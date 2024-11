Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern 2024 Stand: 13.11.2024 16:09 Uhr Ob in der Landeshauptstadt Schwerin, in der Scheune oder im Schloss: Schon bald laden in ganz Mecklenburg-Vorpommern wieder viele Weihnachtsmärkte zum Bummeln ein. Eine Auswahl schöner Märkte und Termine.

In Mecklenburg-Vorpommern öffnen bald wieder die Weihnachtsmärkte. Die Auswahl ist riesig und reicht vom kleinen Dorfbasar auf dem Land bis zu großen Adventsmärkten mit Jahrmarkt in den größeren Städten.

Rostocker Weihnachtsmarkt: Der größte im Norden

Der Weihnachtsmarkt in Rostock bietet auch dieses Jahr wieder zahlreiche Attraktionen. Dazu zählen neben einer Schlemmermeile und einem Märchenwald unter anderem ein Riesenrad, ein Weihnachtsrummel mit Fahrgeschäften und eine große begehbare Weihnachtspyramide mit Aussichtsplattform und Café.

Wo: Fußgängerzone Kröpeliner Straße, Neuer Markt und Vorplatz Kröpeliner Tor

Termin: 25. November bis 22. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Mo-Do 11-20 Uhr, Fr und Sa 11-21.30 Uhr, So 11.30-20 Uhr



Weihnachtsmarkt Schwerin

Zahlreiche Stände ziehen sich auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt durch die festlich beleuchtete Altstadt. Attraktionen sind unter anderem ein Riesenrad sowie Märchenhütten und ein Bastel- und Erlebniszelt mit Puppentheater für Kinder. Am Pfaffenteich können Gäste ein paar Runden auf einer Eisbahn ziehen.

Wo: Altstädtischer Markt, Alter Posthof, Pfaffenteich und Mecklenburgstraße

Termin: 25. November bis 30. Dezember, 24.+25.12. geschlossen, Eisbahn bis 12.1. 2025

Öffnungszeiten: So-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-21 Uhr

Eisbahn tgl. bis 22 Uhr, 24.+25.+31.12. geschlossen

Stralsund: Weihnachtsmärkte an drei Standorten

Ab dem 25. November stimmen in Stralsund gleich drei Weihnachtsmärkte auf den Advent ein. Am Alten Markt erwartet die Besucher ein weihnachtliches Hüttendorf mit Kinderkarussell und ein Kulturzelt, in dem Lesungen und Konzerte stattfinden. Ein Weihnachtsrummel mit Fahrgeschäften, Tombola sowie Wurf- und Schießbuden öffnet auf dem Neuen Markt. Eine Eisbahn lädt dazu ein, einige Runden auf Schlittschuhen zu drehen. Wer nach Geschenken sucht, ist im gotischen Rathausgewölbe richtig: Dort bieten rund 40 Künstler und Handwerker Schönes aus Holz und Keramik, Schmuck und Dekoratives an. Kinder können sich auf Besuche des Weihnachtsmanns und einer Märchenoma freuen.

Wo: Alter Markt, Neuer Markt, Rathauskeller

Termin: 25. November bis 22. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Alter Markt: Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11.30-21 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

Neuer Markt: Mo-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11.30-20 Uhr

Rathauskeller: 11-19 Uhr, So 11.30-19 Uhr

Neubrandenburg: Traditioneller Weberglockenmarkt

Rund um einen großen Weihnachtsbaum bieten Händler auf dem Marktplatz und in der Turmstraße Kunsthandwerk, Kulinarisches und Regionales an. Für Unterhaltung sorgen eine überdachte Eislaufbahn (geöffnet bis 6. Januar), mehrere Fahrgeschäfte und Livemusik. Der Name Weberglockenmarkt geht übrigens auf die Geschichte von der Heimkehr des Wollwebers Matthias Gerling zurück, der sich einst im Schneesturm verirrte und dem die Glocken der Neubrandenburger Marienkirche den Weg nach Hause wiesen.

