uhr, dann täglich 11-21 Uhr

Corona-Regeln: Für Gastronomie und Fahrgeschäfte gilt 2G. Geimpfte und Genesene erhalten ein entsprechendes Armband. Eine Maskenpflicht besteht nicht. Bei Verschlechterung der Corona-Lage kann es Einschränkungen geben, etwa bei den Öffnungszeiten oder beim Alkoholausschank.

Braunschweig: Traditioneller Markt vor historischer Kulisse

Die historischen Fassaden an den Plätzen rund um den mittelalterlichen Dom und die Burg Dankwarderode geben dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig eine besondere Atmosphäre. Etwa 115 Anbieter präsentieren Kunsthandwerk wie Holzspielzeug, Adventsartikel und Schmuck sowie Kulinarisches aus der Region. Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt blickt auf eine mehr als 300-jährige Tradition zurück.

Wo: rund um den Dom St. Blasii und auf dem Platz der Deutschen Einheit

Termin: 24. November bis 29. Dezember

Öffnungszeiten: 24. November 14-21 Uhr, Mo-Sa 10-21 Uhr, Sonn- und Feiertage 11-21 Uhr, 24./25.12. geschlossen

Corona-Regeln: Für den Verzehr von Speisen und Getränken gibt es vier Gastronomieflächen und gekennzeichnete Verzehrflächen. Für den Zugang zu diesen sowie für die Nutzung der Fahrgeschäfte gilt die 3G-Regel. Für den Nachweis erhalten Gäste einen Stempel.

Lüneburg: Erleuchtete Innenstadt und Märchenmeile

Geschenkideen, Glühwein, Märchen und Chormusik vor historischer Kulisse: Das bietet der Lüneburger Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor dem festlich beleuchteten Rathaus. Täglich gegen 17 Uhr spielt ein Trompeter auf dem Balkon weihnachtliche Lieder, die über den gesamten Markt klingen. Das Rathaus, die Innenstadtkirchen und der Wasserturm strahlen in einer speziellen Adventsbeleuchtung. Eine Märchenmeile in der Innenstadt ist die Attraktion für kleine Besucher. In zwölf Hütten erklingen Grimmsche Märchen zu beweglichen Holzfiguren - auch auf Platt.

Wo: Marktplatz und Altstadt

Termin: 24. November bis 31. Dezember

Öffnungszeiten: noch nicht bekannt

Corona-Regeln: Details stehen noch nicht fest. Es gilt die Landesverordnung.

Osnabrück: Weihnachtszauber rund um den historischen Markt

Mittelpunkt des weihnachtlichen Geschehens in Osnabrück ist der historische Markt vor Dom, Rathaus und Marienkirche. Dort erklingt eine mächtige Spieluhr, die Heilige Familie und Tiere in Lebensgröße drehen sich zu 25 Weihnachtsmelodien. Vor dem Rathaus kreist wie seit fast 100 Jahren zur Weihnachtszeit ein historisches Karussell.

Wo: Rathaus, Marienkirche, Dom St. Peter

Termin: 15. November bis 22. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 12-21 Uhr, 21. November geschlossen

Corona-Regeln: Es gilt 2G. Geimpfte und Genesene bekommen nach entsprechendem Nachweis ein Bändchen, um Speisen und Getränke kaufen zu können.

Goslar: Holzhütten vor Fachwerkfassaden

Der kleine Weihnachtsmarkt in Goslar im Harz gehört zu den stimmungsvollsten im Norden. Rund um den Marktplatz stehen 60 festlich dekorierte Holzhütten vor den Fassaden der historischen Fachwerkhäuser sowie zwei Kinderkarussells. Das Angebot reicht von Kunsthandwerk über Geschenkideen bis zu Kulinarischem. Der traditionelle Weihnachtswald mit seinen großen Tannen findet dieses Jahr nicht statt.

Wo: Marktplatz, Marktkirchhof, Marktstraße, Schuhhof

Termin: 24. November bis 30. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 12-20 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25./26.12. 12-19 Uhr, 30.12. 12-18 Uhr

Corona-Regeln: Für den Verzehr von Speisen und Getränken ist ein 2G-Nachweis erforderlich.

