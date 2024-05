Mit dem Rad über Usedom auf Lyonel Feiningers Spuren

Am 17. Juli 1871 kommt Lyonel Feininger in New York zur Welt. Seine Eltern sind der deutsche Geiger Karl Feininger und die Sängerin Elizabeth Cecilia.

1887 zieht Feininger nach Hamburg, später nach Berlin. Dort lernt er an der Königlichen Akademie und zeichnet Karikaturen für Verlage. Es folgen Stationen in Paris und London. 1919 wird Feininger von Walter Gropius als Meister ans Bauhaus in Weimar berufen. 1924 gründet Feininger mit Wassily Kandinsky, Paul Klee und Alexej von Jawlensky die Gruppe "Die blaue Vier". 1937 zieht er aus politischen Gründen zurück nach New York. Die Nationalsozialisten beschlagnahmen rund 400 Feininger-Bilder aus Museen als "entartete Kunst". Am 15. Januar 1956 stirbt Lyonel Feininger im Alter von 84 Jahren in New York.