Wo: Marktplatz, Turmstraße

Termin: 26. November bis 22. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Mo-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa bis 21 Uhr, So 11.30-19 Uhr

Wismar: Weihnachtsdorf und Wintermarkt

Zur Adventszeit verwandelt sich der Wismarer Marktplatz in ein großes Weihnachtsdorf mit festlich dekorierten Buden, einer großen Tanne sowie einem Märchenwald mit Hexenhaus und Märchenfiguren. An den Wochenenden lockt ein Bühnenprogramm mit Livemusik, Märchenstunde und Clownshows. Für Kinder gibt es einen eigenen Weihnachtsmarkt mit Bastelhütte, Kinderfahrgeschäften und Wunschbriefkasten. Am Alten Hafen öffnet der Wintermarkt: In den kleinen Hütten im Sternenwald finden sich kleine Geschenke und regionale Spezialitäten. Traditionell am dritten Adventswochenende findet in der Kirche Sankt Georgen ein Kunstmarkt mit Arbeiten regionaler Künstler und Kunsthandwerker statt.

Wo: Marktplatz und Alter Hafen

Termine: 25. November bis 22. Dezember 2024

Öffnungszeiten am Marktplatz: So-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-21 Uhr

Öffnungszeiten am Alten Hafen (Wintermarkt): 25. November bis 5. Januar, So-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr

Kunstmarkt Sankt Georgen: 13. bis 15. Dezember, Fr 15-18 Uhr, Sa 10-18 Uhr, So 10-17 Uhr

Weitere Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern

Neben den großen Märkten öffnen traditionell viele kleinere Weihnachtsmärkte in den verschiedenen Regionen ihre Türen. Dort geht es meist beschaulicher zu. Eine Auswahl.

Westliches Mecklenburg

Bad Kleinen (Mühlenquartier), Adventsmarkt mit Märchenerzähler, Kunsthandwerk und Besuch des Weihnachtsmanns, 8. Dezember, 11-18 Uhr

(Mühlenquartier), Adventsmarkt mit Märchenerzähler, Kunsthandwerk und Besuch des Weihnachtsmanns, 8. Dezember, 11-18 Uhr Grevesmühlen (rund um die St.-Nikolai-Kirche und auf dem Kirchplatz), Kreihnsdörper Adventsmarkt, 30. November ab 14 Uhr

(rund um die St.-Nikolai-Kirche und auf dem Kirchplatz), Kreihnsdörper Adventsmarkt, 30. November ab 14 Uhr Hagenow (Rathausplatz), Weihnachtsmarkt mit Kleinkunst, weihnachtlicher Musik, Bastelecke, Tombola, 29. November bis 1. Dezember, Fr 14-18 Uhr, Sa 14-17 Uhr, So 11-19 Uhr

(Rathausplatz), Weihnachtsmarkt mit Kleinkunst, weihnachtlicher Musik, Bastelecke, Tombola, 29. November bis 1. Dezember, Fr 14-18 Uhr, Sa 14-17 Uhr, So 11-19 Uhr Kloster Rühn , Großer Adventsmarkt mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Tannenbaumverkauf, 14. und 15. Dezember, 10-18 Uhr

, Großer Adventsmarkt mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Tannenbaumverkauf, 14. und 15. Dezember, 10-18 Uhr Ludwigslust (Alexandrinenplatz), Adventsmarkt mit Kulturprogramm, 28. November bis 1. Dezember, Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11-19 Uhr

(Alexandrinenplatz), Adventsmarkt mit Kulturprogramm, 28. November bis 1. Dezember, Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11-19 Uhr Ludwigslust (Schloss), Schlossweihnacht, kleiner Markt in barocker Art mit Puppentheater, Feuershow und Tombola, 14.+15. Dezember, 14-18 Uhr

(Schloss), Schlossweihnacht, kleiner Markt in barocker Art mit Puppentheater, Feuershow und Tombola, 14.+15. Dezember, 14-18 Uhr Neustadt-Glewe (Burg), Weihnachtsmarkt im Burghof mit Kunsthandwerk, Kreativwerkstatt, großer Modelleisenbahn-Ausstellung, Traumzauber-Hexe und Feuershow, 7.+8. Dezember, Sa 11-22, So 11-18 Uhr

