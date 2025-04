Es war einmal Bruder und Schwester

der Reichtum und die Not

Er schwelgte in tausend Genüssen

sie hatte kaum trocken Brot



Die Schwester diente dem Bruder

viel hundert Jahre lang

Ihn rührte es nicht, wenn sie weinte

noch wenn ihr Leid zu ihm drang



Er fluchte und trat sie mit Füßen

er schlug sie ins sanfte Gesicht

Sie kniete zur Erde und flehte:

"Hilfst du denn, 0 Gott, mir nicht?"



Wie wird dies Lied wohl enden?

Es ist ein traurig Lied !

Ich will´s nicht weiter hören

wenn nichts für die Schwester geschieht!



Das ist das Ende vom Liede,

vom Reichtum und der Not;

An einem schönen Morgen

schlug sie den Bruder tot.

Das Kind mit fiebernden Wangen lag,

Rotgolden versank im Laub der Tag.

Das Fenster hing voller wildem Wein,

Da sah ein fremder Jüngling herein.



"Laß, Mutter, den schönen Knaben ein,

Er beut mir die Schale mit leuchtendem Wein,

Seine Lippen sind wie Blumen rot,

Aus seinen Augen ein Feuer lobt."



Der nächste Tag verglomm im Teich,

Da stand am Fenster der Jüngling, bleich,

Mit Lippen wie giftige Blumen rot

Und einem Lächeln, das lockt und droht.



"Schick, Mutter, den fremden Knaben fort,

Mich zehrt die Glut und mein Leib verdorrt,

Mich ängstigt sein Lächeln, er hält mir her

Die Schale mit Wein, der ist heiß und schwer!



Ach Mutter, was bist du nicht erwacht!

Er kam geschlichen ans Bett bei Nacht:

Und, weh, seinen Wein ich getrunken hab

Und morgen könnt ihr mir graben das Grab!"

Er hat seinen heiligen Schwestern versprochen,

mich nicht zu verführen,

zwischen Mairosen hätte er fast



sein Wort gebrochen,

aber er machte drei Kreuze

und ich glaubte heiss zu erfrieren.



Nun lieg' ich im düst'ren Nadelwald,

und der Herbst saust kalte Nordostlieder

über meine Lenzglieder.



Aber wenn es wieder warm wird,

wünsch' ich den heiligen Schwestern beid'



Hochzeit.

Und wir - spielen dann unter den Mairosen.

Einst hat ein Mann die Pest gesehn

Frühmorgens über die Felder gehn,

Die Hähne krähten ihr heiser und schwach,

Misstönig knurrten die Hunde ihr nach.



In meinem grauen Bettelkleid,

Gebückt, so hinkte sie über die Heid,

Nach allen Seiten sorgsam dreht'

Ihr rotes Auge sie und späht' -



Und wo ein Dorf von fern sie sah,

Still nickend stehen blieb sie da

Und nestelt' hüstelnd am Gewand

Und suchte fingernd mit der Hand



Und wedelt', wie man Mücken schreckt,

Ein gelbes Tuch, mit Blut befleckt

Dreimal und schnell, - noch einen Fluch

Murrend, dann barg sie rasch ihr Tuch.



Und weiter hinkte sie am Stab:

Wohin sie stieß, sank's ein zum Grab,

Wohin sie winkte, Haus um Haus

Starb Dorf um Dorf zum Abend aus.