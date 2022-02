Stand: 01.02.2022 13:00 Uhr Chat-Protokoll: Fettleber, Schlaf-Apnoe, MCAS

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst so eine Ernährungsumstellung an? Was kann ich etwa bei einer nichtalkoholischen Fettleber tun, und was muss ich beachten bei Schlaf-Apnoe und Bluthochdruck? Wie sollte ich mich beim Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) ernähren? Um diese Themen ging es in Folge 52 der Ernährungs-Docs.

Im Anschluss an die Sendung war Dr. Matthias Riedl live im Chat. Der erfahrene Ernährungsmediziner hat Fragen beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Daniel S.: Guten Abend, Erkennt man eine Fettleber auch anhand der Blutwerte? Außerdem habe ich ab und an nach dem Essen einen Blähbauch. Liegt das an einer Unverträglichkeit?

Dr. Matthias Riedl: Genau, Leberwerte und Triglyceride sind meist erhöht. Bauchschmerzen können auch ein Zeichen sein und Oberbauchdruck. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn der Bauchumfang über 92 Zentimetern bei Männern liegt oder bei Frauen über 80 Zentimetern. Im Zweifel zum Hausarzt.

Frank: Wenn von guten Ölen und Fisch gesprochen wird, wie verhält es sich mit geräuchertem Fisch und eingelegtem Fisch wie Rollmops?

Riedl: Geräucherter Fisch und Hering enthalten auch gute Fette.

Dattel: Hilft es bei MCAS, den Darm zu sanieren beziehungsweise zu unterstützen? Wenn ja, gibt es spezielle Produkte? Habe gelesen, dass es Bakterien gibt, die die Histaminbildung fördern.

Riedl: Spezielle Präparate zur Darmsanierung empfehle ich nicht, da die Studienlage unklar ist. Der Darm profitiert von wirklich gesunder, ballaststoffreicher Ernährung.

Ulrike: Kann bei der Haferkur das Wasser durch Hafermilch ersetzt werden, wenn die Haferflocken reduziert werden?

Riedl: Nein, es sollte besser Wasser sein. Bevor aber die Haferkur sonst nicht durchgeführt wird, ginge es zur Not.

PetraSu: Ich esse wegen MCAS streng nach "Fahrplan", damit geht es mir so weit ganz gut. Ich komme auf die folgende Kilokalorien-Verteilung. Ist die Verteilung so in Ordnung? 55 Prozent Fett, 17 Prozent Eiweiße, 28 Prozent Kohlenhydrate, 35 bis 40 Gramm Ballaststoffe, 650 bis 800 Gramm Gemüse, 200 bis 300 Gramm Obst.

Riedl: Der Fettgehalt erscheint mir etwas zu hoch. Ich würde die Ernährung, um Einseitigkeit zu verhindern, von einem Ernährungsmediziner checken lassen (www.bdem.de). Der Ballaststoffgehalt und die Gemüsemenge sind jedoch super.

Babett Viergutz: Ich würde gerne die Haferkur wegen meines Diabetes machen! Bei den Früchten sollen es zuckerarme Beeren sein, aber was kann man außer Lauch und Champignons an Gemüse essen?

Riedl: Alle Gemüse, Kräuter sind erlaubt.

Achtsam: Ich möchte mich aufgrund meiner Fettleber, Diabetes Typ 2 antientzündlich ernähren. Da ich im vergangenen Jahr zwei entzündliche Divertikelentzündungen hatte, bin ich verunsichert, was rohes Gemüse, Salate und Kohlgerichte anbelangt. Beachten muss ich auch mein Hashimoto.

Riedl: Diabetes Typ 2 und Hashimoto profitieren beide von einer antientzündlichen Ernährung, die reich an Gemüse und Ballaststoffen ist. Das gilt genauso für die Divertikel. Dabei muss immer gekaut werden. Sonst passt das.

CELESTE: Ich habe diagnostizierte Schlaf-Apnoe, Bandscheibenvorfälle HWS, Hashimoto, Prädiabetes, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte und Fettleber. Bin ratlos, wie ich aus diesem Teufelskreis noch rauskommen kann. Was tun? Was überhaupt noch essen?

Riedl: Wer so viele Krankheiten auf der "Uhr" hat, sollte sich an eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin wenden. Aber diese Erkrankungen reagieren gut auf Ernährungstherapie. Also einen Termin machen!

Chrissy: Wo kann denn ein Patient Hilfe finden, wenn MCAS und Fettleber zusammen mit weiteren Allergien und Unverträglichkeiten (Salicylate, Sulfit, Soja, Sellerie, Gluten, Fruktose, Laktose) zusammenkommen und normale Ernährungsberater und Ernährungsmediziner mit der Kombination der Unverträglichkeiten überfordert sind?

Riedl: Auch hier unbedingt in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin gehen.

tatjana: Mein Mann ist auch stark übergewichtig und schnarcht. Wie kommt man zu der Diagnose Schlaf-Apnoe?