(Burg), Weihnachtsmarkt im Burghof mit Kunsthandwerk, Kreativwerkstatt, großer Modelleisenbahn-Ausstellung, Traumzauber-Hexe und Feuershow, 7.+8. Dezember, Sa 11-22, So 11-18 Uhr Schwerin (Freilichtmuseum Mueß), Weihnachtsmarkt "Wintersonnenwerke" mit Kunsthandwerk, Märchenerzählungen, historischer Unterrichtsstunde in der alten Dorfschule, Punsch und Leckereien, Tombola, 21.+22. Dezember, Sa 11-19, So 10-17 Uhr, Eintritt: 2 Euro ab 140 cm Körpergröße

(Freilichtmuseum Mueß), Weihnachtsmarkt "Wintersonnenwerke" mit Kunsthandwerk, Märchenerzählungen, historischer Unterrichtsstunde in der alten Dorfschule, Punsch und Leckereien, Tombola, 21.+22. Dezember, Sa 11-19, So 10-17 Uhr, Eintritt: 2 Euro ab 140 cm Körpergröße Wittenburg (Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit Kulinarischem und Geschenkideen, Kinderbasteln, Musik und Ponyreiten (So 14-15.30 Uhr) , 13. bis 15. Dezember, Fr 17-21, Sa 10.30-21 Uhr, So 11-18 Uhr

(Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit Kulinarischem und Geschenkideen, Kinderbasteln, Musik und Ponyreiten (So 14-15.30 Uhr) , 13. bis 15. Dezember, Fr 17-21, Sa 10.30-21 Uhr, So 11-18 Uhr Zarrentin (Kloster), mehr als 80 Aussteller verkaufen Kunsthandwerk von Kerzen über Lederwaren bis Keramik, für Kinder gibt es ein Karussell, Ponyreiten, Basteln und eine Strohhüpfburg, 7.+8. Dezember, Sa 10-18, Gastronomie und Konzert bis 20 Uhr, So 11-18 Uhr

Mecklenburgische Ostseeküste

Bad Doberan (Marktplatz und Mollistraße), weihnachtlicher Markt mit bunter Händlermeile, musikalischem Bühnenprogramm und Weihnachtsmannbesuch, 29. November bis 1. Dezember, Fr 16-22, Sa 11-21 Uhr, So 11-19 Uhr

(Marktplatz und Mollistraße), weihnachtlicher Markt mit bunter Händlermeile, musikalischem Bühnenprogramm und Weihnachtsmannbesuch, 29. November bis 1. Dezember, Fr 16-22, Sa 11-21 Uhr, So 11-19 Uhr Boltenhagen (Kurpark): Wintermarkt mit Kindereisenbahn, regionalen Produkten und Kulinarischem, 20. Dezember bis 5. Januar, jeweils ab 11 Uhr

(Kurpark): Wintermarkt mit Kindereisenbahn, regionalen Produkten und Kulinarischem, 20. Dezember bis 5. Januar, jeweils ab 11 Uhr Graal-Müritz (Haus des Gastes), vorweihnachtlicher Markt mit Kunsthandwerk und Puppentheater, 23. November 10-17 Uhr

(Haus des Gastes), vorweihnachtlicher Markt mit Kunsthandwerk und Puppentheater, 23. November 10-17 Uhr Klütz (Kirchplatz), Weihnachtsmarkt mit Punsch und Selbstgemachtem, Tombola, Kinderkarussell, Ponyreiten, Adventssingen und Abschlussfeuerwerk (So, 18 Uhr), 7. bis 8. Dezember, Sa 14-20 Uhr, So 14-18 Uhr

(Kirchplatz), Weihnachtsmarkt mit Punsch und Selbstgemachtem, Tombola, Kinderkarussell, Ponyreiten, Adventssingen und Abschlussfeuerwerk (So, 18 Uhr), 7. bis 8. Dezember, Sa 14-20 Uhr, So 14-18 Uhr Kröpelin (Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit Puppentheater, Musik und Besuch vom Weihnachtsmann, 30. November 14-18 Uhr

(Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit Puppentheater, Musik und Besuch vom Weihnachtsmann, 30. November 14-18 Uhr Kühlungsborn (Konzertgarten West), Kunsthandwerk, Kulinarisches und Livemusik, 29. November bis 1. Dezember, Fr ab 16 Uhr, Sa+So ab 11 Uhr

