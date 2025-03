Stand: 18.03.2025 09:58 Uhr Polar Music Prize für Queen, Herbie Hancock und Barbara Hannigan

Queen, Herbie Hancock und Barbara Hannigan kommen aus ganz unterschiedlichen Musikwelten, haben in diesem Jahr aber eines gemeinsam: Sie werden in Schweden mit dem prestigeträchtigen Polar Music Prize geehrt. Überreicht werden die Preise am 27. Mai in Stockholm. Der vom ehemaligen Abba-Manager Stig Anderson gestiftete Polarpreis zählt zu den prestigeträchtigsten Musikauszeichnungen der Welt. Mit ihm werden jedes Jahr bedeutende Errungenschaften sowohl in der populären als auch in der klassischen Musik gewürdigt. Zu den früheren Preisträgern gehören internationale Musikgrößen wie Anne-Sophie Mutter, Paul McCartney, Elton John, Bruce Springsteen, Metallica, Pink Floyd und Bob Dylan. Im vergangenen Jahr waren der amerikanische Funk-Musiker Nile Rodgers und der finnische Dirigent und Komponist Esa-Pekka Salonen mit dem Preis geehrt worden. | Sendebezug: 18.03.2025 10:30 | NDR Kultur