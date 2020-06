Stand: 29.06.2020 12:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Volldampf an der Mittelweser

Die Schmalspurbahn zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf südlich von Bremen ist die älteste Museumseisenbahn Deutschlands. Seit 1966 fahren historische Züge auf der knapp acht Kilometer langen Strecke mit acht Bahnhöfen oder Haltepunkten.

Ein Museum mit hundert Fahrzeugen

Der Deutsche Eisenbahn-Verein als Betreiber der Museumsbahn hat einen beachtlichen Bestand von rund hundert Kleinbahn-Fahrzeugen mit einem Meter Spurweite gesammelt: sieben Dampfloks, fünf Dieselloks, sechs Triebwagen, rund 70 Personen- oder Güterwagen und einige Dienstfahrzeuge. Fast alle Fahrzeuge wurden sorgfältig restauriert und sind betriebsbereit. Die älteste Dampflok "Franzburg" stammt aus dem Jahr 1894 und fährt seit 1982 für die Museumsbahn.

Hochzeit im Salonwagen

Deutscher Eisenbahn-Verein Bahnhof 1

27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel. (04252) 930 00



Strecke

Bruchhausen-Vilsen - Asendorf



Fahrzeit

etwa 35 Minuten (eine Richtung)



Fahrpreis

(hin und zurück)

Erwachsene: 11 Euro

Kinder (6-14 Jahre): 5,50 Euro

Familienkarte (zwei Erwachsene und eigene Kinder bis 14 Jahre): 25 Euro

Von Anfang Mai bis Anfang Oktober schnaufen die Oldtimer regelmäßig sonnabends, sonntags und an Feiertagen jeweils mehrfach mit Tempo 20 über ihre Hausstrecke. Die Schmalspurgleise liegen dort seit mehr als hundert Jahren. In vielen Zügen können Passagiere Fahrräder mitnehmen. Auch für besondere Anlässe stellt das Museum seine Fahrzeuge zur Verfügung. So traut der Standesbeamte aus Bruchhausen-Vilsen gelegentlich Paare während der Fahrt in einem aufwendig restaurierten Salonwagen.

Auf dem Gelände des Museums in Bruchhausen-Vilsen können Besucher an Betriebstagen der Bahn die Fahrzeugsammlung und die Werkstatt besichtigen.

Anschluss mit dem "Kaffkieker"

Die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya ergänzen die Museumsbahn ab Bruchhausen-Vilsen mit dem historischen Triebwagen "Kaffkieker". Er fährt von Mai bis zum 3. Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat sowie einigen weiteren Terminen auf der Strecke Syke - Bruchhausen-Vilsen - Hoya - Eystrup, wo auch Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs fahren. Das Kleinbahn-Museum selbst besitzt nur wenige Fahrzeuge für diese Gleise mit normaler Spurbreite.

Museumseisenbahn: Schorse spielt Lokführer NDR 1 Niedersachsen - 29.06.2020 13:50 Uhr Autor/in: Martin Jürgensmann Lokführer Elmar Böcker von der Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen nimmt Schorse mit auf eine Spritztour in der "Emden", einer Diesellok von 1942.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Karte: Schmalspurbahn Bruchhausen-Vilsen

Mehr Museumsbahnen Diese Museumsbahnen fahren im Norden Sie dampfen, schnaufen und quietschen: Historische Eisenbahnen begeistern Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Ein Überblick über beliebte Museumsbahnen-Strecken im Norden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 29.06.2020 | 11:20 Uhr