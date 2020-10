Waldbaden: Den Wald mit allen Sinnen erleben Stand: 16.10.2020 12:57 Uhr Waldbaden ist ein neuer Gesundheitstrend. Den Wald mit allen Sinnen zu erleben soll Stress abbauen und gegen viele Zivilisationskrankheiten helfen. Inzwischen gibt es zahllose Angebote und Seminare.

Auf fast einem Drittel der Fläche Deutschlands wächst Wald. Obwohl er längst intensiv bewirtschaftet wird, gilt Wald als pure Natur. So zieht er viele Menschen fast magisch an: Wanderer, Sportler und Erholungsuchende. Der neueste Trend: Waldbaden. Er kommt aus Japan und findet bei uns immer mehr Anhänger.

Enger Kontakt zur Natur

Ob allein, mit Freunden, Familie oder unter professioneller Anleitung suchen Menschen im Wald Entspannung und Kontakt zur Natur. Beim Waldbaden gehen sie auf Tuchfühlung mit dem Ökosystem Wald. Feste Regeln gibt es nicht, es geht um Achtsamkeit, Wahrnehmung und Empfindungen mit allen Sinnen.

Mehr als ein Spaziergang

Der Wald mit seinem besonderen, häufig feuchten Klima lässt sich riechen. Die Stille oder das Rauschen der Blätter lassen sich hören, Moose und Rinden mächtiger Bäume lassen sich spüren. Hunderte Grün- und Brauntöne, Licht und Schatten sorgen für optische Vielfalt. Waldbaden will mehr sein als ein Spaziergang oder eine lange Wanderung. Es gibt kein Ziel, keine Distanz, keine Leistung. Wichtiger ist es, den Wald etwa zwei Stunden lang bewusst wahrzunehmen.

Waldbaden kommt aus Japan

In Japan entstand Waldbaden in den 1980er-Jahren. Inzwischen hat sich Shinrin Yoku zu einer Gesundheitsmethode entwickelt. Stress soll im Wald abgebaut werden, Ängste und depressive Stimmungen sollen abnehmen. Die Liste der positiven Wirkungen ist lang und vielfältig. Zahlreiche Studien belegen Effekte auf das körperliche und psychische Wohlergehen. In Mecklenburg-Vorpommern haben 2020 Beschäftigte aus medizinischen Berufen eine Fortbildung zum "Waldtherapeuten" abgeschlossen.

Touren, Seminare und Reisen

Allerorten entstehen Angebote zum Thema Waldbaden: Geführte Touren, Seminare und Reisen. Die Landesgartenschau im niedersächsischen Bad Iburg lud 2019 ein, auf Lichtungen zwischen Bäumen Kraft zu tanken. Liegen und Badewannen - natürlich ohne Wasser - standen bereit. In Vorpommern hat eine Inititative den "Löcknitzer Gesundheitswald" ausgerufen, eine Kardiologin stellt ihren Patienten "grüne Bewegungsrezepte" aus.

