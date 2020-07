Stand: 15.07.2020 16:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bad Essen: Fachwerkidyll im Osnabrücker Land

Ein malerischer Kirchplatz, umgeben von Fachwerkhäusern aus dem 17. Jahrhundert, hundertjährigen Linden und der 500 Jahre alten Kirche St. Nikolai: In Bad Essen wird Historie lebendig. Ein Bummel durch das Zentrum des Ortes im Südwesten Niedersachsens führt zur Alten Apotheke in einem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Die komplette historische Inneneinrichtung des Geschäfts ist erhalten, obwohl das Haus inzwischen als Hotel genutzt wird.

Ippenburger Gärten in Bad Essen wieder geöffnet Hallo Niedersachsen - 04.07.2020 19:30 Uhr Auf dem Gelände der Ippenburg sind die Gärten nun wieder jeden Sonntag zugänglich. Schlossherrin Viktoria von dem Bussche ist mit dem Hygienekonzept zufrieden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gradierwerk im Park: Sole für die Kurgäste

Eine lange Tradition hat der Kurbetrieb in Bad Essen. Bereits seit 1902 trägt der Ort den Beinamen Bad, 1977 wurde er als Heilbad staatlich anerkannt. Der Schwerpunkt der Kurbehandlungen liegt auf Anwendungen mit natürlichem Salzwasser aus der Tiefe. Diese Sole nutzen mehrere Gesundheitszentren, um Rheuma- und Hautleiden zu lindern. Im Kurpark können Besucher in der Sole-Arena, einem modern gestalteten Gradierwerk, gesunde, salzhaltige Luft atmen. Auf dem Weg zum benachbarten Familienpark mit Sport- und Spielgeräten lohnt ein Stopp im "Erfahrungslabyrinth". In dem Heckenlabyrinth aus 1.200 Buchen finden sich einzelne Höfe, die die Sinne spielerisch schärfen sollen und jeweils dem Sehen, Riechen, Schmecken, Hören oder Tasten gewidmet sind.

Cittaslow-Bewegung: Entschleunigung als Konzept

Seit 2016 gehört Bad Essen zum Netzwerk der Cittaslow-Orte. Ihre Ziele sind es, regionale Besonderheiten zu betonen und die Lebensqualität zu verbessern. So bieten Bad Essens Gastronomen verstärkt heimische Spezialitäten an, es gibt einen Landmarkt mit regionalen Produkten, im Kurpark wurden heimische Obstbäume gepflanzt und traditionelles Handwerk wird gepflegt. In Deutschland gibt es etwa 21 Cittaslow-Gemeinden und -Städte, darunter im Norden neben Bad Essen auch Schneverdingen in der Lüneburger Heide, Penzlin in Mecklenburg-Vorpommern und Meldorf in Schleswig-Holstein.

Traditionsreiches Handwerk neu erleben

Traditionelles Handwerk können Besucher in Bad Essen an verschiedenen Orten erleben. Die historische Wassermühle, ein Wahrzeichen des Ortes, ist von April bis Oktober jeweils sonntags in Betrieb. Im Hüseder Backhaus aus dem 18. Jahrhundert wird von April bis Oktober an jedem zweiten Sonntag im Monat der alte Steinofen angeheizt, um Brote und Kuchen nach überlieferter Art wie vor 200 Jahren zu backen. In der Harpenfelder Dorfschmiede können Besucher jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat erleben, wie in Handarbeit Eisen bearbeitet wurde.

Jeweils am letzten August-Wochenende lädt Bad Essen zum Historischen Markt ein. Dann verwandeln sich Kirchplatz und Lindenstraße in Werkstätten von Korbflechtern, Scherenschleifern und vielen anderen Handwerkern, deren Kunst fast ausgestorben ist. In diesem Jahr wurde der Markt wegen Corona leider abgesagt.

Wandern und Radfahren rund um Bad Essen

Das Umland von Bad Essen eignet sich gut für Ausflüge, Wanderungen und Radtouren. Beliebtes Ziel ist Schloss Ippenburg, ein neugotisches Gebäude mit mehr als 100 Räumen. Der Adelssitz gehört seit über 600 Jahren der Familie von dem Bussche-Ippenburg. Der Schlossgarten ist im Sommer an Sonn- und Feiertagen für Besucher geöffnet. Interessant ist auch ein Besuch auf Schloss Hünnefeld. Die Anlage liegt nur zwei Kilometer vom Ortskern entfernt und bietet ein Museum, einen englischen Landschaftspark und ein Café. Der sogenannte Schlösserrundweg verbindet beide Ziele. Er ist acht Kilometer lang und startet und endet im Ortsteil Harpenfeld. Südlich von Bad Essen finden Wanderer im Wiehengebirge zahlreiche ausgeschilderte Wege, per Rad lässt sich die Region unter anderem auf einer Tour entlang des Mittellandkanals erkunden, der direkt durch den Kurort verläuft. Wer mag, kann auf der Wasserstraße zu einer Rundfahrt mit einem Ausflugsschiff starten.

Dinosaurier-Abdrücke im Natur- und Geopark Terra.vita

Eine Expedition auf den Spuren der Saurier führt südöstlich von Bad Essen nach Barkhausen. Bodenverwerfungen haben dort in einem Waldstück Saurierfährten an die Oberfläche getragen. Neben echten Fußspuren an einer Steilwand vermitteln Kunststoff-Dinos einen Eindruck von den Urzeit-Tieren. Die Funde gehören zum Natur- und Geopark Terra.vita, einem ausgedehnten Naturpark mit mehr als 100 Naturdenkmälern, der sich vom Teutoburger Wald und Wiehengebirge bis zu den Ankumer Höhen nordwestlich von Osnabrück erstreckt. Sein Anliegen ist es, viele Millionen Jahre Erdgeschichte anschaulich zu vermitteln.

Museum Kalkriese erinnert an die Varusschlacht

Knapp 20 Kilometer nordwestlich von Bad Essen liegt das geschichtsträchtige Kalkriese, ein Ortsteil von Bramsche. Dort soll um das Jahr 9 vor Christus die legendäre Schlacht im Teutoburger Wald zwischen Römern und Germanen stattgefunden haben. Ausgrabungen stärken diese These, die unter Historikern allerdings umstritten ist. Seit 1987 erste römische Münzen entdeckt wurden, fanden sich dort immer wieder Teile militärischer Ausrüstung, Knochen und schließlich ein Wall aus grauer Vorzeit. Die Anlage Museum und Park Kalkriese erinnert an die Varusschlacht vor mehr als 2.000 Jahren und bietet Einblicke in die Welt der Germanen.

Karte: Bad Essen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 15.07.2020 | 11:20 Uhr