Riedl: Der Verdacht besteht dringend beim Schnarchen und Tagesmüdigkeit. Dann liegt sie vor. Beim Lungenfacharzt kann man ein Gerät für die Ausprägung bekommen. Therapie der Wahl ist die Gewichtsabnahme. Hierfür am besten mal in unsere Tipps schauen, die Ernährung mit einer entsprechenden App verbessern oder in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, wenn es nach drei bis sechs Monaten allein keine Besserung brachte. Viel Glück.

Gregor: Ich habe seit 2015 eine Schlafmaske, fühle mich immer noch morgens nicht erholt und ausgeschlafen, habe starke Tagesmüdigkeit. Diesbezügliche Untersuchungen sind erfolgt (Blutbild/Herz). Was kann ich tun?

Riedl: Beatmungsgeräte müssen richtig eingestellt sein. Das mal überprüfen lassen. Ansonsten würde ich den Weg über die Gewichtsabnahme wählen. Dann kann auch das Gerät überflüssig werden.

Ilse: Kann man selber eine Fettleber erkennen? Gibt es Symptome? Und wenn man noch keine hat, wie kann man eine verhindern?

Riedl: Eine Fettleber verhindert man durch eine artgerechte Ernährung - ohne Fertigprodukte, wenig Zucker, Kuchen und Ähnliches und viel Gemüse - so um 500 Gramm. Außerdem: viel pflanzliches Eiweiß und nur wenig Fleisch und möglichst keine Wurstwaren.

madeinfinland: Habe aufgrund meiner nichtalkoholischen Fettleber starken Juckreiz am ganzen Körper, bekomme Antihistaminikum, ist beinahe ohne Wirkung. Ist ernährungsmäßig etwas zu tun?

Riedl: Juckreiz bei Fettleber tritt eigentlich nur bei schwerer Funktionsstörung auf. Es könnte auch ein Histaminsyndrom oder einer Überempfindlichkeit sein. Hier muss die Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin ran. Das kann so nicht bleiben.

Cogli: Frage zur Fettleber: Vor einigen Jahren wurde mir vom Internisten gesagt, ich hätte eine (beginnende) Fettleber. Meine Hausärztin hat das Thema abgetan. Durch Intervallfasten habe ich dann circa acht Kilo abgenommen, von denen circa zwei wieder drauf sind. Durch eine Muskelerkrankung kann ich nur sehr bedingt Sport treiben, tue das im Rahmen des Möglichen zwei Mal die Woche. Was kann ich noch tun? Es fällt mir schwer, auf Schokolade zu verzichten.

Riedl: Bei Fettleber gibt es nur einen Tipp: Abnehmen, sodass man noch Lebensfreude hat und es gut schmeckt. Wie man das am besten macht, lernt man in einer Schwerpunktpraxis oder aus unseren Tipps zur Gewichtsreduktion. Gerade unser neuestes Buch greift das auf. All diese Möglichkeiten helfen beim Umbau der Ernährung in kleinen Schritten. Nicht zu viel ändern und keine Diäten. Das ist wichtig.

Petsi: Seit Jahren habe ich eine nichtalkoholbedingte Fettleber, Cholesterinwerte immer erhöht, andere Leberwerte sind okay. Seit zwei Jahren steigen nun die Ferritinwerte, inzwischen auf 543.00. Versuche mich nach Ihren Vorschlägen für eine Fettleber zu ernähren, bin aber aufgrund der steigenden Ferritinwerten sehr verunsichert. Obst habe ich schon sehr reduziert, Hämochromatosetest negativ.

Riedl: Hohe Ferritinwerte können für eine Entzündung sprechen oder kommen auch bei Krebserkrankungen vor. Dies würde ich mit dem Hausarzt besprechen.

Rosie: Wie kann ein Arzt MCAS feststellen, wenn die meisten Mediziner das eher nicht erkennen? Welcher Fachrichtung wäre dabei sinnvoll?

Riedl: Das machen derzeit meistens nur erfahrene Ernährungsmediziner. (Anm. d. Red.: mehr dazu Diagnose und Behandlung in unserem Beitrag über das Mastzellaktivierungssyndrom.)

Yo: Bedeutet also Gewichtsabnahme, dass eine Schlaf-Apnoe sich wieder gibt?

Riedl: Sehr gute Frage: Genauso ist es. Gewichtsabnahme ist die einzige ursächliche Therapie, die das Syndrom heilen kann.

Karen: Champignons gelten als gesundes Gemüse. Aber stimmt es, dass man sie nicht roh essen soll, zum Beispiel in Salaten?

Riedl: Doch, Champignons kann man roh essen.

Frank: Sind Dinkelflocken gleichwertig wie Haferflocken?

Riedl: Dinkelflocken haben eine andere Zusammensetzung. Hafer ist für diesen Zweck besser.

Olivia: Welche Öle sind zum Kochen und Backen geeignet? Rapsöl sei nicht empfehlenswert, habe ich gelesen. Ich vertrage tierische Fette (Butter, Sahne) sehr schlecht, benutze deshalb nur pflanzliche Fette. Margarine hat aber oft viele Zusatzstoffe. Welches Streichfett wäre geeignet?