Celle: Große Weihnachtspyramide und mächtiger Baum

Celle lockt die Besucher des Weihnachtsmarkts mit einer 14 Meter hohen Weihnachtspyramide. Üppige Weihnachtsbeleuchtung und ein mächtiger, geschmückter Baum auf der Stechbahn sorgen zwischen den Fachwerkhäusern im 400 Jahre alten Stadtkern für festliche Atmosphäre. Weitere Attraktionen sind ein Schmied am Celler Schloss sowie eine Kindereisenbahn und ein Karussell.

Wo: Altstadt, Schloss

Termin: 25. November bis 26. Dezember

Öffnungszeiten: Mo-Do + So: 11-20 Uhr, Fr + Sa: 11-21 Uhr, 25. + 26.12. 12-20 Uhr, 24.12. geschlossen

Corona-Regeln: Für den Verzehr von Speisen und Getränken sowie die Nutzung von Fahrgeschäften gilt die 3G-Regel. In geschlossenen Räumen wie Sanitäranlagen gilt eine Maskenpflicht.

Hameln: Adventsstimmung in der Rattenfänger-Stadt

Weihnachtliches in der Rattenfänger-Stadt: Rund um Hochzeitshaus und Marktkirche erstreckt sich in der Altstadt von Hameln der Weihnachtsmarkt - 70 geschmückte Hütten mit Geschenkideen und Leckereien, eine große Pyramide und Karussells.

Wo: Altstadt, um Hochzeitshaus und Marktkirche

Termin: 24. November bis 30. Dezember

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20 Uhr, Fr + Sa 10-22 Uhr, So 11-20 Uhr

Corona-Regeln: Voraussichtlich soll 3G gelten. Details stehen noch nicht fest. Es gilt die Landesverordnung.

Bremen: Weihnachtsmarkt-Besuch für alle

Das 600 Jahre alte Rathaus, Roland und Dom bilden den Rahmen für den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in der Bremer Altstadt. Besucher bummeln zwischen etwa 150 festlich geschmückten Ständen mit Kunsthandwerk, Gastronomie und Süßwaren sowie Karussells. Der Senat hat aufgrund vergleichsweise niedriger Coronazahlen beschlossen, die 3G-Regel für den Weihnachtsmarkt auszusetzen - mit weniger Ständen, räumlich entzerrten Flächen und mehr Sicherheitskräften bei großem Andrang.

Wo: rund um den Marktplatz

Termin: 22. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20.30 Uhr, Fr + Sa 10-21 Uhr, So 11-20.30 Uhr

Corona-Regeln: Keine 3G-Regel. In geschlossenen Verkaufsständen besteht Maskenpflicht.

Weitere Weihnachtsmärkte in Niedersachsen

Neben den großen Märkten öffnen mehrere kleinere Weihnachtsmärkte in den verschiedenen Regionen ihre Türen. Dort geht es meist beschaulicher zu. Je nach aktueller Corona-Lage ist es allerdings möglich, dass Märkte kurzfristig abgesagt werden oder der Zutritt beschränkt wird. Es empfiehlt sich daher, sich im Vorfeld bei den Veranstaltern zu informieren. Eine Auswahl.

Oldenburger Land/Ostfriesland

Aurich (Marktplatz), "Weihnachtszauber" mit dem größten Knusperhaus Deutschlands. Außerdem große Weihnachtspyramide und Riesen-Nussknacker, Lego-Bauwettbewerb, historisches Pferdekarussell. Vom 1. bis 23. Dezember kommt täglich um 17 Uhr der Weihnachtsmann. 22. November bis 30. Dezember, tgl. 10-20 Uhr, So ab 11 Uhr, Gastronomie Do-Sa bis 21 Uhr, 24./25.12. geschlossen. An gastronomischen Ständen gilt 3G.

