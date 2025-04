Stand: 11.04.2025 14:24 Uhr Erste Röntgenbilder gehören nun zum Weltdokumentenerbe

Die ersten Röntgenaufnahmen der Geschichte gehören fortan zum Weltdokumentenerbe. Das teilte die Deutsche Unesco-Kommission mit. Neben den vom Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) angefertigten Bildern wurde auch eine Münchner Handschrift des Babylonischen Talmuds, eine der bedeutendsten Schriften des Judentums, in das Register aufgenommen. Ebenso gehört ab sofort der literarische Nachlass des Philosophen Friedrich Nietzsche (1844-1900) zum Weltdokumentenerbe. Insgesamt wurden 74 Dokumente neu in das Unesco-Register "Memory of the World" aufgenommen. | Sendebezug: 11.04.2025 13:30 | NDR Kultur