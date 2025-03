Stand: 25.03.2025 16:04 Uhr Neue Internetplattform zur Rettung der Dorfkirchen in MV

Die Internetplattform Sacris soll helfen, die rund 900 Dorfkirchen in Mecklenburg-Vorpommern zu erhalten und neu zu beleben. Das teilten die evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern am Dienstag gemeinsam mit. Die Webseite richtet sich an Kirchbauvereine sowie gesellschaftliche und kirchliche Initiativen, die Ideen und Kooperationen zum Thema entwickeln möchten. Sie bietet eine umfassende Datenbank mit Informationen zu Kirchen und Pfarrhäusern sowie Veranstaltungen in den Bereichen Kunst, Film und Literatur.