Stand: 24.07.2024 08:14 Uhr Der britische Bluesmusiker John Mayall ist tot

Der britische Bluesmusiker John Mayall starb im Alter von 90 Jahren, das gab seine Instagram-Seite bekannt. "Gesundheitsprobleme, die John zwangen, seine epische Tourkarriere zu beenden, haben einem der größten Road Warriors dieser Welt endlich Frieden gebracht", hieß es in dem Post. Er gilt als Ziehvater für eine ganze Generation von Blues- und Rockmusikern. Mayall ist für sein Blues-Mundharmonika- und Keyboardspiel bekannt und wurde 2024 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Sein Album "Blues Breakers With Eric Clapton" aus dem Jahr 1966 gilt als eines der besten britischen Blues-Alben.