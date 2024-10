Stand: 22.10.2024 14:00 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Chat-Protokoll: Morbus Crohn, Migräne

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Was hilft bei Migräne - und was kann man bei Morbus Crohn tun? Um diese Themen ging es am Montag, 21. Oktober 2024, ab 21 Uhr in Folge 76 bei den Ernährungs-Docs. Nach der Sendung hat die Internistin Dr. Viola Andresen Zuschauerfragen zu den Themen der Sendung im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Julia: Liebe Frau Dr. Andresen, was können Veganer bei der CDED-Diät [Crohnʼs Disease Exclusion Diet - Morbus Crohn Auslassdiät] anstelle von Hähnchen und Eiern essen? Geht Tofu?

Dr. Viola Andresen: Die CDED-Diät, wie sie in Studien untersucht worden ist, gibt es nicht als vegane Variante. Dort sind Hühnchen und Eier ein "Muss".

Susanne: Histamin: Wer macht einen Stuhl- und Bluttest zur Prüfung des Histaminabbaus? Ist dieser Test eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen? Eine Ernährungsberaterin vermutete bei mir eine Histaminunverträglichkeit. Aber bisher geht kein Arzt auf das Thema "Histamin" ein.

Andresen: Zwar werden Tests für Histamin-Themen oft nicht angeordnet oder erstattet, aber da die Tests nicht zu 100 Prozent aussagekräftig sind, kann man bei Verdacht auf Histaminunverträglichkeit einfach mal einen Therapieversuch machen.

Alexa: Sehr geehrte Frau Doktor, ich habe seit über 20 Jahren Migräne mit Aura und gerade eine besonders schwere Phase. Daneben habe ich einen sehr weichen Stuhlgang und oft Bauchzwicken. Am Donnerstag habe ich deswegen einen Termin zur Blutabnahme. Welche Werte/Titer sollte ich testen lassen, um Rückschlüsse auf die Ursachen herausfinden zu können? Auch um eine Abbaustörung von Histamin beziehungsweise die Darmproblematik abklären zu können. Vielen Dank im Voraus!

Andresen: Es gibt verschiedene Testverfahren für histaminassoziierte Erkrankungen, sogenannte Histaminosen. Keiner dieser Tests ist wissenschaftlich zu 100 Prozent validiert. Ein positiver Test sagt nicht automatisch, dass man eine Histamin-Problematik hat, ein negativer Test schließt das aber auch nicht aus. Zu den gängigen (aber eben nur eingeschränkt aussagekräftigen) Tests gehören die Bestimmung die Diaminoxidase (DAO) sowie Histamin oder Methlyhistamin im Blut, Stuhl oder Urin.

leene: Was mache ich, wenn es nicht reicht, die Histamin-Klassiker wegzulassen? Und wie schaffe ich es auch als Vegetarierin, meinen Eiweißbedarf ohne histaminhaltige Lebensmittel zu decken?

Andresen: Wenn man "nur" Vegetarier und nicht Veganer ist, ist zum Beispiel Magerquark eine tolle Eiweißquelle. Bei der histaminarmen Kost muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht zu sehr einschränkt!

Michael: Hallo, wie kann ich sicherstellen, dass Haferflocken frei von Pestiziden sind, nachdem auch Reformhausware laut Ökotest belastet ist?

Andresen: Das ist natürlich problematisch. Gut, wenn die Produkte gerade getestet worden sind, dann kann man sich vielleicht an den Ergebnissen orientieren. Letztlich gibt es nie eine Garantie, aber Bio sollte in der Regel günstig sein.

Ela: Hallo Frau Dr. Andresen, ich habe genau die gleichen Symptome/Probleme wie der junge Mann in der Sendung. Hohe Gewichtsabnahme, sehr häufige Durchfälle, und so weiter. Deshalb würde mich die Ernährung CDED in der ersten Phase sehr interessieren. Können Sie mir hier weiterhelfen?

Andresen: Bei Gewichtsabnahme und Durchfällen muss auf jeden Fall erst mal die genaue Ursache abgeklärt werden! Die CDED-Ernährungstherapie ist speziell für Patienten mit Morbus Crohn entwickelt worden. Begleitend zur Ernährungstherapie werden da ja auch meist noch Medikamente gegeben.

Lori: Morbus Crohn und Fistel-OP mit Verletzung des Schließmuskels. Jetzt stuhlinkontinent. Einzige Lösung ein Stoma? Wie lebt es sich damit?

Andresen: Eine Stoma-Versorgung heutzutage ist oft erheblich weniger problematisch als befürchtet. Viele PatientInnen mit Inkontinenz-Problematik sind sehr glücklich über diesen Schritt, da man wieder Kontrolle über den Stuhlgang erhält. Hier würde ich mal zu einem Beratungsgespräch in einer Viszeralchirurgie raten, wo man auf solche Operationen spezialisiert ist.

