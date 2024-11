Stand: 11.11.2024 23:00 Uhr Weihnachtsstadt Lüneburg: Neue Attraktion für den Marktplatz

Der erste Weihnachtsmarkt in Lüneburg hat seit Ende Oktober geöffnet, weitere sollen folgen: Nach Angaben des Stadtmarketings sind in diesem Jahr insgesamt 13 Märkte geplant. Auf dem Lüneburger ist mit einer 15 Meter hohen Pyramide in diesem Jahr eine neue Attraktion geplant. Außerdem sollen laut Stadtmarketing auch die Lüneburger Märchenmeile wieder aufgebaut und der kostenlose Shuttleservice erweitert werden. An den Samstagen pendelt der Bus dann zwischen dem Bahnhof und den Sülzwiesen. In Stade starten am 25. November zwei Märkte. Am Pferdemarkt erwarten Besucher eine Pyramide und ein sogenannter Walk of Lights und am Fischmarkt die "Hafenweihnacht". Hier gibt es dieses Jahr das erste Mal eine Eislaufbahn für Kinder. Außerdem wird Eisstockschießen angeboten. Die Weihnachtsmärkte in Buxtehude und in Uelzen öffnen ihre Tore am 29. November.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg