Stand: 12.04.2022 10:56 Uhr Mit Bahn und Rad an der Wildeshauser Geest

Der Star im Fahrzeugpark der historischen Kleinbahn Jan Harpstedt heißt Lok 2. Die Dampflok des Baujahrs 1955 wurde ursprünglich auf zwei Zechen im Ruhrgebiet genutzt und kam 1999 auf Umwegen nach Harpstedt. Nach einer gründlichen Renovierung zieht Lok 2 den Zug, wenn die Eisenbahnfreunde in den Sommermonaten und zu ausgewählten Terminen auf ihrer Hausstrecke unterwegs sind. An anderen Tagen sind historische Diesel-Loks unterwegs, darunter die 1935 gebaute Klein-Lokomotive 222, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren aufwendig restauriert wurde.

Fahrräder dürfen mit

Für die 22 Kilometer zwischen Harpstedt und Delmenhorst südwestlich von Bremen benötigen die Züge eine knappe Stunde - acht Zwischenstopps eingeschlossen. Die landschaftlich reizvolle Strecke führt durch das waldreiche Gebiet am Rande des Naturparks Wildeshauser Geest. Fahrgäste können ihre Räder in einem Gepäckwagen mitnehmen und die Zugfahrt so mit einer Fahrradtour kombinieren.

Im Triebwagen zum Kohlessen

Der Verein Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde besteht seit 1976. 1980 kaufte er den ersten Wagen, einen Gepäckwaggon. Zehn Jahre später kam eine Dampflok dazu, die früher auf Strecken bei Hannover und Nienburg fuhr. Zwei weitere Jahre benötigten die Eisenbahnfreunde, um die Lok zu restaurieren, bevor sie im Mai 1992 erstmals unter ihrer Regie auf Tour ging. Inzwischen gehören dem Verein etwa 30 Schienenfahrzeuge, darunter zwei Dieselloks aus den 50er-Jahren und zahlreiche Personenwagen der Baujahre 1910 bis 1925.

Lokschuppen und Werkstatt für die Arbeit an den historischen Fahrzeugen ist eine 55 Meter lange Halle auf dem Bahnhofsgelände in Harpstedt. Dort können Besucher an Fahrtagen auch zusehen, wie die Dampflok für ihre Tour vorbereitet und angeheizt wird. Im Winterhalbjahr lädt der Verein Historische Kleinbahn zu Glühweinfahrten sowie zu Kohlfahrten im historischen Triebwagen ein (Kohlfahrten nur nach Anmeldung).

Gastwirt prägte den Namen

Ihren Namen "Jan Harpstedt" bekam die Bahn nach einer Überlieferung bereits, als sie im vergangenen Jahrhundert noch als Delmenhorst-Harpstedter-Eisenbahn im Linienverkehr fuhr. Während des Aufenthalts in Delmenhorst habe ein Zugführer namens Johann Hasselbusch regelmäßig in einer Gaststätte Zigarren gekauft. Der Wirt habe ihn auf Plattdeutsch mit "Jan Harpstedt" angesprochen. So habe sich der Name verbreitet und sei für die gesamte Bahn übernommen worden.

Historische Kleinbahn Jan Harpstedt Am Bahnhof 3

27243 Harpstedt

Tel. (04244) 23 80 (mögl. nach 18 Uhr)



Strecke

Harpstedt - Delmenhorst-Süd



Fahrzeit

etwa 60 Minuten (eine Richtung)



Weitere Informationen auf der Website der Kleinbahn

Karte: Kleinbahn Jan Harpstedt

Mehr Museumsbahnen Diese Museumsbahnen fahren im Norden Sie dampfen, schnaufen und quietschen: Historische Eisenbahnen begeistern Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Ein Überblick über beliebte Museumsbahnen-Strecken im Norden. mehr

Dieses Thema im Programm: Landpartie - Im Norden unterwegs | 22.04.2022 | 21:15 Uhr