Rostock und Umgebung

Blankenhagen (Uns Dörphus), Adventsmarkt mit Selbtgemachtem, Leckereien und gemeinsamem Tannenbaumschmücken, 30. November 12-17 Uhr

(Uns Dörphus), Adventsmarkt mit Selbtgemachtem, Leckereien und gemeinsamem Tannenbaumschmücken, 30. November 12-17 Uhr Markgrafenheide (Ferienpark Baltic Freizeit), Marktstände, Musik und Kulinairsches, 30. November bis 1. Dezember, 10-20 Uhr

(Ferienpark Baltic Freizeit), Marktstände, Musik und Kulinairsches, 30. November bis 1. Dezember, 10-20 Uhr Rostock (Nikolaikirche), Kunsthandwerkermarkt mit Orgelmusik, 28. bis 30. November, Do 11-18 Uhr, Fr+Sa 10-18 Uhr

Mecklenburgische Seenplatte

Bollewick (Scheune), Adventsmarkt in der beheizten Feldsteinscheune, Kunsthandwerkerstände auf zwei Etagen, Musik-Bühnenprogramm, Kochshow, Bogenschießen, Puppentheater, Basteln und Kinder-Adventsolympiade, 30. November bis 1. Dezember sowie 7. bis 8. Dezember, 10-18 Uhr, Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei

(Scheune), Adventsmarkt in der beheizten Feldsteinscheune, Kunsthandwerkerstände auf zwei Etagen, Musik-Bühnenprogramm, Kochshow, Bogenschießen, Puppentheater, Basteln und Kinder-Adventsolympiade, 30. November bis 1. Dezember sowie 7. bis 8. Dezember, 10-18 Uhr, Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei Lohmen (Dorfplatz und Festscheune), Europäischer Weihnachtsmarkt mit Musik und Tombola, 30. November ab 11 Uhr

(Dorfplatz und Festscheune), Europäischer Weihnachtsmarkt mit Musik und Tombola, 30. November ab 11 Uhr Neustrelitz (Tiergarten), Stände mit Kulinarischem und Kunsthandwerk, Bühnenprogramm und Kinderaktionen, 7.+8. Dezember, Sa 12.30-19 Uhr, So 12.30-18 Uhr

(Tiergarten), Stände mit Kulinarischem und Kunsthandwerk, Bühnenprogramm und Kinderaktionen, 7.+8. Dezember, Sa 12.30-19 Uhr, So 12.30-18 Uhr Plau am See (Steinstaße), Weihnachtsstraße mit Anschnitt eines drei Meter langen Stollens, Weihnachtsmannbesuch und Leckereien auf dem Burgplatz, 14. Dezember ab 11 Uhr

(Steinstaße), Weihnachtsstraße mit Anschnitt eines drei Meter langen Stollens, Weihnachtsmannbesuch und Leckereien auf dem Burgplatz, 14. Dezember ab 11 Uhr Röbel (Markt- und Kirchplatz), Röwelscher Wiehnachtsmarkt mit Livemusik, Tombola und Ponyreiten, 29. November bis 1. Dezember, Fr+Sa 13-22 Uhr, So 12-17 Uhr

(Markt- und Kirchplatz), Röwelscher Wiehnachtsmarkt mit Livemusik, Tombola und Ponyreiten, 29. November bis 1. Dezember, Fr+Sa 13-22 Uhr, So 12-17 Uhr Ulrichshusen (Schloss), Weihnachtsmarkt in der Scheune, Stände mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, weihnachtliches Rahmenprogramm, 7.+8. sowie 14.+15. Dezember, jeweils ab 12 Uhr

(Schloss), Weihnachtsmarkt in der Scheune, Stände mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, weihnachtliches Rahmenprogramm, 7.+8. sowie 14.+15. Dezember, jeweils ab 12 Uhr Waren (Neuer Markt), Weihnachtsmarkt mit Musik und Kinderprogramm mit Basteln und Märchenerzählungen, 12. bis 14. Dezember, Do ab 17 Uhr, Fr+Sa ab 14 Uhr

