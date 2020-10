Stand: 07.10.2020 14:45 Uhr Geopark: Erdgeschichte zum Anfassen

Die Region nördlich des Harzes gilt unter Geologen als Juwel. Überall wo der Erdboden einmal geöffnet wurde - in Steinbrüchen, Ton- oder Kiesgruben - erschließt sich die Erdgeschichte wie in einem aufgeschlagenen Buch. In Königslutter steht ein Informationszentrum des Geoparks Harz - Braunschweiger Land - Ostfalen. Dort wird die Erdgeschichte ganz einfach erklärt.

Wanderung durch die Erdgeschichte

Ein saniertes Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert gleich neben dem Rathaus von Königslutter ist das Zentrum des Geoparks. Dort wandert der Besucher durch die Erdgeschichte: An einem sogenannten Zeitseil geht es die Treppe hinunter in längst vergangene Zeiten der Erdgeschichte. Unten angekommen, stehen für Erwachsene Schaukästen und Tafeln zum Lesen bereit. Kinder lernen ganz anschaulich, welche verschiedenen Steine es damals gab und wie zum Beispiel der Granitstein entstanden ist.

Geopark Infozentrum Königslutter An der Stadtkirche 2

38154 Königslutter

Tel. (05353) 91 32 35



Eintritt frei

aktuelle Öffnungszeiten auf der Website des Geoparks

Startpunkt für Ausflüge in die Umgebung

Es gibt viel zu entdecken, was Millionen Jahre lang in den Tiefen der Erde schlummerte und vieles kann ausprobiert werden - ein Museum zum Anfassen. Das Infozentrum Geopark Braunschweiger Land ist auch ein guter Startpunkt für Ausflüge in den Geopark rund um Königslutter: In den Findlingsgarten, in das Naturschutzgebiet Heeseberg, durch die Velpker Schweiz oder - speziell für Kinder - über den märchenhaften "Elfenpfad" bei Langeleben am Elm.

Außerdem informiert das Zentrum über das Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen (FEMO) und seine kulturgeschichtlichen Wanderungen in der Region.