(Marktplatz), "Weihnachtszauber" mit dem größten Knusperhaus Deutschlands. Außerdem große Weihnachtspyramide und Riesen-Nussknacker, Lego-Bauwettbewerb, historisches Pferdekarussell. Vom 1. bis 23. Dezember kommt täglich um 17 Uhr der Weihnachtsmann. 22. November bis 30. Dezember, tgl. 10-20 Uhr, So ab 11 Uhr, Gastronomie Do-Sa bis 21 Uhr, 24./25.12. geschlossen. An gastronomischen Ständen gilt 3G. Carolinensiel (Museumshafen), traditioneller Wintermarkt mit schwimmendem Weihnachtsbaum im Hafen und beleuchteten Häusern an Land. 26. November bis 2. Januar, Do/Fr 15-20 Uhr, Sa/So 12-20 Uhr, 24./25.12. geschlossen. An gastronomischen Ständen gilt 2G.

(Museumshafen), traditioneller Wintermarkt mit schwimmendem Weihnachtsbaum im Hafen und beleuchteten Häusern an Land. 26. November bis 2. Januar, Do/Fr 15-20 Uhr, Sa/So 12-20 Uhr, 24./25.12. geschlossen. An gastronomischen Ständen gilt 2G. Emden (Ratsdelft und Stadtgarten), Engelkemarkt vor maritimer Kulisse mit Museumsschiffen und Traditionsseglern, Weihnachtsdorf mit Pyramide und Bühne. Ab dem 1. Dezember kommt täglich um 17 Uhr der Weihnachtsmann. 22. November bis 31. Dezember, tgl. 11-20 Uhr, 31.12. bis 16 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Ratsdelft und Stadtgarten), Engelkemarkt vor maritimer Kulisse mit Museumsschiffen und Traditionsseglern, Weihnachtsdorf mit Pyramide und Bühne. Ab dem 1. Dezember kommt täglich um 17 Uhr der Weihnachtsmann. 22. November bis 31. Dezember, tgl. 11-20 Uhr, 31.12. bis 16 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Leer (Fußgängerzone), Hüttenzauber und Lichterglanz, 22. November bis 30. Dezember, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend nur bis 16 Uhr, 25./26.12. geschlossen. An gastronomischen Ständen gilt 3G, kurzfristig Umstellung auf 2G möglich.

(Fußgängerzone), Hüttenzauber und Lichterglanz, 22. November bis 30. Dezember, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend nur bis 16 Uhr, 25./26.12. geschlossen. An gastronomischen Ständen gilt 3G, kurzfristig Umstellung auf 2G möglich. Oldenburg (zwischen Schloss und Rathaus), Lamberti-Markt mit 100 geschmückten Holzhütten und Fahrgeschäften, "Lamberti-Singen" dienstags 17 Uhr (ab 3.12.), Livemusik auf zwei Bühnen. 16. November bis 22. Dezember, So-Do 11-20.30 Uhr, Fr/Sa bis 21.30 Uhr, 21. November geschlossen, 3G-Regel an gastronomischen Ständen und in Fahrgeschäften

(zwischen Schloss und Rathaus), Lamberti-Markt mit 100 geschmückten Holzhütten und Fahrgeschäften, "Lamberti-Singen" dienstags 17 Uhr (ab 3.12.), Livemusik auf zwei Bühnen. 16. November bis 22. Dezember, So-Do 11-20.30 Uhr, Fr/Sa bis 21.30 Uhr, 21. November geschlossen, 3G-Regel an gastronomischen Ständen und in Fahrgeschäften Papenburg (rund um die Mühle am Hauptkanal), kleiner, stimmungsvoller Markt am Kanal. 2.-5. und 9.-12. Dezember, Do 16-20, Fr 16-21 Uhr, Sa 12-21 Uhr, So 12-18.30 Uhr. An gastronomischen Ständen und in Fahrgeschäften gilt 3G.

