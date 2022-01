Schlagzeug ist Instrument des Jahres 2022 Stand: 18.01.2022 17:04 Uhr Es kann laut, aber auch leise: Das Schlagzeug, englisch Drumset. Jetzt ist es vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein zum Instrument des Jahres erklärt worden.

Nachdem im vergangenen Jahr die Orgel und 2020 die Violine gefeiert wurde, ist in diesem Jahr zum ersten Mal ein Schlaginstrument zum Instrument des Jahres erklärt worden. Schirmherr der Aktion ist der renommierte Schlagzeuger Martin Grubinger. Der Österreicher tritt als Artist in Residence bei den Wiener Symphonikern diese Saison gemeinsam mit dem Orchester im Wiener Konzerthaus und dem Musikverein Wien auf und ist im Norden unter anderem durch seine Auftritte beim Schleswig-Holstein Musikfestival bekannt.

Der Landesmusikrat will mit dem "Instrument des Jahres" ein breites Publikum für das Instrument begeistern. Das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein des NDR ist Medienpartner des "Instrument des Jahres".

Instrument kommt aus den USA

Der Name Drumset leitet sich vom englischen Wort drums für Trommeln ab. Erste archäologische Trommelfunde aus Europa datieren in das 4. Jahrtausend vor Christus. Damit zählt die Trommel zu den ältesten Instrumenten der Menschheit. Die moderne Form des Drumsets entwickelte sich im späten 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von Amerika, maßgeblich in New Orleans. "Aus dem Instrumentarium der Marching Band schufen vor allem People of Color ein Instrument, das mehrere Rhythmusfunktionen in einer Person vereint, um es auch im Tanzsaal einsetzen zu können", schreibt der Landesmusikrat über sein Instrument des Jahres 2022.

