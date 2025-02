Stand: 10.02.2025 09:01 Uhr Ticket-Verkauf für 75. Berlinale startet

Filmfans können von heute (Montag) an Tickets für die 75. Ausgabe der Berlinalekaufen. Der Verkauf startet online um 10.00 Uhr. Die Eintrittskarten sind immer drei Tage im Voraus verfügbar. Die Preise liegen zwischen 15 und 20 Euro. Am Publikumstag zum Abschluss am 23. Februar kommen Besucher für regulär 11 Euro ins Kino. Die 75. Berlinale startet am Donnerstag (13. Februar). Zur Eröffnung wird die Weltpremiere von Tom Tykwers Film "Das Licht" gezeigt. Geleitet wird das Festival in diesem Jahr zum ersten Mal von der US-Amerikanerin Tricia Tuttle. | Sendebezug: 10.02.2025 06:30 | NDR Kultur