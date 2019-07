Andrea Camilleri ist tot

Andrea Camilleri ist tot. Der italienische Bestseller-Autor, Theater- und Filmregisseur ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus in Rom verstorben.

Camilleri ist vor allem für seine Kriminalromane mit Commissario Montalbano bekannt. Die Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Der gebürtige Sizilianer galt als kritische Stimme des Landes und sprach in seinen Romanen immer wieder Themen wie Korruption oder organisiertes Verbrechen an.

