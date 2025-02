Stand: 22.02.2025 07:20 Uhr Soulsänger Jerry "Iceman" Butler gestorben

Der amerikanische Soulsänger Jerry Butler ist tot. Wie seine Nichte Yolanda Goff der "Chicago Sun-Times" mitteilte, starb er am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Chicago. Unter dem Spitznamen "Iceman" feierte er ab den 1960er-Jahren mit seinem charakteristischen Bariton Erfolge mit Songs wie "For Your Precious Love", "Only the Strong Survive" und "Make It Easy On Yourself". Butler war dreimal für den Grammy nominiert und wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. | Sendebezug: 22.02.2025 08:15 | NDR Kultur