Vilm: Wildes Eiland in der Ostsee Stand: 19.10.2020 14:29 Uhr Auf der kleinen Insel Vilm vor Rügen wächst einer der letzten Urwälder Deutschlands. Besucher dürfen das Naturparadies nur im Rahmen von Führungen betreten.

Ein Ausflug nach Vilm startet in Lauterbach, im Südosten der Insel Rügen. Von dort legt das Motorschiff "Julchen" in Richtung der kleinen, naturbelassenen Insel im Greifswalder Bodden ab. Besucher dürfen das kleine Naturparadies nur im Rahmen einer Führung betreten. Von Frühjahr bis in den Herbst hinein sind maximal 60 Interessierte pro Tag zugelassen, eine vorherige Anmeldung ist notwendig, die Touren sind oft ausgebucht.

Schon zu DDR-Zeiten war die kleine Insel für die allermeisten Reisenden gesperrt. Nur ausgewählte Mitglieder der SED-Führungsriege wie Erich Honecker oder Walter Ulbricht durften dort ihren Urlaub verbringen. Heute steht Vilm unter strengem Naturschutz, Touristen dürfen auf der Insel nicht übernachten.

Geführte Wanderung um die Insel

Nur ein einziger Wanderpfad bietet Gelegenheit, die nur 2,5 Kilometer lange Insel zu umrunden. Die geführte Wanderung führt zunächst an den einzigen Häusern vorbei. In den elf reetgedeckten Bungalows - die ehemaligen Ferienhäuser der SED-Prominenz - haben seit 1990 das Bundesamt für Naturschutz und seine Naturschutzakademie einen Sitz. Wissenschaftler und Naturschützer nutzen die Gebäude für Workshops und Seminare.

Durch Wiesen mit seltenen Blumen wie Schwalbenwurz, Milchkraut oder Leberblümchen führt der Wanderweg weiter zur Steilküste von Vilm. Wie die Kreideküste auf Rügen ist auch Vilms Kliff aktiv. Das bedeutet, dass von Zeit zu Zeit Brocken aus Geschiebemergel abbrechen und mitsamt den auf ihnen wachsenden Bäumen ins Meer rutschen.

Uralte Bäume im Herzen der Insel

Der Weg schlängelt sich auch durch den fast unberührten, von teils uralten Bäumen überwachsenen Teil der Insel. Bizarr geformte Eichen und Buchen säumen den Pfad, hohle Stämme bieten Kleinsäugern und Vögeln Schlupfwinkel und Brutplätze. Seit fast 500 Jahren ist der Insel-Urwald sich selbst überlassen, der letzte große Holzeinschlag fand 1527 statt. Manche Baumriesen sind sogar bereits 650 Jahre alt und verleihen dem Wald eine geradezu mystische Atmosphäre.

Heimat von Seeadler und Kormoran

Durch den lichter werdenden Wald führt der Pfad zur nördlichen Spitze der Insel, dem sichelförmig nach Osten gekrümmten Großen Haken. Deutlich sichtbar ist dort, wie der Sand an einigen Stellen abgetragen, an anderen wieder angetragen wird und so den Großen Haken ständig umformt. Die sandige Inselspitze ist ein beliebter Vogelrastplatz, mit etwas Glück lassen sich Kormorane und andere Wasservögel beobachten. Auch Seeadler sind auf Vilm heimisch.

Vom Norden geht es zurück zum Anleger. Insgesamt ist der Weg über die Insel nur etwa drei Kilometer lang, die Tour dauert aber wegen der ausführlichen Erläuterungen der Guides etwa zweieinhalb Stunden. Mit Fährüberfahrt sollten Besucher dreieinhalb Stunden für den Aufenthalt auf Vilm einplanen.

Karte: Insel Vilm

