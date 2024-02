Gästeführertag 2024: Straßen, Brücken und Plätze entdecken Stand: 07.02.2024 11:02 Uhr Am 21. Februar findet der Weltgästeführertag statt. Auch viele Orte im Norden beteiligen sich und bieten an verschiedenen Tagen interessante, meist kostenlose Rundgänge an. Eine Auswahl.

Auch die eigene Region bietet immer wieder Überraschungen. Zum Weltgästeführertag bieten Stadtführer vom 17. bis 25. Februar in zahlreichen Orten im Norden Gratis-Touren an, Spenden für lokale Projekte sind willkommen. Das zentrale Thema der Rundgänge für Einheimische und Besucher heißt in diesem Jahr "Straßen, Gassen, Brücken, Plätze".

Zahlreiche Touren durch Schwerin

Ein besonders umfangreiches Programm haben die Schweriner Stadtführer zusammengestellt. Sie laden zu zahlreichen Touren ein, unter anderem durch die Altstadt, die Schelfstadt, Gärten sowie über Brücken, Märkte und den Waldfriedhof. Das Programm beginnt am Sonnabend, 18. Februar, um 10 Uhr mit einem Spaziergang vom Altstädter Markt zum Schweinemarkt.

Moor- und Stadtführungen in Ribnitz-Damgarten

Zu mehreren kostenlosen Führungen für Einheimische und Gäste lädt die Stadt Ribnitz-Damgarten ein. Am Sonnabend, 17. Februar (17 Uhr, Treffpunkt Rostocker Tor), und am Mittwoch, 21. Februar (13 Uhr, Treffpunkt Tourist-Information), führt eine Stadtarchivarin durch das Zentrum. Wer sich für Natur interessiert, kann am 21. Februar (10 Uhr) und am 24. Februar (13 Uhr) an einer Moorwanderung durch das Naturschutzgebiet Ribnitzer Großes Moor teilnehmen. Treffpunkt ist das Schulungs- und Informationszentrum "Wald und Moor" in Neuheide.

Auf den Spuren von Handel und Schifffahrt durch Hamburg

Mit den Gästeführern von Hamburg Guides e.V. geht es am Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 15 Uhr stündlich auf Entdeckungsreise. Im Angebot sind drei verschiedene Touren. Eine führt auf den Spuren des Handels und der Schifffahrt durch das Nikolaiviertel und die Deichstraße, eine weitere unter dem Motto "Venedig des Nordens" zum Rathausmarkt und zum Alten Wall. Wer sich für die Ursprünge der Hansestadt interessiert, erfährt auf einer Führung zum Domplatz alles über den Mythos Hammaburg. Treffpunkt ist jeweils die Patriotische Gesellschaft (Trostbrücke 4-6).

Für Menschen im Rollstuhl ist ebenfalls am 25. Februar eine barrierefreie Tour zu den schönsten Plätzen, Straßen und Brücken der Innenstadt mit einem Bus im Angebot. Abfahrt: 11.30 Uhr und 14 Uhr vor der Handelskammer am Adolphsplatz. Eine Anmeldung ist empfehlenswert.

Lübeck: Unterwegs abseits der üblichen Routen

Der Verein Lübecker Stadtführer e.V. lädt am Sonntag, 25. Februar, zu einer Tour abseits der üblichen Routen durch die schöne Altstadt ein. Dabei erfahren Teilnehmer etwa Wissenswertes über Straßennamen, kleine und große Plätze sowie die Entwicklung und Geschichte der zahlreichen Brücken der Hansestadt. Start ist um 12 Uhr, Treffpunkt vor dem Burgtor.

Spurensuche in Hildesheim und Worpswede

Hölle, Himmelreich, Halber Käse oder Krumme Rotwurst: Diese kuriosen Namen trugen früher Straßen in Hildesheim. Wer wissen möchte, was sich dahinter verbirgt, kann am 25. Februar an einer Stadtführung der Hildesheimer Kostümführer teilnehmen. Sie beginnt um 14 Uhr am Lappenberg. Straßennamen und Plätze sind auch das Thema einer kostenlosen Führung durch Worpswede am 25. Februar um 11 Uhr vor der Tourist-Information in der Bergstraße. Um Anmeldung wird gebeten.

Die Kleinstadt Eschershausen im Weserbergland lädt ebenfalls am 25. Februar um 13.30 Uhr zu einem Spaziergang ein. Ziel: Den Ort besser kennenlernen und neue Plätze entdecken.

"Immer an der Wand entlang" heißt die Führung, die am 3. März in Lüneburg stattfindet. Die Tour führt an der Bardowicker Mauer, einer alten Stadtmauer, und an vielen interessanten Gebäuden entlang. Dabei informieren die Stadtführerinnen über Fahrtknechte, Häuser, Brücken und Tunnel. Start und Treffpunkt: um 14 Uhr an der Alten Schmiede in der Bardowicker Straße 25.

Bremen: Rund um den Vegesacker Hafen

Die Bremer Gästeführer bieten am Sonntag, 25. Februar, eine Gratis-Tour rund um den Vegesacker Hafen und die Weserstraße an. Los geht es um 15 Uhr am Eingang Kontor zum Alten Speicher. Eine Anmeldung ist bis zum 23. Februar unter info@bremenstadtfuehrung.de erforderlich.

Alle Termine und Treffpunkte bundesweit hat der Verband der Gästeführer auf seiner Website zusammengestellt.

