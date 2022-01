Husum: Graue Stadt ganz bunt Stand: 21.01.2022 16:21 Uhr Die "Graue Stadt am Meer" nannte Theodor Storm, Husums berühmter Sohn, seine Heimatstadt in einem Gedicht. Heute ist die Hafenstadt ein kulturelles und touristisches Zentrum von Nordfriesland.

Der malerische Hafen und die Gassen der Husumer Altstadt ziehen viele Touristen an. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt lassen sich gut zu Fuß entdecken. Mittelpunkt der Stadt ist der Marktplatz mit dem Tinebrunnen und der Marienkirche. Das klassizistische Bauwerk wird von einem Turm, der an ein Leuchtfeuer erinnert, und mächtigen Säulen im Innenraum geprägt. Im historischen Rathaus am Marktplatz ist heute die Touristinformation untergebracht.

Storm-Museum in der Nähe des Hafens

In der Nähe des Marktplatzes steht das Geburtshaus von Theodor Storm (1817 - 1888). Eine Gedenktafel erinnert an den bedeutenden deutschen Lyriker. 58 Novellen hat er geschrieben, unter anderem "Immensee", "Pole Poppenspäler" und den "Schimmelreiter". In der Nähe des Hafens, in der Wasserreihe Nr. 31, einem Kaufmannshaus aus dem 18. Jahrhundert, hat Storm von 1866 bis 1880 gelebt. Es beherbergt das Storm-Museum, in dem Besucher unter anderem das noch erhaltene Wohnzimmer sowie das Poetenstübchen besichtigen können.

Hafen und Krabbenkutter

Sehr sehenswert ist der malerische Hafen. Vor ein paar Jahrhunderten gab es ihn noch gar nicht. Erst durch Sturmfluten im 15. und 17. Jahrhundert wurde Husum von einer Stadt im Hinterland zu einer Stadt am Meer. Bekannt ist Husum für die Krabbenfischerei. Jedes Jahr im Oktober dreht sich während der Husumer Krabbentage alles um die kleinen Meerestiere. Im Hochsommer locken die Husumer Hafentage mit Schlemmermeile, Live-Musik und Kutterkorso Hunderttausende Menschen in die Stadt.

Husums Schloss: Renaissance und Poppenspäler Museum

Unweit vom Marktplatz liegt das Husumer Schloss. Es wurde zwischen 1577 und 1582 im Renaissance-Stil als Nebenresidenz des Herzogs Adolf von Gottorf errichtet. Jedes Jahr ist das Schloss Spielstätte für hochkarätig besetzte Konzertreihen wie die "Jungen Meister" und die "Raritäten der Klaviermusik". Das Poppenspäler Museum im Schloss ist nach einer gleichnamigen Novelle Theodor Storms benannt und widmet sich der Kunst des Figurentheaters.

Krokusblüten im Schlosspark

Ein Besuch des Schlossparks empfiehlt sich vor allem im Frühjahr zur Zeit der Krokusblüte. Der gesamte Park ist dann in ein lila Blütenmeer getaucht. Millionen wilder Krokusse wachsen dort und werden beim traditionellen Husumer Krokusblütenfest Ende März groß gefeiert. Warum die Krokusse dort wachsen, ist noch immer nicht eindeutig geklärt.

Eine schöne Aussicht über Husum - bis zu den Inseln und Halligen - ermöglicht der Wasserturm am Schlosspark. Er diente ursprünglich der Trinkwasserversorgung, heute ist er Geschäftshaus und Aussichtsturm. Ganz in der Nähe befindet sich das Ostenfelder Bauernhaus, das älteste Freilichtmuseum Deutschlands. Dort können Besucher sehen, wie wohlhabende Bauern im 17. und 18. Jahrhundert in Nordfriesland gelebt haben.

Grünstrand Dockkoog mit Badesteg

Beliebt bei Urlaubern ist der Husumer Dockkoog. Der grüne Nordseestrand mit Badesteg liegt nicht weit vom Zentrum entfernt und kann kostenfrei genutzt werden. Eine große Liegewiese lädt zu sportlichen Aktivitäten ein, außerdem werden Strandkörbe vermietet.

Bei Ebbe können Gäste dort das Watt erkunden, bei Flut bequem baden und dabei den Ausblick zur Insel Nordstrand genießen.

Museen in Husum

Am Hafenbecken befindet sich das Schifffahrtsmuseum Nordfriesland. Es gibt einen Einblick in die Geschichte der Seefahrt, vom Walfang bis zur Marineschifffahrt. Besondere Attraktion ist das "Zuckerschiff" - ein mehr 400 Jahre altes Schiffswrack, am Stück aus dem Schlick in Uelvesbüll geborgen und anschließend mit mehr als 100.000 Kilogramm Zucker konserviert - ein bisher einzigartiges Konservierungs-Projekt.

Vom Schifffahrtsmuseum sind es zu Fuß nur wenige Minuten zum Nordfriesland Museum Nissenhaus. Es beschäftigt sich mit der Geschichte, Kultur und Natur der Region sowie mit dem abenteuerlichen Leben des Museumsstifters Ludwig Nissen. Dieser wanderte 1878 als 16-Jähriger von Husum in die USA aus und brachte es dort als Diamantenhändler zum Millionär. Auch die Naturgewalten und der Küstenschutz sind ein Thema des Museums. Dabei geht es unter anderem um das sagenumwobene Rungholt - eine Siedlung, die 1362 als Folge einer Sturmflut unterging.

Kulturpfad und Stadtführungen

Ein Kulturpfad mit 34 Stationen verbindet historische Gebäude, Museen und weitere Sehenswürdigkeiten Husums. Wer sich gern ausführlich informieren möchte, kann alternativ auch an einer öffentlichen Stadtführung teilnehmen (während der Saison täglich außer sonntags). Im Angebot ist zudem ein abendlicher Rundgang mit einem traditionell gewandeten Nachtwächter. Zu den dunklen Orten der Stadt geht es mit der Führung "Tatort Husum", bei der einstige Kerker, der Pranger und das Haus des Scharfrichters im Mittelpunkt stehen.

Weiter Blick übers Meer in Schobüll

Es lohnt sich, auch die nähere Umgebung Husums zu erkunden, etwa das ehemals eigenständige Dorf Schobüll, das seit 2007 zu Husum gehört. Hier ist der Blick auf die Nordsee frei - kein Deich versperrt den Blick. Der 33 Meter hohe Schobüller Berg - ein Überbleibsel aus der Eiszeit - macht den Blick übers Meer möglich. In Schobüll beginnt auch der Damm, der auf die Halbinsel Nordstrand führt. Gute Bahnverbindungen gibt es zudem nach St. Peter Ording, nach Flensburg an die Ostseeküste oder auf die beliebte Ferieninsel Sylt. Auch die Halligen und Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland kann man von Husum aus besuchen.

Karte: Sehenswertes in Husum