Vorpommern

Ahlbeck (Konzertplatz und Promenade), Kaiserbäder-Weihnachtsmarkt mit Live-Musik und Kinderprogramm, 29. November bis 1. Dezember, Fr 13-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-17 Uhr

(Konzertplatz und Promenade), Kaiserbäder-Weihnachtsmarkt mit Live-Musik und Kinderprogramm, 29. November bis 1. Dezember, Fr 13-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-17 Uhr Ahlbeck (Dünenstraße 48), Nikolaus-Markt, 6. bis 8. Dezember, Fr 15-20 Uhr, Sa 12-20 Uhr, So 12-17 Uhr

(Dünenstraße 48), Nikolaus-Markt, 6. bis 8. Dezember, Fr 15-20 Uhr, Sa 12-20 Uhr, So 12-17 Uhr Altefähr (Fährhaus und Hafen), Regionales, Kunsthandwerk und Spezialitäten, 7.-8. Dezember, Sa 12-20 Uhr, So 12-18.30 Uhr

(Fährhaus und Hafen), Regionales, Kunsthandwerk und Spezialitäten, 7.-8. Dezember, Sa 12-20 Uhr, So 12-18.30 Uhr Bansin (Konzertplatz und Promenade), kleiner, regionaler Markt mit Kunsthandwerk und gastronomischem Angebot, 13. bis 15. Dezember

(Konzertplatz und Promenade), kleiner, regionaler Markt mit Kunsthandwerk und gastronomischem Angebot, 13. bis 15. Dezember Barth (Marktplatz), Kunsthandwerk, Geschenkideen, Kulinarisches und Livemusik, 20. bis 22. Dezember, Fr+Sa 14-21, So 11-18 Uhr

(Marktplatz), Kunsthandwerk, Geschenkideen, Kulinarisches und Livemusik, 20. bis 22. Dezember, Fr+Sa 14-21, So 11-18 Uhr Bergen (Rathaus Vorplatz und Klosterhof), weihnachtliche Stände, Basteln, Puppentheater, Livemusik und kostenlose Kutsch- und Karussell-Fahrten sowie Bus-Shuttle, 6. bis 8. Dezember, Fr 15-20, Sa 12-20, So 12-18 Uhr

(Rathaus Vorplatz und Klosterhof), weihnachtliche Stände, Basteln, Puppentheater, Livemusik und kostenlose Kutsch- und Karussell-Fahrten sowie Bus-Shuttle, 6. bis 8. Dezember, Fr 15-20, Sa 12-20, So 12-18 Uhr Binz (Kurplatz), Weihnachtsmarkt "Engel, Licht & Meer" mit regionalen Verkaufsständen, Karussell, Basteln für Kinder, Musik und Kleinkunst, 12. bis 15. Dezember, Do 16-20, Fr+Sa 14-22, So 14-20 Uhr

(Kurplatz), Weihnachtsmarkt "Engel, Licht & Meer" mit regionalen Verkaufsständen, Karussell, Basteln für Kinder, Musik und Kleinkunst, 12. bis 15. Dezember, Do 16-20, Fr+Sa 14-22, So 14-20 Uhr Demmin (Marktplatz), Markt mit Bühnenprogramm und Kinderfahrgeschäft, 13. bis 15. Dezember, Fr 10-20, Sa 11-19, So 10-19 Uhr

(Marktplatz), Markt mit Bühnenprogramm und Kinderfahrgeschäft, 13. bis 15. Dezember, Fr 10-20, Sa 11-19, So 10-19 Uhr Dierhagen (Waldbühne), historischer Weihnachtsmarkt mit Theater, Musik, Teezelt, Gauklern und Erzählern, Kulinarischem und Feier zur Wintersonnenwende, 6.-8., 13.-15. und 20.-23. Dezember sowie 25. Dezember bis 1. Januar, Einlass ab 11 Uhr, Eintritt frei bis Programmbeginn

