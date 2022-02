Ernährung kann Endometriose-Beschwerden lindern Stand: 14.02.2022 15:57 Uhr Endometriose liegt ein chronischer Entzündungsprozess zugrunde, deshalb sollte wenig Fleisch auf den Teller kommen. Auch unverträgliche oder histaminreiche Speisen können Beschwerden verschlimmern.

Endometriose ist eine schmerzhafte chronische Entzündungskrankheit, an der Millionen Frauen in Deutschland leiden. Oftmals wird eine Hormontherapie versucht, die aber aufgrund ihrer Nebenwirkungen nicht selten sehr belastet.

Dabei kann schon allein eine Ernährungsumstellung enorm viel bewirken. Die Ernährungstherapie basiert auf mehreren Säulen, insbesondere:



Hemmung der chronischen Entzündung durch eine antientzündliche Ernährungsweise mit guten Fette und sekundären Pflanzenstoffen

durch eine antientzündliche Ernährungsweise mit guten Fette und sekundären Pflanzenstoffen Reduktion von Reizstoffen wie etwa Histamin

wie etwa Histamin bei Übergewicht: Senkung des Östrogenspiegels durch Abbau überflüssiger Kilos.

Entzündungshemmend essen

Einzuschränken ist der Fleischkonsum, denn insbesondere rotes Fleisch und Wurst enthalten viele entzündungsfördernde Stoffe. Darunter ist die Arachidonsäure, eine Omega-6-Fettsäure, die man vor allem in Schweinefleisch findet. Auch zu viel Zucker fördert Entzündungen. Daher ist es sinnvoll, den Konsum von Knabberkram, Süßem, Gebäck und Weißmehlprodukten zu begrenzen. Auch Weizen wirkt bei einigen entzündungsfördernd.

Auf den Speiseplan gehört stattdessen viel Gemüse. Es gibt aktuelle Studienhinweise, dass Kreuzblütler die Entzündung bei Endometriose günstig beeinflussen. Sie beeinflussen auch den Wasserhaushalt im Gewebe: weniger Wasser, weniger Schwellung und potenziell weniger Beschwerden.

Omega-3-Fettsäuren unterstützen den Organismus ebenfalls effektiv dabei, Entzündungen zu bekämpfen. Omega-3-Fettsäuren finden sich besonders in fettreichem Fisch wie Lachs, Hering und Makrele, außerdem in hochwertig hergestelltem Leinöl. Weitere Omega-3-Quellen sind Rapsöl, Walnussöl und insbesondere Algenöl.

Bei Endometriose Unverträglichkeiten und Allergien beachten

Endometriose tritt selten isoliert auf - Autoimmunerkrankungen oder auch Darmbeschwerden wegen Unverträglichkeiten oder Allergien sind recht häufige Begleiter. Eine diagnostische Abklärung lohnt sich. Der Verzicht auf Gluten beispielsweise führt mitunter zu einer deutlichen Beschwerdebesserung. Was genau wegzulassen ist, lässt sich durch ein Ernährungstagebuch herausfinden. Professionelle Unterstützung (ernährungsmedizinisch oder durch Ernährungsberaterinnen und -berater) kann hier enorm hilfreich sein.

Um den Darm zu schonen, sollten Betroffene blähende Gemüsesorten wie rohe Zwiebeln, Knoblauch, Kohl und Hülsenfrüchte nur in kleinen Mengen und abends lieber keine Rohkost verzehren. Weitere Tipps: Kaffee und Alkohol in Maßen genießen, Wasser besser ohne Kohlensäure und kein ofenfrisches Brot.

Zyklusabhängig Histamin weglassen bei Endometriose

Da Histamine den Schmerz verstärken können und nicht wenige Betroffene hierauf besonders sensibel reagieren, kann ein zyklusabhängiges Weglassen von Histaminen helfen, die Beschwerden zu lindern. Mithilfe einer Auslassdiät über gut vier Wochen lässt sich feststellen, ob und inwieweit ein Verzicht auf Histamine die Beschwerden bessert. Da eine histaminarme Diät sehr einschränkend ist, sollte man unbedingt Ernährungs- und Symptomtagebuch führen und anschließend nur weglassen, was wirklich Beschwerden macht. So kann es sinnvoll sein, Histaminhaltiges eine Woche vor der Periode und während der Monatsblutung zu meiden. Histamin steckt zum Beispiel in Schokolade, Rotwein, Tomaten, Spinat, Avocado und in milchsauer fermentiertem Gemüse wie Sauerkraut, außerdem in stark gereiften Käsesorten oder Wurstwaren.

Mit Gewichtsreduktion den Hormonhaushalt ausbalancieren

Übergewicht verändert den Hormonhaushalt. Dass das Bauchfett entzündungsfördernde Botenstoffe aussendet, verschlimmert die Beschwerden. Eine Gewichtsabnahme kann den Hormon-Spiegel senken und so verhindern, dass neues Endometriose-Gewebe wächst.

Was essen bei Endometriose: Lebensmittel und Rezepte

Wer seine Ernährung auf entzündungshemmende Lebensmittel umstellt (siehe unten), kann seine Beschwerden lindern und so manches Medikament einsparen. Bei Histamin-Sensibilität bitte zusätzlich - gegebenenfalls zyklusabhängig - die Histamin-Liste (PDF) beachten.

Weitere Informationen Rezepte bei Endometriose Entzündungshemmend essen kann Endometriose-Beschwerden bessern. Viel Gemüse ist wichtig. mehr

Weitere Informationen Endometriose: Symptome erkennen und behandeln Bei Endometriose handelt es sich um eine Wucherung von Gewebe im Bauchraum, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist. mehr

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 14.02.2022 | 21:00 Uhr