Regisseur Brusilovsky über "Adolf Eichmann: Ein Hörprozess" Stand: 01.02.2022 15:56 Uhr Der deutsch-israelische Theater- und Hörspielmacher Noam Brusilovsky und der Autor Ofer Waldmann haben aus den Rundfunkübertragungen des Eichmann-Prozesses das Hörspiel "Adolf Eichmann: Ein Hörprozess" gemacht. Beitrag anhören 7 Min

Herr Brusilovsky, dass der Eichmann-Prozess zwischen April und Dezember 1961 Geschichte geschrieben hast, steht außer Frage. Aber inwiefern war er auch ein Teil der Rundfunkgeschichte?

Noam Brusilovsky: Er war ein Teil der Rundfunkgeschichte in der Hinsicht, dass es das erste Mal war, dass ein Prozess aus dem Gerichtssaal gesendet wurde, teilweise als Live-Sendung. Das war die Absicht der Nachrichtenredaktion damals, der es extrem wichtig war, dass viele Leute die Geschichten der Opfer von Zuhause aus hören. Es waren damals so viele Holocaust-Überlebende in Israel und das Interesse war riesig. Noch bevor der Prozess angefangen hat, haben schon mehrere Leute dem Sender geschrieben und darum gebeten, dass der Prozess gesendet wird, weil der Platz im Saal eingeschränkt war. Er hat auch nicht in einem Gerichtssaal stattgefunden, sondern auf einer Theaterbühne. Trotzdem wurden so viele Journalisten eingegangen, dass es keinen Platz für alle Interessierten gab.

Weitere Informationen Adolf Eichmann: Ein Hörprozess Jerusalem 1961. Der Prozess gegen den NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann wurde im Rundfunk live übertragen. Das preisgekrönte Hörspiel erzählt aus der Perspektive der Radiomacher von "Kol Israel". mehr

Und obwohl der Wunsch, zuzuhören, so groß war, gab es auch Widerstände bei "Kol Israel", dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Worin bestanden die?

Brusilovsky: Große Widerstände gab es nicht. Aber es gab technische Schwierigkeiten. Wie sendet man in diesem Umfang aus dem Gerichtssaal? Es wurden dafür extra Kabinen installiert und ein Tonstudio eingerichtet, damit Rundfunkjournalisten aus der ganzen Welt ins Ausland senden konnten. Das war ein Riesenaufwand, der viel Geld gekostet hat, aber es hat sich wahrscheinlich auch gelohnt.

Ganz Israel stand während der Übertragungen still. Alle Menschen haben irgendwo irgendwie zugehört. Woher rührte dieses unfassbare Interesse?

Brusilovsky: Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war - ich bin erst 1989 geboren, und der Prozess hat 1961 stattgefunden. Aber so beschreiben es die Zeitungen aus dieser Zeit: Dass man zum Beispiel im Krankenhaus dem Prozess zugehört hat und dass man aufgehört hat, zu arbeiten.

Warum war der Prozess den Leuten damals so wichtig? In diesem Ausmaß wurde in der Gesellschaft vorher nicht vom Holocaust gesprochen. Man hat schon über den Holocaust geredet, aber nicht in dieser detaillierten Form. Die Menschen trauten sich plötzlich, vor dem Massenmörder, vor der ganzen Nation und vor der ganzen Welt die eigene Geschichte zu erzählen - in einer sehr detaillierten, präzisen Form, die auch extrem schmerzhaft war. Neulich habe ich noch mal ein paar Zeuginnen und Zeugen gehört, und ich dachte: Was für einen Mut braucht man, um das zu machen: von dem verlorenen Sohn zu erzählen, von der Familie, die erschossen wurde, von dem Bruder, der in die Gaskammer geschickt wurde. Es sind einfache Menschen wie Sie und ich, die sich plötzlich in dieser Situation befinden und von dem Schmerzhaftesten, was sie im Leben erlebt haben, berichten müssen.

Weitere Informationen Hannah Arendt und die "Banalität des Bösen" Nach der NS-Zeit analysierte die Politologin die Wirkung totalitärer Herrschaft und löste kontroverse Debatten aus. mehr

Sie sind deutlich nach diesem Prozess geboren. Was interessiert oder fasziniert Sie so an ihm?

Brusilovsky: Dieser Prozess ist in jeder Hinsicht spektakulär, allein die Entführung von Eichmann aus Argentinien. Es gibt die philosophischen Fragen, die Hannah Arendt zum Prozess gestellt hat. Die Biografie von Eichmann ist ebenfalls spektakulär, auch das, was Eichmann vor dem Holocaust gemacht hat und wie er nach Argentinien geflohen ist.

Was meinen Kollegen Ofer Waldmann und mich besonders interessiert hat, war: Was kann Radio schaffen? Das absolut Interessante an unserer Aufgabe als Radiomacher*innen, ist, unerhörte Geschichten zu erzählen. Und das hat der Prozess geschafft. Heute schafft Social Media die Möglichkeit, Menschen eine Stimme zu geben, aber damals gab es das nicht.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

Weitere Informationen 15 Min 15. Dezember 1961: Todesurteil für Adolf Eichmann Als Leiter des Referats "Judenangelegenheiten" war er für die Deportation von mehr als zwei Millionen Juden verantwortlich. 15 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 01.02.2022 | 18:00 Uhr