Schlosspark Putbus: Alte Bäume aus aller Welt auf Rügen Stand: 06.11.2020 12:05 Uhr Im Schlosspark Putbus wachsen 60 Baumarten aus aller Welt, darunter viele Raritäten. Sehenswert sind auch die historischen Gebäude in dem englischen Landschaftsgarten auf Rügen.

Ein Schloss gibt es in Putbus nicht mehr. Es wurde in den 1960er-Jahren abgerissen. Geblieben ist ein weitläufiger Park, unmittelbar am Ortszentrum, der Schlosspark. Das 75 Hektar große, hügelige Gelände lädt mit alten Bäumen, naturnahen großen Wiesenflächen und historischen Gebäuden zum Spazierengehen und Entspannen ein. Jetzt im Herbst leuchten die Blätter der Bäume in vielen Farben.

Vom Barockgarten zum Landschaftspark

Der Park wurde ursprünglich um 1725 als Barockgarten angelegt. Um 1820 ließ ihn Fürst Wilhelm Malte I. zu Putbus zu einem damals zeitgemäßen englischen Landschaftspark umgestalten. Dessen Grundform ist bis heute erhalten geblieben. Sichtschneisen geben zwischen mächtigen Bäumen den Blick auf den Greifswalder Bodden frei, der Schwanensee ist ein weiterer Anziehungspunkt.

Exotische Bäume in Putbus

Das besondere am Schlosspark ist aber seine Pflanzenvielfalt. Der Fürst ließ mehr als 60 verschiedene Baumarten aus unterschiedlichen Regionen der Erde anpflanzen: Platanen, Eichen, Buchen, Mammutbäume, spanische Tannen, Edelkastanien und viele mehr. Pflanzenfreunde finden immer wieder andere, teils seltene Exemplare.

Nicht nur für Familien mit Kindern lohnt sich ein Besuch im Wildgehege (Eintritt frei). Seit mehr als 200 Jahren lebt dort Rot- und Dammwild auf einem naturnahen Gelände.

Historische Gebäude blieben erhalten

Von dem Schloss, einst als Mittelpunkt des Parks am Schwanensee gelegen, existiert nur noch die Seeterrasse. Allerdings blieben andere historische Gebäude in der Nähe des Gewässers erhalten. So wird die frühere Reithalle, der Marstall, heute für Kulturveranstaltungen genutzt, in das einstige Affenhaus ist ein Puppenmuseum eingezogen und die klassizistische Schlosskirche dient weiterhin als Gotteshaus. In der Orangerie im nördlichen Teil des Parks werden wechselnde Ausstellungen gezeigt.

Karte: Schlosspark Putbus auf Rügen

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 07.11.2020 | 18:00 Uhr