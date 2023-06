Stand: 07.06.2023 09:00 Uhr Filmfest Emden-Norderney startet mit Musikfilm aus Frankreich

Die 33. Ausgabe des Internationalen Filmfestes Emden-Norderney wird am Mittwochabend mit dem französischen Spielfilm "Divertimento - Ein Orchester für Alle" von Marie-Castille Mention-Schaar eröffnet. Die Deutschlandpremiere ist der Auftakt des Publikumsfestivals, zu dem die Veranstalter etwa 20.000 Kinobegeisterte in Emden und auf Norderney erwarten. Auf dem Programm stehen mehr als 60 Lang- und Kurzfilme. Moritz Bleibtreu wird mit dem Emder Schauspielpreis ausgezeichnet. In elf Wettbewerben wird ein Preisgeld von 65.500 Euro ausgelobt. | Sendebezug: | 07.06.2023 08:00 | NDR 1 Niedersachsen