Riedl: Gutes Öl ist Rapsöl. Es ist reicher an Omega-3-Fettsäuren als Olivenöl. Zusammen mit Olivenöl sind das die beiden, die viele Köche zum Kochen und Braten verwenden. Achtung: nicht rauchen lassen. Wenn Öl raucht, verdirbt es, niedrige Temperaturen verwenden. Es gibt auch Rapsöl mit höherem Rauchpunkt. Das ist dann zum Braten gut geeignet.

AndreM: Mir ist im Beitrag zur Schlaf-Apnoe nicht klar geworden, wie genau die Ernährung Einfluss hat, außer durch die Gewichtsreduktion. Ich habe kein Übergewicht, aber leide an Schlaf-Apnoe, 22 Aussetzer pro Stunde. Wie kann ich da mit Ernährung die CPAP-Maske loswerden?

Riedl: Schlaf-Apnoe ganz ohne Übergewicht ist seltener. Aber Achtung: Ein normaler BMI schließt eine Verfettung des Rachens nicht aus. Hier müsste speziell eine Vorstellung in einer Schwerpunktpraxis erfolgen, ob eine Verfettung innerer Organe bei normalem Gewicht vorliegt. Das ist gar nicht so selten. Auch das lässt sich durch Ernährung beeinflussen, aber vorher muss das geklärt werden.

Angelika P.: Kann ich die Haferflocken auch aus Nackthafer selber quetschen oder gibt es da einen Unterschied zu den fertig gekauften?

Riedl: Das geht auch.

Johanna: Welche Lebensmittel tun dem Darm besonders gut?

Riedl: Fermentierte Speisen wie Joghurt, Kimchi, Sauerkraut sowie Gemüse, Nüsse, Vollkornprodukte. Schlecht sind viel Alkohol, Zusatzstoffe, Süßstoffe, Zucker, Süßigkeiten, viel Fleisch.

Aleksandra: Was halten Sie von Sojabohnen bei einer Fettleber? Ist es zu empfehlen und falls ja, wie viel davon pro Woche?

Riedl: Sojabohnen sind durch Eiweiß, Ballaststoffe und antientzündliche Pflanzenstoffe sehr gut bei Fettleber geeignet. Sie können täglich genossen werden.

Unbekannt: Kann ich die Haferflocken jeden Morgen essen? Auch mit Skyr?

Riedl: Super. Ich esse auch jeden Tag Haferflocken mit Joghurt, Skyr oder Quark.

Yo: Wie viel Gramm Hafer pro Mahlzeit ist erlaubt bei den Hafertagen?

Riedl: Drei Mal 75 Gramm pro Tag.

Unbekannt: Sollen Mediatoren bei MCAS grundsätzlich gemieden werden?

Riedl: Ja, unbedingt. Schon geringe Mengen können Symptome machen.

Rosie: Gibt es Alternativen zum Fisch in den Rezepten der Ernährungs-Docs? Vielleicht Huhn? Mir schmeckt leider so gar kein Fisch.

Riedl: Ja, Huhn, Tofu oder Räuchertofu wären eine gute Alternative. Wer nie Fisch ist, sollte seinen Omega-3-Index bestimmen lassen. Das ist leider keine Kassenleistung und führen meist nur Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin durch. Hier könnte eventuell ein Fisch- oder Algenöl sinnvoll sein. Aber erst messen.

Petra: Ist Haferkleie genau so gut wie Flocken?

Riedl: Nein. Haferkleie enthält mehr Ballaststoffe.

WaldErna: Ich bin Kartoffel-Fan. Welche besseren Alternativen empfehlen Sie?

Riedl: Abgekühlte und wieder erwärmte Kartoffeln enthalten mehr Ballaststoffe durch resistente Stärke. Gnocchi können versucht werden. Im Kartoffelstampf könnte Gemüse beigemengt werden, dass ist geschmacklich lecker und macht die Kartoffeln gesünder.

Schwarzwald: Ich habe Vollkorn-Haferflocken gekauft - aber versehentlich "feine". Bringen die überhaupt etwas an einem Hafertag, den ich wegen einer Fettleber machen möchte?

Riedl: Feine Haferflocken gehen genauso.

Unbekannt: Mir wurde bisher meist suggeriert, dass Light-Produkte, wie unter anderem Frischkäse oder Xylit-Zucker, Sahne zum Kochen, zu meiden seien. In Ihrem leckeren Rezeptbuch 20:80 werden sie aber in die Rezepte integriert. Also doch nicht so kontraproduktiv wie geglaubt?

Riedl: Xylit ist Birkenzucker und damit einer der wenigen geeigneten Süßungsmittel. Sahne zum Kochen sollten nur diejenigen meiden, die sich streng antientzündlich ernähren müssen, wie bei Rheuma. Dann kann Sahne zum Beispiel durch Sojasahne ersetzt werden. Frischkäse ist auch eine Alternative.

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 31.01.2022 | 21:00 Uhr