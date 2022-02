Stand: 26.01.2021 19:56 Uhr Chat-Protokoll: Bluthochdruck, Rheuma, Endometriose

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Was kann ich etwa bei einem Bluthochdruck tun, und was muss ich bei Rheuma beachten? Wie sollte ich mich bei einer Endometriose ernähren? Um diese Themen ging es in Folge 54 der Ernährungs-Docs.

Nach der Sendung hat Dr. Silja Schäfer Ihre Fragen zu diesen Themen im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Volker: Mich überrascht die Öl-Empfehlung in Verbindung mit Hanföl und Omega 3. Folgt man den Hinweisen zu den Bestandteilen in Ölen, ist doch Hanföl erste Wahl, wenn es um Omega 3 und 6 geht - noch vor Leinöl oder Olivenöl. Hier hätte ich gerne mehr Details für mein Verständnis.

Dr. Silja Schäfer: Die Empfehlungen bezüglich Omega-3-Fettsäuren betreffen pflanzliche Öle wie Hanföl. Jedoch müssen wir auch marine Varianten beachten, hier haben wir mehr DHA und EPA enthalten - deshalb die Empfehlung von Algenölen.

ERICH: Wie verhält sich gefrorenes zu frischem Gemüse? Kann ich auch gefrorenes Gemüse jederzeit gut zum Kochen nehmen?

Schäfer: Lieber Erich, Sie können gern auch schockgefrorenes Gemüse ohne Zusätze verwenden. Viel Spaß beim Kochen!

Elisa: Worauf muss ich bei der Wahl eines Algenöls achten? Welche Menge sollte ich als Vegetarierin täglich nehmen?

Schäfer: Ein Algenöl sollte hochwertig und mehrfach schadstoffgereinigt sein. Gern können Sie Ihren Omega-3-Index beim Hausarzt bestimmen lassen.

Sabine: Guten Tag! Ich leide an einer Schilddrüsenunterfunktion (Hashimoto), Prädiabetes (nach Schwangerschaftsdiabetes), Bluthochdruck und Endometriose. Wie bringe ich bei der Ernährung alles unter einen Hut?

Schäfer: Sehr gern mit einer individuellen Ernährungsberatung an Ihrer Seite, primär wäre eine antientzündliche Ernährung und eventuell eine Gewichtsreduktion sinnvoll.

Simone: Ich höre momentan viel von fermentiertem Gemüse. Da das Gemüse in einer Salzlake liegt, ist es bei Bluthochdruck überhaupt ratsam?

Schäfer: Da liegen Sie absolut richtig. Hier ist Vorsicht geboten, denn fermentiertes Gemüse kann zu viel Salz enthalten. Man könnte jedoch auch Kefir oder Molke als Startkultur zum Fermentieren nutzen.

Bettina: Leider habe ich auch eine ausgeprägte Histaminintoleranz. Ist es günstiger, mehrere kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen, um die Histamine in einer Mahlzeit gering zu halten? Der Körper wird ja so nicht mit einer großen Portion belastet, die - auch wenn sie histaminarm ist - mehr Histamin enthält als zwei kleine Portionen?

Schäfer: Liebe Tanja, das können Sie gern ausprobieren, ob Ihnen dies hilft. Generell versuchen wir auf stark histaminhaltige Lebensmittel zu verzichten. Dies bringt Ihnen den meisten Erfolg. Halten Sie sich gern an die Schweizer Listen.

Anna: Was hilft bei der Ernährungsumstellung, wenn die "Sucht" nach ungesundem Essen groß ist, wenn man das Gefühl hat, durchzudrehen, weil man Lust auf ein bestimmtes Lebensmittel hat, das nicht einfach auszutauschen ist (zum Beispiel Datteln helfen nicht bei Süßhunger, danach ist das Gefühl nicht weg).

Schäfer: Liebe Anna, das ist ein sehr großes Problem, welches Sie mit vielen Menschen teilen. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, auch die Psyche mit ins Boot zu holen und psychologische Tricks anzuwenden. Es funktioniert.

Rosa: Kuhmilch gilt als entzündungsfördernd. Gilt das auch für Joghurt und Quark?