(Waldbühne), historischer Weihnachtsmarkt mit Theater, Musik, Teezelt, Gauklern und Erzählern, Kulinarischem und Feier zur Wintersonnenwende, 6.-8., 13.-15. und 20.-23. Dezember sowie 25. Dezember bis 1. Januar, Einlass ab 11 Uhr, Eintritt frei bis Programmbeginn Greifswald (Marktplatz und Fischmarkt), Weihnachtspyramide, Karussell, Riesenrad, Musik und Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller an den Adventswochenenden, 28. November bis 21. Dezember, So-Do 11-20, Fr 11-22, Sa 10-22 Uhr

(Marktplatz und Fischmarkt), Weihnachtspyramide, Karussell, Riesenrad, Musik und Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller an den Adventswochenenden, 28. November bis 21. Dezember, So-Do 11-20, Fr 11-22, Sa 10-22 Uhr Grimmen (Innenstadt), Weihnachtsmarkt mit Bühnenprogramm, Kunstgewerbemarkt im Kulturhaus, 28. bis 30. November, 11-21 Uhr

(Innenstadt), Weihnachtsmarkt mit Bühnenprogramm, Kunstgewerbemarkt im Kulturhaus, 28. bis 30. November, 11-21 Uhr Katzow (Kulturscheune im Skulpturenpark), Verkauf regionaler Produkte und Adventsartikel sowie Kulinarisches, 23.+24. November, 10-18 Uhr

(Kulturscheune im Skulpturenpark), Verkauf regionaler Produkte und Adventsartikel sowie Kulinarisches, 23.+24. November, 10-18 Uhr Loitz (Markt), Karussell, Ponyreiten, Kinderprogramm, Kreativmarkt und Musik, 7.+8. Dezember, Sa 14-20 Uhr, So 14-17 Uhr

(Markt), Karussell, Ponyreiten, Kinderprogramm, Kreativmarkt und Musik, 7.+8. Dezember, Sa 14-20 Uhr, So 14-17 Uhr Pasewalk (Marktplatz und Marienkirche), Bühnenprogramm mit Musik und Angebote für Kinder, 6. bis 8. Dezember, Fr 17-21 Uhr, Sa 12-21 Uhr, So 12-17 Uhr

(Marktplatz und Marienkirche), Bühnenprogramm mit Musik und Angebote für Kinder, 6. bis 8. Dezember, Fr 17-21 Uhr, Sa 12-21 Uhr, So 12-17 Uhr Ribnitz-Damgarten (Markt und Neue Klosterstraße), Verkaufsstände, Musik, Puppentheater und Eisstockschießen, 6. bis 8. Dezember, Fr 16-21.30, Sa 11-21.30, So 11-18 Uhr

(Markt und Neue Klosterstraße), Verkaufsstände, Musik, Puppentheater und Eisstockschießen, 6. bis 8. Dezember, Fr 16-21.30, Sa 11-21.30, So 11-18 Uhr Sellin (Kurverwaltung), Geschenkideen, Kinderprogramm und Musik, 20. bis 22. Dezember, Fr ab 15 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr

(Kurverwaltung), Geschenkideen, Kinderprogramm und Musik, 20. bis 22. Dezember, Fr ab 15 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr Ueckermünde (Marktplatz), Kunsthandwerk und Kulinarisches, 13. bis 15. Dezember, Fr 15-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr

(Marktplatz), Kunsthandwerk und Kulinarisches, 13. bis 15. Dezember, Fr 15-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr Zingst (Museumshof des Heimatmuseums), Adventsmarkt mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, Live-Musik von einem Glockenspieler, 30. November bis 1. Dezember, Sa 11-20 Uhr, So 11-19 Uhr

(Museumshof des Heimatmuseums), Adventsmarkt mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, Live-Musik von einem Glockenspieler, 30. November bis 1. Dezember, Sa 11-20 Uhr, So 11-19 Uhr Zingst (Freilichtbühne an der Seebrücke), "Winterzauber" nach Weihnachten, Theater, Kulinarisches und Live-Musik, 27. bis 30. Dezember

Weitere Informationen 3 Min Kunst und Kultur auf dem Weihnachtsmarkt in Ulrichshusen 2023 In der Scheune am Schloss haben 28 Aussteller Geschenkideen im Gepäck. Auch kulinarisch hat der Markt Abwechslung zu bieten. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten