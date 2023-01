Stand: 09.01.2023 06:00 Uhr Dr. Viola Andresen

Priv.-Doz. Dr. med. Viola Andresen M. Sc. ist Fachärztin für Innere und für Palliativmedizin. Sie ist tätig als Leitende Ärztin am Ikaneum, Fachinstitut für Darmgesundheit und Ernährung am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Dort führt sie auch das Palliativ-Team und das Ernährungsteam. Krankheiten des Verdauungstrakts und Mangelernährung gehören zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit.

Der Frage, wie sich solche Erkrankungen behandeln oder besser schon von vornherein vermeiden lassen, widmet sich Viola Andresen auch wissenschaftlich: Für ihre Arbeit wurde sie mit mehreren Forschungspreisen ausgezeichnet. Sie koordiniert die Entwicklung medizinischer Leitlinien und ist in mehreren Fachgesellschaften aktiv, etwa der "Rome Foundation for Disorders of Gut-Brain-Interaction", der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM).

Ihr Ausbildungsweg führte die gebürtige Flensburgerin an verschiedene Unikliniken in Deutschland, der Schweiz und den USA. Seit 2006 lebt und arbeitet sie in Hamburg. In der Freizeit steht für Viola Andresen die Familie an erster Stelle. Außerdem liebt sie Sport, Sprachen und Musik. Viola Andresen verstärkt seit Staffel neun das Team der Ernährungs-Docs.

"Allen Patienten respektvoll begegnen, sie und ihre Beschwerden ernst nehmen - das ist mir wichtig. Es braucht Zeit und Vertrauen, um die individuelle gesundheitliche Situation zu ergründen. Auf dieser Basis können wir dann gemeinsam die weiteren Behandlungsschritte planen.“