Schäfer: Das gilt für Joghurt und Quark nicht in diesem Maße.

Inka: Betreff Rheuma: Wenn ich die Ernährung umstelle, kann ich dann komplett auf Medikamente verzichten? Sofern ich dann schmerzfrei wäre, kann ich dann davon ausgehen, dass meine Knochen nicht weiter schaden nehmen, oder muss ich dies trotzdem regelmäßig kontrollieren lassen?

Schäfer: Liebe Inka, Sie sollten unbedingt in rheumatologischer Betreuung bleiben und wenn es nach Labor nötig wäre, auch Medikamente nach Leitlinien einnehmen. Eine Ernährungsumstellung lohnt sich jedoch immer für mehr Lebensqualität.

Juli: Wieso wird im Beitrag zu Endometriose gesagt, dass auf Milchprodukte verzichtet werden soll, in den Rezepten aber Quark und Joghurt verwendet wird?

Schäfer: Verzichten Sie gern auf reine Kuhmilch, Quark und Joghurt sind erlaubt. (Anm. d. Red.: hier mehr zur Ernährung bei Endometriose.)

Sylvi: Wenn kein Übergewicht besteht, die Ernährung vielseitig ist - mit Gemüse, kein Weizen, wenig Zucker, getrunken wird Tee, stilles Wasser, Sport gehört in den Wochenplan - was können wir noch tun gegen hohen Blutdruck?

Schäfer: Schreiben Sie doch gern ein Ernährungsprotokoll, welches Sie fachmännisch auswerten lassen. Wie hoch ist dann der Salzgehalt Ihrer Ernährung?

Dorle: Ich bin 71 Jahre alt und wiege 59 Kilo bei 1,70 Metern Größe. Leider vertrage ich kein Milcheiweiß und Hülsenfrüchte nur in kleinen Mengen. Ein Mal pro Woche esse ich Hähnchenfleisch und auch Fisch. Wie kann ich eine ausreichende Eiweißzufuhr in meiner Ernährung sicherstellen? Ich merke, dass meine Kraft nachlässt.

Schäfer: Hier wäre eine ganz individuelle Ernährungsberatung wichtig.

Kim: Ich habe zur Endometriose auch noch teilweise Vulvodynie (Nervenschmerz im Vaginalbereich). Denken Sie, da hilft die gleiche Ernährung oder was würden Sie mir empfehlen?

Schäfer: Ja, versuchen Sie es auf jeden Fall!

Mary: Was bei Rheuma für die Gelenke gilt, kann das auch meinen Ellenbogen guttun, die chronisch entzündet sind, mal mehr, mal weniger stark?

Schäfer: Eine Umstellung der Ernährung dahingehend lohnt sich immer. Wie hoch ist zudem Ihre Alltagsbelastung der Gelenke? Gibt es hier auch Verbesserungsmöglichkeiten?

Hypertonie1: Wie viel Liter Wasser sollte man bei Bluthochdruck täglich trinken? Ist Training auf dem Crosstrainer gut oder ist Schwimmen besser? Wie oft sollte man Sport machen in der Woche?

Schäfer: Sie sollten so viel trinken wie jeder andere auch. Wir empfehlen circa 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Jede sportliche Bewegung ist ein Gewinn. Machen Sie primär das, was Ihnen Spaß macht. Generell ist Krafttraining bei Bluthochdruck sehr effektiv.

Marielue: Was halten Sie von Zucker-Ersatzstoffen?

Schäfer: Kurzzeitig eingesetzt und variiert sind Zucker-Ersatzstoffe in Ordnung.

Katja: Ich habe eine Frage zu den Histaminen. Warum müssen diese bei Endometriose reduziert werden?

Schäfer: Dies ist noch nicht wissenschaftlich belegt. Es war hier ein Versuch, da wir Histaminen eine entzündliche Reaktion im Körper zuschreiben.

Gudrun: Lässt sich Algenöl auch durch Kapseln - Omega-EPA - gut ersetzen?

Schäfer: Algenöl geht auch in Kapselform. Beachten Sie bitte jedoch die Dosierung von circa 2.000 bis 6.000 Milligramm täglich - im Idealfall nach gemessenem Omega-3-Index.