Michaela: Hallo Frau Dr. Andresen, ich leide unter Migräne mit und ohne Aura. Auslöser sind meist Stress, Wetterumschwünge und der Zyklus. Ich ernähre mich sehr gesund nach den Empfehlungen der E-Docs und habe dadurch meinen Prädiabetes geheilt. Dennoch leide ich in letzter Zeit wieder vermehrt unter Attacken. Was kann ich noch tun? Ich mache außerdem Intervallfasten 16:8, was mir sehr gut bekommt, auch wenn es bei Migräne nicht so empfehlenswert sein soll.

Andresen: Natürlich gelten nicht immer alle Empfehlungen für jeden gleichermaßen, manchmal muss man auch individuell ausprobieren, was hilft. Günstig sind bei Kopfschmerzen oft mehrere Mahlzeiten und ausreichend zu trinken. Und auch das Meiden von Histamin-Triggern wäre einen Versuch wert.

Sylba: Betrifft Morbus Crohn: Ich habe die Frage, welche Ernährung bei einer Darmstenose sinnvoll beziehungsweise angezeigt ist und auf was unbedingt geachtet werden muss.

Andresen: Bei einer Stenose-Problematik sollte man auf faserarme Kost setzen, also insbesondere auf faserige Gemüsesorten wie zum Beispiel Spargel, Stangensellerie und Ähnliches verzichten. Zudem sollte das Essen sehr gut gekaut, im Zweifelsfall vielleicht vorher passiert werden. Ist die Stenose entzündlich bedingt, kann sie durch eine effektive Therapie ja wieder weggehen. Die CDED-Ernährung kann da eine medikamentöse Therapie gut unterstützen.

Silke: Hallo, haben zu hohe LDL-Werte [Lipoprotein niedriger Dichte] und/oder eine fehlende Galle einen Zusammenhang mit Morbus Crohn? Kann man Mesalazin dauerhaft einnehmen oder sollte man es bei Calprotectin-Werten von unter 50 reduzieren oder absetzen?

Andresen: Wenn bei Morbus Crohn der letzte Dünndarm-Abschnitt (das sogenannte Ileum) betroffen ist, kann es zu einem Gallensäureverlust-Syndrom und dadurch bedingt vermehrter Durchfallneigung kommen. Das kann man durch Gallensäurebinder behandeln. Eine Therapie bei Morbus Crohn, die effektiv ist, wird typischerweise längerfristig gegeben, um eine Remission [Nachlassen der Symptome] auch zu erhalten. Lediglich systemisches Cortison versucht man so rasch wie möglich auszuschleichen.

Luzia: Auch ich leide an Migräne. Außerdem bin ich übergewichtig. Wie kann ich abnehmen, wenn ich wegen der Migräne kohlenhydratreich essen sollte?

Andresen: Ich würde eine gemüsebetonte Mischkost vorschlagen, die Kohlenhydrate in langwirksamer Form enthält. Und man kann in einzelnen Mahlzeiten (am besten abends) im Sinne einer Insulintrennkost möglichst ganz auf Kohlenhydrate verzichten. Und wichtig: Ausreichend Wasser oder Tee trinken!

Max: Sehr geehrte Frau Dr. Andresen, bei unserer 17-jährigen Tochter wurde nach langer Zeit mit vielfältigen Untersuchungen (Magenspiegelung, Darmspiegelung, und so weiter) eine Laktose- und Histaminintoleranz diagnostiziert. Um die ständigen Bauchschmerzen (Krämpfe) zu vermeiden, hat sie irgendwann weniger gegessen und das Thema Ernährung ist für sie so zur Belastung geworden, dass sich eine Anorexie entwickelt hat. Sie vermeidet Kohlenhydrate und leidet an Untergewicht. Zeitweise verfärbt sich die Hautfarbe dazu gelblich. Gibt es aus Ihrer beruflichen Erfahrung heraus Spezialisten, an die man sich wenden kann? Wie sieht eine sinnvolle Unterstützung aus? Vorab vielen Dank für Ihre Antwort!

Andresen: Eine Anorexie ist eine Essstörung und erfordert unbedingt eine psychotherapeutische/psychosomatische Behandlung! Aber natürlich sollten auch organische Ursachen für die Bauchschmerzen ausgeschlossen werden. Hier können Spezial-Kliniken für Motilitätsstörungen [Störungen des physiologischen Bewegungsmusters von Verdauungsorganen] helfen, zum Beispiel das Israelitische Krankenhaus in Hamburg.

Schwedensuse: Sehr geehrte Frau Doktor, ich (70 Jahre), habe seit zwei Jahren Morbus Crohn. Im Juli war der Calprotectin-Wert bei 11000. Vor zwei Wochen, Gott sei Dank, bei 700. Ich habe mich sehr gewundert, dass der Koch das Ketchup mit Zwiebeln gemacht hat. Die habe ich mir seit zwei Jahren verboten. Ist das falsch?

Andresen: Zwiebeln gehören zu den blähenden Lebensmitteln und werden bei Bauchbeschwerden oft nicht gut vertragen. Sie sind aber auch gut für die Darmbakterien - wenn man sie verträgt, kann man sie also ruhig essen.

