Stand: 28.09.2018 09:50 Uhr Mit dem Rennrad durchs Cuxland

Wer im Norden zu einem Fahrrad-Ausflug startet, sitzt meist auf einem Treckingbike. Die robusten Räder eignen sich für gut ausgebaute Strecken ebenso wie für Abschnitte auf Feldwegen. Doch immer mehr Radler sind auf sportlichen Rennrädern unterwegs. Die Urlaubsregion Cuxland zwischen Elbe und Weser greift diesen Trend auf und hat drei Rundstrecken speziell für sportliche Fahrer ausgeschildert. Die dünnen Reifen ihrer Räder und das höhere Tempo verlangen nach gut geteerten Straßen, die dennoch wenig von Autos befahren sein sollten.

Strecken ab 71 Kilometern

Die kürzeste Rennradroute "Nordseeküstentour" ist 71 Kilometer lang und führt durch Wiesen und Felder südwestlich von Cuxhaven. Los geht es im Stadtteil Weserwisch, dann über Sahlenburg und Berensch am Deich entlang in Richtung Bremerhaven. Kurz vor Dorum ist nach 25 Kilometern der südlichste Punkt erreicht und die Tour führt zurück in Richtung Cuxhaven. Die nächsten zehn Kilometer sind die "Bergetappe" der insgesamt flachen Rundfahrt. Der Anstieg führt auf knapp 30 Meter Höhe, dann auf einer Brücke über die A27 und danach wieder spürbar abwärts. In einem weiten Bogen, am Gudendorfer See vorbei, erreichen Radler bei Kilometer 59 Franzenburg, den größten Ort an der Strecke, bevor es zurück nach Cuxhaven geht.

92 Kilometer zwischen Nordsee und Weser

Wer gut 20 Kilometer mehr fahren möchte, kann die Route "Zwischen Nordsee, Elbe und Weser" wählen. Die 92-Kilometer-Runde führt in die gleiche Richtung, jedoch etwas weiter nach Süden und Osten. Bei Franzenburg erfordert ein Anstieg in ein Waldgebiet etwas Kraft und Kondition.

121 Kilometer in Richtung Hamburg

Eine Herausforderung für gut trainierte Radler ist die 121 Kilometer lange "Große Cuxlandtour". Sie beginnt in der Nähe des Aussichtspunkts "Alten Liebe" in Cuxhaven. Durch das Hafengebiet führt die Route am Elbdeich entlang nach Otterndorf und weiter über das Oste-Sperrwerk bis nach Freiburg an der Elbe. Dort ist nach 55 Kilometern der östlichste Punkt erreicht und die Route verläuft weiter im Binnenland über Wingst zurück nach Cuxhaven.

Rundfahrten auch für weniger schnelle Radler

Auch wer es nicht ganz so sportlich angehen möchte, findet in der Region Cuxland zahlreiche Radtouren. Zwölf Rundfahrten mit plattdeutschen Namen wie de Hoben, de Geest oder de Utsicht führen 38 bis 63 Kilometer durch die flache Landschaft. Einige Routen wie de Küst beginnen in Cuxhaven, andere wie de Geest im Raum Bremerhaven.

Einen Überblick über alle Touren in der Region und die genauen Streckenführungen bietet ein Routenplaner auf der Website von Cuxland.

Karte: Urlaubsregion Cuxland