Susanne: Welches digitale Ernährungstagebuch empfehlen Sie? Gibt es darin auch eine Auswertung bezüglich Nährstoffverteilung?

Schäfer: Es gibt digitale Ernährungstagebücher, die von den Krankenkassen bezahlt werden.

Dorothea: Wo bekomme ich die Schweizer Liste?

Schäfer: Eine Liste finden Sie hier.

Annalenafuchs00: Ich habe neben Endometriose noch Adonomyose und PCO. Ich wiege eh schon sehr wenig und es fällt mir schwer, Gewicht zuzunehmen. Soll ich mich trotzdem so ernähren, wie es in der Folge beschrieben wurde?

Schäfer: Ja, versuchen Sie es bitte auf jeden Fall.

Endometriose: Welche Ernährung wird bei Endometriose empfohlen, wenn die Regel durch die Pille unterdrückt wird? Nur der histaminarme Teil?

Schäfer: Probieren Sie es gern. Eine Gewichtsreduktion ist ebenfalls häufig hilfreich.

Sanna: Ich habe rheumatoide Arthritis und eine Histaminintoleranz. Wenn ich nun auf Fleisch verzichten möchte, was ist außer Soja eine Alternative?

Schäfer: Alternativ zu Fleisch essen Sie gern Fisch.

Seni: Meine Tochter (30) leidet unter einer schweren Endometriose, und gleichzeitig musste ihr vor fünf Jahren die komplette Schilddrüse entfernt werden. Welche Ernährung empfehlen Sie hier, um das Übergewicht zu reduzieren?

Schäfer: Ihre Tochter kann sich gern an unser Beispiel halten, sollte jedoch engmaschige Laborkontrollen parallel erhalten.

Suse: Ich habe eine Frage zu Ihren Rezepten: Es wird oft Oliven oder Rapsöl bei 200 Grad in den Backofen gegeben. Auf den Flaschen ist immer nur bis 180 Grad angegeben. Aus diesem Grund verwende ich Erdnussöl. Darf ich denn Olivenöl auch so hoch erhitzen?

Schäfer: Es gibt bereits Olivenöl, welches Sie auch hoch erhitzen dürfen.

Maren: Können Sonnenblumenöl oder Olivenöl Entzündungsprozesse fördern?

Schäfer: Sonnenblumenöl auf jeden Fall! Bitte Finger weg! Olivenöl nicht, es enthält Omega-9- Fettsäuren.

Tanja: Ich habe Endometriose, nehme Hormone und jeden Tag mehrmals am Tag Ibu 800, Novalgin und Talvosilen in Kombination. Da ich die Schmerzen jeden Tag habe und auch die Schmerzen mit den Tabletten nur so weit bekomme, dass ich sie gerade so aushalten kann, habe ich auch schon versucht histaminarm zu essen und Weizen wegzulassen. Aber so richtig geholfen hat es nicht. Hätten Sie noch eine Idee für mich, was ich ausprobieren kann - vor allem auch, um den Blähbauch in Griff zu bekommen?

Schäfer: Liebe Tanja, reduzieren Sie gern den Zuckergehalt und holen Sie sich gern Unterstützung bei einer professionellen Beratung.

Katja: Muss die Ernährung bei der Endometriose komplett histaminarm sein oder nur zu bestimmten Zeiten im Zyklus beziehungsweise muss man grundsätzlich bei Endometriose Histamin möglichst reduzieren?

Schäfer: Es gibt derzeit noch keine harten Fakten. Unsere Patientin hat eine Woche vor Menstruationsblutung und einer Woche während beziehungsweise nach Blutung histaminarm gegessen.

Lydia: Welche Getreidesorten oder Alternativen sind neben Dinkel bei einer Reduktion von Weizen bei Endometriose noch empfehlenswert?

Schäfer: Nutzen Sie sehr gern Pseudogetreidesorten wie Quinoa oder Amarant.

Claudia: Gelten bei Lungenrheuma dieselben Ernährungstipps wie für Rheuma? Gerade auch nach einer langen Kortisoneinnahme und hohem Gewicht?

