Tokio Hotel kündigt Arena-Tour an

Fans von Tokio Hotel können die Band kommendes Jahr auf einer weiteren Tour erleben. "Wir wissen, dass wir unsere ausverkaufte Europa-Tournee noch nicht einmal beendet haben, aber hier sind wir und kündigen bereits unsere große Arena Tour 2026 an", schrieb die Band auf Instagram. Sie soll im Oktober 2026 in London starten, erster Deutschland-Termin ist für den 1. November in Hamburg geplant. Außerdem soll es Konzerte in Frankfurt, Berlin, Nürnberg, Leipzig, München, Düsseldorf und mehreren europäischen Städten geben. Ein erster Vorverkauf startet am 20. März. | Sendebezug: 19.03.2025 07:15 | NDR 2