(rund um die Mühle am Hauptkanal), kleiner, stimmungsvoller Markt am Kanal. 2.-5. und 9.-12. Dezember, Do 16-20, Fr 16-21 Uhr, Sa 12-21 Uhr, So 12-18.30 Uhr. An gastronomischen Ständen und in Fahrgeschäften gilt 3G. Schloss Gödens in Sande, farbig beleuchtetes Schloss, mehr als 120 Stände, Rahmenprogramm mit Kunst und Kultur. 25.-28. November und 2.-5. Dezember, Do/Sa/So 12-20 Uhr, Fr 12-21 Uhr. Eintritt: 15 Euro , Kinder bis 16 Jahre frei, 2G-Veranstaltung

in Sande, farbig beleuchtetes Schloss, mehr als 120 Stände, Rahmenprogramm mit Kunst und Kultur. 25.-28. November und 2.-5. Dezember, Do/Sa/So 12-20 Uhr, Fr 12-21 Uhr. Eintritt: 15 Euro , Kinder bis 16 Jahre frei, 2G-Veranstaltung Wilhelmshaven (Valoisplatz), "Weihnachten am Meer" mit Kunsthandwerk und Fahrgeschäften. 22. November bis 30. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, Heiligabend nur bis 13 Uhr, 25./26.12. geschlossen

Osnabrücker Land/Emsland

Bad Bentheim (Schlosspark unterhalb der Burg), 50 geschmückte Holzhäuschen, Kunsthandwerk, Dampfkarussell. Am 4. Dezember verteilt der Nikolaus Geschenke, danach traditioneller Knobel-Wettbewerb. Abendliches Turmblasen am 12. Dezember. 3.-5. sowie 10.-12. Dezember, Fr 14-20 Uhr, Sa 11-20 Uhr, So 11-18 Uhr

(Schlosspark unterhalb der Burg), 50 geschmückte Holzhäuschen, Kunsthandwerk, Dampfkarussell. Am 4. Dezember verteilt der Nikolaus Geschenke, danach traditioneller Knobel-Wettbewerb. Abendliches Turmblasen am 12. Dezember. 3.-5. sowie 10.-12. Dezember, Fr 14-20 Uhr, Sa 11-20 Uhr, So 11-18 Uhr Bad Zwischenahn (Marktplatz und Kurpark), "Markt im Advent" und Lichterwochen; überdachte Kunststoff-Eislaufbahn, Kinderkarussell, 24. November bis 23. Dezember, Mo-Fr 14.30-20 Uhr, Sa/So 11-20 Uhr, 24.12. geschlossen. Lichterwochen bis Anfang Januar, 3G-Regelung auf dem Markt

(Marktplatz und Kurpark), "Markt im Advent" und Lichterwochen; überdachte Kunststoff-Eislaufbahn, Kinderkarussell, 24. November bis 23. Dezember, Mo-Fr 14.30-20 Uhr, Sa/So 11-20 Uhr, 24.12. geschlossen. Lichterwochen bis Anfang Januar, 3G-Regelung auf dem Markt Delmenhorst (Rathausplatz), weihnachtliche Buden und Musik, Kinderkarussell. 17. November bis 30. Dezember, tgl. 11-20, Do 11-21 Uhr, Heiligabend nur bis 14 Uhr. 21. November geschlossen. Für den Zutritt gilt 2G.

(Rathausplatz), weihnachtliche Buden und Musik, Kinderkarussell. 17. November bis 30. Dezember, tgl. 11-20, Do 11-21 Uhr, Heiligabend nur bis 14 Uhr. 21. November geschlossen. Für den Zutritt gilt 2G. Cloppenburg (Museumsdorf), Nikolausmarkt mit weihnachtlichen Ständen, illuminiertes Museumsgelände, 27./28. November sowie 4./5. Dezember, Sa 12-20, So 11-18 Uhr. Es gilt die 2G-Regel.

(Museumsdorf), Nikolausmarkt mit weihnachtlichen Ständen, illuminiertes Museumsgelände, 27./28. November sowie 4./5. Dezember, Sa 12-20, So 11-18 Uhr. Es gilt die 2G-Regel. Diepholz (Rathausplatz), Stände mit Weihnachtlichem und Kulinarischem, Live-Musik am Freitag- und Samstagabend, Kinderprogramm mit Lagerfeuer und Stockbrot, 3.-5. Dezember, Fr/Sa 11-21 Uhr, So 13-18 Uhr

(Rathausplatz), Stände mit Weihnachtlichem und Kulinarischem, Live-Musik am Freitag- und Samstagabend, Kinderprogramm mit Lagerfeuer und Stockbrot, 3.-5. Dezember, Fr/Sa 11-21 Uhr, So 13-18 Uhr Lingen (Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit großer Eisbahn (bis 5. Januar). 25. November bis 23. Dezember, Mo-Fr 11-19, Sa 10-19, So 12-19 Uhr, Gastronomie länger geöffnet. Es gilt 3G an gastronomischen Ständen.

(Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit großer Eisbahn (bis 5. Januar). 25. November bis 23. Dezember, Mo-Fr 11-19, Sa 10-19, So 12-19 Uhr, Gastronomie länger geöffnet. Es gilt 3G an gastronomischen Ständen. Meppen (Markt und Windthorstplatz), Weihnachtsmarkt mit Riesenrad, großer Pyramide, Rathauswald und überdachter Eislauffläche. 22. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 11-19 Uhr, So 12-19 Uhr, Gastronomie bis maximal 22 Uhr, 24.12. 10-13 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 14-18 Uhr, 3G-Regel an gastronomischen Ständen, 2G-Regel auf der Eisbahn

Nordseeküste/Altes Land

Bremerhaven (Fußgängerzone), Weihnachtsbuden, Märchenstraße für Kinder, Riesenrad. 22. November bis 2. Januar, tgl. 11-21 Uhr

(Fußgängerzone), Weihnachtsbuden, Märchenstraße für Kinder, Riesenrad. 22. November bis 2. Januar, tgl. 11-21 Uhr Otterndorf (Kirchplatz), "Sternenmarkt" in der weihnachtlich beleuchteten Altstadt, Kinderkarussell, 10.-12. Dezember, Fr 15-22 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 12-20 Uhr.

(Kirchplatz), "Sternenmarkt" in der weihnachtlich beleuchteten Altstadt, Kinderkarussell, 10.-12. Dezember, Fr 15-22 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 12-20 Uhr. Schloss Agathenburg , Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt mit individuellen Geschenkideen von Mode bis Seife. 4./5. Dezember, 11-18 Uhr, Eintritt: 4 Euro, es gilt die 2G-Regel

, Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt mit individuellen Geschenkideen von Mode bis Seife. 4./5. Dezember, 11-18 Uhr, Eintritt: 4 Euro, es gilt die 2G-Regel Stade, Weihnachtsdorf mit Weihnachtspyramide und festlichen Hütten am Platz Auf dem Sande, skandinavischer Weihnachtsmarkt am Fischmarkt mit nordischen Spezialitäten sowie Kunsthandwerkermarkt am Pferdemarkt (dieses Jahr ohne Budenmeile). 22. November bis 23. Dezember, Mo-Sa mind. 11.30-19 Uhr, Öffnungszeiten variieren auf den Märkten. Auf dem Sande und am Fischmarkt gilt die 2G-Regelung, näheres auf der Website des Tourismusamts.

Heide/Wendland

Dannenberg (St.-Johannis-Kirche), Weihnachtsmarkt rund um die Kirche mit Feuerschalen, Buden, Tannenbäumen und Musik. 26.-28. November, Sa 11-20 Uhr, So bis 17 Uhr

(St.-Johannis-Kirche), Weihnachtsmarkt rund um die Kirche mit Feuerschalen, Buden, Tannenbäumen und Musik. 26.-28. November, Sa 11-20 Uhr, So bis 17 Uhr Gifhorn (Schlosshof), "Schlossmarkt zum Advent" mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Musik, 27./28. November, Sa 11-20, So 11-18 Uhr

(Schlosshof), "Schlossmarkt zum Advent" mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Musik, 27./28. November, Sa 11-20, So 11-18 Uhr Uelzen (Innenstadt), "Weihnachtszauber" mit festlichen Buden, Weihnachtsmannbüro, Riesen-Adventskalender am Alten Rathaus ("Fensteröffnen" ab 30.11. tgl. 18 Uhr), 26. November bis 23. Dezember, Mo-Sa 11-20 Uhr, So 12-20 Uhr, 3G an gastronomischen Ständen