Schäfer: Als Basis sehr gern. Hier würde ich jedoch noch individuell bei einer Ernährungsberatung Ergänzungen treffen wollen.

Rega: Zu welchem Arzt muss ich bezüglich einer Ernährungsberatung gehen? Ich habe keine Unterstützung vom Hausarzt oder der Rheumatologin, auch nicht beim Endokrinologen. Bezahlen Krankenkassen diesen Omega-Index-Check?

Schäfer: Die Blutuntersuchung für den Omega-3-Index wird von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt, privat schon. Ernährungsmediziner finden Sie unter www.bdem.de.

Sabs: Hängen PCOS und Endometriose zusammen? Kann man mit derselben Ernährung gegensteuern?

Schäfer: Hier würde man gern kombinieren, da wir beim PCO-Syndrom häufig auch eine Blutzuckerstoffwechselstörung finden.

Marie: Ist Dinkel empfehlenswerter als Weizen? Gluten enthält Dinkel doch ebenso.

Schäfer: Das Gluten im Dinkel ist anders zusammengesetzt als im Weizen und häufig besser verträglich.

Marika: Besteht ein Zusammenhang zwischen Endometriose und Zöliakie? Und gibt es darauf spezialisierte Ernährungsberater oder Ernährungsberaterinnen?

Schäfer: Hier besteht kein Zusammenhang. Es sind zwei verschiedene Erkrankungen. Es gibt sicherlich spezialisierte Ernährungsberater - schauen Sie unter: vdoe.de oder vdd.deoder bdem.de

Marielue: Empfehlen Sie Kurkuma bei Luft im Bauch und Rheuma?

Schäfer: Kurkuma dürfen Sie bei Rheuma gern einsetzen; Luft im Bauch sollte man ursächlich abklären.

Lilly: Ist die Einnahme von Weihrauch bei Rheuma empfehlenswert?

Schäfer: Versuchen Sie es gern, wir sammeln aktuell viele positive Erfahrungen.

Marielue: Kann jeder Hausarzt einen Omega-3-Index durchführen?

Schäfer: Ihr Hausarzt kann bei verschiedenen Laboratorien den Omega-3-Index testen lassen.

Anne: Was halten Sie von Probiotika bei Endometriose?

Schäfer: Probiotika sind hier nicht der primäre Ansatzpunkt, bei Darmbeschwerden - mit zum Beispiel Blähbauch - aber sicherlich zu erwägen.

Anne: Welche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen Sie bei Endometriose und Kinderwunsch?

Schäfer: Nahrungsergänzungsmittel sind hier meist sinnvoll, jedoch nie ohne eine laborchemische Untersuchung.

Marielue: Sind Hafermilch-Produkte eher zu empfehlen als fettreduzierte Milch? Speziell bei rheumatoider Arthritis?

Schäfer: Kuhmilchprodukte sind nicht empfehlenswert, hier wäre Hafermilch besser.

Olivia: Woher bezieht man brauchbare Nahrungsergänzungsmittel ohne gesundheitsschädigende Zusatzstoffe?

Schäfer: Nehmen Sie Nahrungsergänzungsmittel bitte nur in Rücksprache mit dem Hausarzt und laborchemischen Kontrolluntersuchungen.

Endopatientin: Ich habe Endometriose und mein Stuhltest hat gezeigt, das der pH-Wert bei 7,0 liegt, Escherichia coli zu hoch sind und Enterokokken-Spezies zu niedrig. Was können Sie empfehlen?

Schäfer: Interessant wäre auch noch der Histaminwert im Stuhl. Probiotika machen dann Sinn, wenn es weitere Probleme gibt. Es wäre vielleicht sinnvoll, einen guten Escherichia coli zu substituieren.

Marielue: Kann ich auf Algenöl-Kapseln aus dem Drogeriemarkt zurückgreifen?

Schäfer: Stechen Sie doch gern die Algenölkapseln einmal auf. Wenn dieses Öl ranzig riecht, wäre dieses Präparat nicht zu empfehlen. Und achten Sie bitte immer auf die Dosierung. Meist sind dann Produkte aus der Apotheke nicht wesentlich teurer.

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 25.01.2021 | 21:00 Uhr