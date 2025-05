Kirchentag: Stehende Ovationen für Trump-Kritikerin Budde Stand: 03.05.2025 19:19 Uhr Der Evangelische Kirchentag in Hannover hat der als Trump-Kritikerin bekannt gewordenen US-Bischöfin Mariann Edgar Budde einen begeisterten Empfang bereitet. Die 65-Jährige wurde von 4.300 Besuchern mit stehendem Applaus begrüßt.

Budde sagte am Samstag zu Beginn ihrer Bibelarbeit auf dem Messegelände, der Empfang habe sie "sehr bewegt". Sie habe noch nie eine Bibelstelle vor so vielen Menschen ausgelegt. In ihrer Bibelarbeit bezog sie sich dann auf einen Text aus dem Matthäus-Evangelium über die Auferstehung Jesu.

Budde erinnerte an die tragende Rolle von Frauen zu Beginn des Christentums. "Auch die Frauen waren Jünger", sagte die 65-Jährige. Weltweit bekannt wurde Budde mit ihrer Predigt am Tag nach der zweiten Amtseinführung von Donald Trump, in der sie den anwesenden US-Präsidenten aufrief, Erbarmen und Mitgefühl mit den Schwächsten zu zeigen.

Budde: "Eine ziemlich traumatische Zeit"

Die aktuelle Situation in den Vereinigten Staaten bezeichnete Budde in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst als sehr unübersichtlich. "Die Dinge passieren so schnell und so viele Dinge werden gleichzeitig abgebaut oder angegriffen, dass es verwirrend ist", sagte die Bischöfin, die der Diözese von Washington D.C. vorsteht.

Sie sei keine Expertin für Politik und soziale Bewegungen, aber aus ihrer Sicht sei dies im Vergleich zur ersten Trump-Regierung gerade "eine ziemlich traumatische Zeit". In den USA arbeiteten die Menschen derzeit sehr hart, um bestimmte Dinge zu schützen: die Schulen, die Migranten und Tausende von Menschen, die plötzlich ihre Arbeit verloren haben.

