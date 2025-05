74 Stunden Dauersingen: Heute großes Finale in Hannover Stand: 03.05.2025 08:17 Uhr Beim Singmarathon zum Evangelischen Kirchentag in Hannover wird 74 Stunden gesungen. Seit Mittwoch wechseln sich in der Christuskirche Musiker, Bands und Chöre ab. Für heute Abend ist das große Finale geplant.

Auch bekannte Künstler sind bei dem Mitmach-Event dabei. Als am Freitag die englische Popsängerin Judy Bailey auftrat, mussten wegen des großen Andrangs Menschen an der Tür abgewiesen werden, berichtet Projektleiter Ulf Pankoke vom Zentrum für Kirchenmusik der hannoverschen Landeskirche. Für die habe es dann eine Live-Übertragung auf dem Kirchenplatz gegeben. Heute beginnt laut Programm ab 22 Uhr das Finale des Singmarathons mit "All-Stars-Besetzung".

Projektleiter: Erwartungen übertroffen

Vom Altarraum der Kirche leiten die Musiker das Mitsingen an. Alle Kirchentagsgäste können an dem gemeinsamen Singen teilnehmen. Projektleiter Pankoke zeigte sich am Freitag sehr zufrieden mit dem Verlauf des Events: "Dass so viele Leute kommen und wir auch nachts immer singen können, das übertrifft unsere Erwartungen."

"Wir sind nachts der Kirchentag"

So spät in der Nacht finden auf dem Kirchentag keine Veranstaltungen mehr statt. Doch wenn andere schon schlafen, wird in der Christuskirche noch gesungen. Auch in der Nacht seien durchgehend genügend Gäste da, berichtet Pankoke. "Wir sind nachts der Kirchentag". Denn auch nachts kämen stündlich neue Künstler auf die Bühne und brächten damit neue Energie in die Singgemeinschaft. In der Nacht zu Freitag hätten sie auf Yogamatten gesummt, erzählt er.