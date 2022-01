Wege für einen leichteren Kulturkonsum Stand: 17.01.2022 15:42 Uhr Menschen aus ärmeren oder bildungsferneren Schichten sollen Zugang zur Kultur erhalten. Das ist der Wunsch vieler. Eine Minidoku im NDR Fernsehen beleuchtet dieses Thema.

von Lennart Herberhold

Das Publikum des Orchesters im Treppenhaus auf dem Weg zu einem Geheimkonzert. Ohne zu wissen, welche Musik sie erwartet, folgt eine Gruppe von Menschen den Anweisungen auf dem Handy. Erst am Ende treffen sie auf Kammermusik.

Wer nicht weiß, was ihn erwartet, kann sich auch keine Gedanken, ob er dort richtig ist. Das, findet der Violinist Moritz Ter-Nedden, erleichtere den Zugang zu klassischer Musik: "Wie kriege ich denn die Köpfe frei? Wie kriege ich es denn hin, dass die Leute ganz unvoreingenommen diese Musik hören und gar nicht bewerten? Ist das jetzt überhaupt Musik in meiner Preisklasse oder aus meinem Hintergrund? Ja, die hören die Musik, das ist Teil dieser Geschichte. Und dann, am Ende kriegen sie vielleicht einen Zettel, wo draufsteht, was das war." Menschen, die wenig mit klassischer Musik zu tun haben, Vorbehalte zu nehmen, ist erklärtes Ziel des Orchesters im Treppenhaus. Daher auch sein Name.

Kostenfaktor ist oft entscheidend bei Kulturangebot

Wer Mozart in einer Sporthalle hört, kann die Scheu vor einer ihm vielleicht unvertrauten Musik verlieren. So komme man den Musikerinnen und Musikern nahe, sagt die Violinistin Johanna Ruppert: "Diese Nähe zum Publikum ist, was wir sowohl räumlich als auch thematisch immer suchen. Wir spielen auch in normalen Konzertsälen. Aber erst mal suchen wir eigentlich auch Orte, die eben das aufbrechen. Die aufbrechen, dass man diese Distanz zu einem Musiker, einer Musikerin hat. Wir versuchen, uns auf Augenhöhe zu begegnen und eine Nähe zu schaffen."

Dazu kommt der Kostenfaktor. Kulturveranstaltungen sind für viele Menschen oft unbezahlbar. Mit dem Format "Pay, what you can" will das Orchester allen den Konzertbesuch ermöglichen. Ein ähnliches Konzept verfolgt das freie Theater an der Glocksee aus Hannover mit seinem Soli-Ticket.

Versuche Hemmschwellen vor einem Theaterbesuch zu senken

All jene, die es können, so Lena Kußmann, geben etwas mehr für jene, die finanziell schlechter gestellt sind: "Ich fand das auch ein schönes Gefühl für die Solidarität innerhalb des Publikums." Ein Publikum, das sich näher kommt, das aber auch den Theatermacher*innen näher kommt, das ist dem Leitungsteam des Theaters an der Glocksee wichtig.

Auch mit Salonveranstaltungen versuche es, Hemmschwellen vor einem Theaterbesuch zu senken, meint Jonas Vietzke: "Manchmal haben wir bestimmte Themen für den Abend. Manchmal stand man hier einfach am Tresen, hat miteinander gesprochen, was getrunken. Und erst mal hier reinzukommen und den Ort und die Akteur*innen kennenzulernen und dann vielleicht als nächsten Schritt, sich dann auch mal zu trauen oder Lust zu bekommen, überhaupt bei sich ein Theaterstück anzugucken."

