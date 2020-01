Sendedatum: 08.01.2020 20:05 Uhr - NDR Kultur

NDR Hörspiel: "Denn sie sterben jung"

José Victoriano, der Patriarch der wohlhabenden Familie Arteaga, wird entführt. Seine Familie muss aus Mexiko fliehen. Das literarische Debüt des Journalisten Antonio Ruiz-Camacho als Hörspiel-Miniserie – ab 1.1.2020 in der NDR Hörspiel Box und auch als Videopodcast mit Artwork von Sebastian Stamm:

Hier geht's zum Videopodcast: Podcast NDR Kultur NDR Hörspiel: Denn sie sterben jung NDR Kultur José Victoriano, der Patriarch der wohlhabenden Familie Arteaga, wird entführt. Mit dem Tode bedroht fliehen seine Angehörigen aus Mexiko. Acht Geschichten über eine entwurzelte Familie. mehr

José Victoriano Arteaga ist nur ein Opfer von vielen in Mexiko, doch für seine Angehörigen ändert sich schlagartig ihre Welt. Antonio Ruiz-Camacho erzählt in acht Geschichten, die sich wie Puzzleteile ineinander verschränken, den Zerfall einer Familie, schildert ihr Leben in der Fremde, die Versuche, dort Fuß zu fassen und deren Scheitern. Mit jeder Folge vervollständigt sich einerseits das Bild der Entführung, gleichzeitig wird das Puzzle um individuelle Erfahrungen und offene Fragen erweitert.

Multiperspektivische Familiengeschichte

In Austin begegnet Laura, die Tochter des Entführten, einem jungen mexikanischen Expat in einem Waschsalon. Während draußen Waldbrände wüten, schließen sie sich hinter heruntergelassenen Jalousien in seiner Wohnung ein. In New York sind Homero und Ximena, seine Enkel, im Apartment eines Verwandten untergekommen. Sie unterhalten sich, über ihren Großvater, über Mexiko, Sex, doch da ist dieses Kratzen in der Wand, verstörend und Furcht einflößend. Noch in Mexiko-Stadt wartet seine jüngere Geliebte Silvia mit ihrem gemeinsamen Sohn auf ihn, denkt, er habe sie verlassen, diesmal für immer, bis sie von den Paketen erfährt, deren Inhalt keinen Zweifel an seinem Verbleib lassen. Don José's jüngster Sohn ist mit seiner Frau und dem neugeborenen Sohn nach Madrid ausgewandert. Doch auch das neue Leben in Europa oder sein liebgewonnener, noch in Mexiko adoptierter Hund Zurbarán schaffen es nicht, ihn über die innere Leere hinwegzutrösten.

Stamms Artwork für "Denn sie sterben jung"



































































Christian Redl, Hanna Schygulla und Susanne Wolff in den Hauptrollen

Ob in Austin, New York oder Madrid, ob Tochter, Sohn, Enkel, Geliebte oder Bedienstete, Antonio Ruiz-Camacho seziert die Seelen der Entwurzelten, beschreibt ihre Ängste, ihre Sehnsüchte, ihren inneren Kampf, mit diesem doppelten Verlust, dem eines geliebten Menschen und dem der Heimat, umzugehen. Bearbeiter und Regisseur Matthias Kapohl hat dieses komplexe, vielstimmige Konstrukt als Hörspiel-Miniserie umgesetzt, die am 8. Januar und 15. Januar 2020 auf NDR Kultur gesendet wird und ab 1. Januar zum Download bereit steht.

Cast

Folge 1 – Schon alles Wahnsinn bevor überhaupt Frühling ist:

Christian Redl als José Victoriano Arteaga (in allen anderen Folgen), Lisa Jopt als Fernanda, Amelie Barth als Tammy, Lena Geyer als Sash, Penelope Frego als Jen, Therese Hämer als Diane, Justine Hauer als Justina und Nikolaus Benda als Kurator.

Folge 2 – Okie:

Francesco Schramm als Bernardo, Laura Sundermann als Ms. Brinkmann, Julia Fritz als Ambrose, Svenja Wasser als Josefina, Tanja Schleiff als Carolina und Judith Jakob als Trainerin.

Folge 3 – Trockenpflaumen aus Pappmaché:

Susanne Wolff als Laura, Torben Kessler als Plutarco Mills und Claudia Mischke als Filialleiterin.

Folge 4 - Ich balle meine Hände zu Fäusten und sie sehen aus wie die eines anderen:

Elisa Schlott als Ximena, Gustav Schmidt als Homero und Ilse Strambowski als Nachbarin.

Folge 5 – Rotwilde:

Lou Strenger als Susana, Lara Pietjou als Conchita und Jan Maak als Manager.

Folge 6 – Besserer Breitengrad:

Merle Wasmuth als Silvia Guevara, Jordy-Leon Sun als Laureano Guevara, Jasmin Schwiers als Assistentin und Daniel Wiemer als Martín.

Folge 7 – Ihren Duft zuerst:

Hanna Schygulla als Ermelinda und Oscar Ortega-Sanchez als Victoriano jun..

Folge 8 – Barfußhunde:

Daniel Wiemer als Martín, Oona von Maydell als Catalina, Oscar Ortega-Sanchez als Victoriano jun., Jasmin Schwiers als Tierarzthelferin, Peter Harting als Antonio und Nicolas Buitrago als Alcazar.

Zum Autor

Antonio Ruiz-Camacho wurde 1973 in Toluca, Mexiko geboren. Dort arbeitete er als Journalist, bevor er nach Austin, Texas zog, wo er mit seiner Familie heute lebt. Er hat zahlreiche Stipendien erhalten, in verschiedenen Zeitschriften, darunter in der New York Times, veröffentlicht und stand mit seinem Debüt "Baarefoot Dogs: Stories" auf diversen Jahresbestenlisten, u. a. von Kirkus Reviews, San Francisco Chronicle und Texas Observer. C.H. Beck veröffentlichte den Roman unter dem Titel "Denn sie sterben jung" in der deutschen Übersetzung von Johann Christoph Maass.

Team

Komposition: Nikolai von Sallwitz

Besetzung: Marc Zippel, Dagmar Titz und Ulrich Korn (WDR)

Technische Realisation: Werner Jäger und Mechthild Austermann (WDR)

Bearbeitung und Regie: Matthias Kapohl

Regieassistenz: Luise Weigert

Artwork: Sebastian Stamm

Editing: Christin Woyczik und Matthias Stepien

Dramaturgie: Michael Becker

Produktion: NDR 2020

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 08.01.2020 | 20:05 Uhr