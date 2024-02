Snow Dome in Bispingen: In der Skihalle liegt immer Schnee Stand: 15.02.2024 15:28 Uhr Der Snow Dome in Bispingen will Alpin-Flair in die Lüneburger Heide holen. Besucher und Besucherinnen können dort sogar im Hochsommer Ski fahren und rodeln - auf Kunstschnee in einer riesigen Skihalle.

Bei konstanter Minus-Temperatur fahren Wintersportler auf einer 300 Meter langen und 60 Meter breiten Abfahrt Ski, Snowboard oder Schlitten. Wer keine eigene Ausrüstung hat, kann diese ebenso vor Ort leihen wie die passende Bekleidung samt Skihelm.

Die Anlage in der Lüneburger Heide bietet drei Liftanlagen: einen Sechser-Sessellift, einen Schlepplift und ein Teppich-Förderband für Kinder und Anfänger. Die Piste ist in verschiedene Bereiche unterteilt: für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner. Außerdem gibt es einen Hindernis-Parcours für Freestyler sowie eine Rodelbahn. Das Gefälle der verschiedenen Strecken in der 30 Meter hohen Halle reicht von neun bis 20 Prozent.

Ski- und Snowboardkurse

Wer noch keine Wintersport-Erfahrungen gesammelt hat, kann das in Ski- und Snowboardkursen für Anfänger und Fortgeschrittene oder in einem Privatkurs nachholen. Für das typische Alpen-Feeling soll die Gastronomie sorgen. Ein Brauhaus mit Blick auf die Skipiste bietet bayerische Kost, im Sommer öffnet ein Biergarten.

Abenteuer-Resort mit Modellbahn und Oldtimern

Der Snow Dome ist Teil des sogenannten Abenteuer-Resorts. Zu der Anlage gehören auch eine 12.000 Quadratmeter große Modellbau-Anlage (im Winter geschlossen), eine Oldtimer-Sammlung sowie ein Spielplatz mit Hüpfburgen und Skatepark. Gäste können in einem Hotel oder in modern eingerichteten Blockhütten übernachten.

Abenteuer-Resort mit Snow Dome Bispingen Horstfeldweg 9

29646 Bispingen



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Abenteuer-Resorts