Braunschweiger Land

Wolfenbüttel (Schlossplatz und vor dem Rathaus), Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Gastronomie zwischen Fachwerkhäusern. 23. November bis 23. Dezember, tgl. 11-21 Uhr

(Schlossplatz und vor dem Rathaus), Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Gastronomie zwischen Fachwerkhäusern. 23. November bis 23. Dezember, tgl. 11-21 Uhr Wolfenbüttel, Adventshöfe an den Adventswochenenden in der Innenstadt, Kulinarisches in malerischen Innenhöfen, jeweils Fr-So 16-21 Uhr

Adventshöfe an den Adventswochenenden in der Innenstadt, Kulinarisches in malerischen Innenhöfen, jeweils Fr-So 16-21 Uhr Wolfsburg (Fußgängerzone Porschestraße), großes Riesenrad, Lichtshow am Haus des Weihnachtsmannes (tgl. 17-19 Uhr). 22. November bis 23. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr + Sa 11-22 Uhr, So und Feiertage 13-20 Uhr

Rund um Hannover

Bückeburg (Schloss): abgesagt

(Schloss): abgesagt Hannover (Hangar No. 5), Designachten, Weihnachtsmarkt der Kreativen und Designer, 10.-12.12., Fr 19-21 Uhr, Sa 12-20 Uhr, So 11-19 Uhr. Eintritt: 5 Euro, es gilt die 2G-Regel

(Hangar No. 5), Designachten, Weihnachtsmarkt der Kreativen und Designer, 10.-12.12., Fr 19-21 Uhr, Sa 12-20 Uhr, So 11-19 Uhr. Eintritt: 5 Euro, es gilt die 2G-Regel Hildesheim , auf dem Historischen Marktplatz und in der Fußgängerzone, mit Weihnachtspyramide, Holzhütten, Kinder-Karussell und Riesenrad, 22. November bis 22. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, 3G-Regel für Gastronomie und Fahrgeschäfte, weitere Infos auf der Website des Marktes

, auf dem Historischen Marktplatz und in der Fußgängerzone, mit Weihnachtspyramide, Holzhütten, Kinder-Karussell und Riesenrad, 22. November bis 22. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, 3G-Regel für Gastronomie und Fahrgeschäfte, weitere Infos auf der Website des Marktes Hildesheim (Rathaushalle), Designachten, Weihnachtsmarkt der Kreativen und Designer, 27. + 28.11., Sa 12-20 Uhr, So 11-19 Uhr. Eintritt: 5 Euro, es gilt die 2G-Regel

(Rathaushalle), Designachten, Weihnachtsmarkt der Kreativen und Designer, 27. + 28.11., Sa 12-20 Uhr, So 11-19 Uhr. Eintritt: 5 Euro, es gilt die 2G-Regel Nienburg, Adventszauber mit Eisbahn am historischen Rathaus und rund um die St. Martins-Kirche, 26. November bis 23. Dezember, Do + Fr 16-22 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 13-20 Uhr, Imbiss-Stände in der Langen Straße auch Mo-Mi, 2G-Regel für alle Besucher ab 18 Jahren, Zutritt über die Eingänge Lange Straße/Marktplatz sowie Kirchplatz

Adventszauber mit Eisbahn am historischen Rathaus und rund um die St. Martins-Kirche, 26. November bis 23. Dezember, Do + Fr 16-22 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 13-20 Uhr, Imbiss-Stände in der Langen Straße auch Mo-Mi, 2G-Regel für alle Besucher ab 18 Jahren, Zutritt über die Eingänge Lange Straße/Marktplatz sowie Kirchplatz Stadthagen (Marktplatz), 24. November bis 23. Dezember, es gilt die 3G-Regel

(Marktplatz), 24. November bis 23. Dezember, es gilt die 3G-Regel Steinhude, Kunst- und Handwerkermarkt im Fischer- und Webermuseum, 11. + 12.12., Sa 13-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Eintritt 2 Euro, Kinder frei. Es gilt die 2G-Regel. Das Tragen einer Maske wird empfohlen

