Stand: 07.03.2025 07:55 Uhr Autorin Adichie fordert mehr Bücher zum Thema Kinderwunsch

Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie hält das Thema Kinderwunsch in der Literatur für unterrepräsentiert. Dabei sei es "ein existenzieller Teil des Frauseins", sagte die preisgekrönte Autorin dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung". Die Biologie sei lange missbraucht worden, um "Frauen kleinzuhalten, sie zu kritisieren und zu karikieren", so die Autorin. "Wir leben in Gesellschaften, die uns davon überzeugt haben, dass Probleme, die nur Frauen betreffen, weniger wichtig sind und es sogar frivol sein könnte, über sie zu sprechen." Es sei wichtig, sich diese Prozesse bewusst zu machen und mehr darüber zu schreiben. Ihr neuer Roman "Dream Count" (S. Fischer) erzählt vom weiblichen Ringen um Selbstbestimmung. | Sendebezug: 07.03.2025 06:30 | NDR Kultur