Harz/Südniedersachsen

Altenau (Marktgarten), traditioneller Wintermarkt mit Ständen, Musik und Open-Air-Silvesterparty, 22. bis 31. Dezember, tgl. 14-20 Uhr, 3G-Nachweispflicht

(Marktgarten), traditioneller Wintermarkt mit Ständen, Musik und Open-Air-Silvesterparty, 22. bis 31. Dezember, tgl. 14-20 Uhr, 3G-Nachweispflicht Bad Harzburg (Port-Louis-Platz), gemütlicher Wintertreff mit Karussell, Süßigkeiten, Glühwein und Imbissstand, 19. November bis 9. Januar, 10.30-19.30 Uhr

(Port-Louis-Platz), gemütlicher Wintertreff mit Karussell, Süßigkeiten, Glühwein und Imbissstand, 19. November bis 9. Januar, 10.30-19.30 Uhr Duderstadt , Weihnachtstreff mit Adventsdorf, 3. bis 19. Dezember

, Weihnachtstreff mit Adventsdorf, 3. bis 19. Dezember Einbeck (Marktplatz), Weihnachtsdorf vor historischer Kulisse, 24. November bis 29. Dezember, Mi-So ganztags außer an den Feiertagen

(Marktplatz), Weihnachtsdorf vor historischer Kulisse, 24. November bis 29. Dezember, Mi-So ganztags außer an den Feiertagen Göttingen (Altstadt, rund ums Rathaus), 22. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 10-20.30 Uhr, So 11-20.30 Uhr, 24.-26.12. geschlossen, für Nutzung der gastronomischen Angebote und Fahrgeschäfte gilt die 3G-Regel

(Altstadt, rund ums Rathaus), 22. November bis 29. Dezember, Mo-Sa 10-20.30 Uhr, So 11-20.30 Uhr, 24.-26.12. geschlossen, für Nutzung der gastronomischen Angebote und Fahrgeschäfte gilt die 3G-Regel Hann. Münden (Wallanlagen), Winterzaubermarkt mit Lichterzauber (überlebensgroße, dreidimensionale Skulpturen und Lichterketten,) 26. November bis 30. Januar, tgl. 12-21 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Wallanlagen), Winterzaubermarkt mit Lichterzauber (überlebensgroße, dreidimensionale Skulpturen und Lichterketten,) 26. November bis 30. Januar, tgl. 12-21 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Northeim (Innenstadt, Münsterplatz), 22. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 13-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Innenstadt, Münsterplatz), 22. November bis 29. Dezember, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 13-20 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Uslar (Lavespark an der St. Johannis-Kirche), 28. November bis 22. Dezember, tgl. 14-20 Uhr

Weserbergland

Bad Pyrmon t, kleiner Markt auf dem Brunnenplatz mit Live-Musik, 22. November bis 23. Dezember, tgl. 11-20 Uhr

t, kleiner Markt auf dem Brunnenplatz mit Live-Musik, 22. November bis 23. Dezember, tgl. 11-20 Uhr Fürstenberg , Schloss: abgesagt

, Schloss: abgesagt Hämelschenburg , Schloss: abgesagt

, Schloss: abgesagt Holzminden, Hütten und Eisbahn auf dem Marktplatz, 22. November bis 2. Januar, Mo-Do 12-20 Uhr, Fr + Sa 12-21 Uhr, So 13-19 Uhr, am 25.12. und 1.1. geschlossen, 2G-Regel für alle Besucher ab 18 Jahren, weitere Infos auf der Website des Marktes

Hütten und Eisbahn auf dem Marktplatz, 22. November bis 2. Januar, Mo-Do 12-20 Uhr, Fr + Sa 12-21 Uhr, So 13-19 Uhr, am 25.12. und 1.1. geschlossen, 2G-Regel für alle Besucher ab 18 Jahren, weitere Infos auf der Website des Marktes Rinteln, Adventszauber auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone mit Kinder-Karussell und Bühnenprogramm, 6. November bis 22. Dezember, Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa + So 11 bis 20 Uhr