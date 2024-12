Weihnachtsmärkte 2024: Hier öffnen sie auch nach dem Fest Stand: 18.12.2024 15:28 Uhr In einigen Städten haben die Weihnachtsmärkte auch nach Heiligabend geöffnet. In Lübeck, Hamburg, Goslar, Schwerin und vielen weiteren Orten geht es noch bis kurz vor Silvester weiter.

Wer die gemütliche Glühweinstimmung auch nach den Festtagen genießen will, kann die winterlichen Märkte in einigen norddeutschen Orten sogar bis in den Januar hinein besuchen. Eine Auswahl.

Hamburg: Diese Märkte öffnen in der Innenstadt und den Stadtteilen

Rund um die Petrikirche , Weihnachtsmarkt mit Märchenwald, bis 28. Dezember, 24.+25.12. geschlossen, tgl.10.30-21, Gastronomie bis 23 Uhr

, Weihnachtsmarkt mit Märchenwald, bis 28. Dezember, 24.+25.12. geschlossen, tgl.10.30-21, Gastronomie bis 23 Uhr Spitalerstraße , Hanseatische Weihnacht, bis 28. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

, Hanseatische Weihnacht, bis 28. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr, 24.+25.12. geschlossen Eimsbüttel (Osterstraße/Fanny-Mendelssohn-Platz), skandinavisches Winterdorf, bis 30. Dezember, Mo-Mi 12-21 Uhr, Do-Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

(Osterstraße/Fanny-Mendelssohn-Platz), skandinavisches Winterdorf, bis 30. Dezember, Mo-Mi 12-21 Uhr, Do-Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr, 24.+25.12. geschlossen Eppendorf (Marie-Jonas-Platz), Markt mit Punschhütte, bis 30. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-22 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Marie-Jonas-Platz), Markt mit Punschhütte, bis 30. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-22 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Hafencity (Überseequartier), kleiner Markt mit Winter-Minigolf und Eisstockbahn, bis 29. Dezember, tgl. 12-20 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

(Überseequartier), kleiner Markt mit Winter-Minigolf und Eisstockbahn, bis 29. Dezember, tgl. 12-20 Uhr, 24.+25.12. geschlossen Harburg (Rathausplatz), Märchenwald, Kinderkarussell, Kunst und Kunsthandwerk, bis 29. Dezember, Mo-Sa 11-21.30 Uhr, So 13-21.30 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Rathausplatz), Märchenwald, Kinderkarussell, Kunst und Kunsthandwerk, bis 29. Dezember, Mo-Sa 11-21.30 Uhr, So 13-21.30 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Wandsbek (Wandsbeker Markt), Weihnachtsdorf und Kunststoff-Eisbahn, bis 1. Januar, tgl. 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 12-14 Uhr, 25.+26.12. 14-21 Uhr, Neujahr 14-19 Uhr

Niedersachsen: Stimmungsvoll auch nach Heiligabend

Aurich (Marktplatz), "Weihnachtszauber" mit großer Weihnachtspyramide, Riesen-Nussknacker und historischem Karussell, bis 30. Dezember, Mo-Mi 10-20 Uhr, Do-Sa bis 22 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Marktplatz), "Weihnachtszauber" mit großer Weihnachtspyramide, Riesen-Nussknacker und historischem Karussell, bis 30. Dezember, Mo-Mi 10-20 Uhr, Do-Sa bis 22 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Braunschweig (rund um Dom und Burg), Weihnachtsmarkt mit 300-jähriger Tradition, Mo-Sa 10-21 Uhr, 24.+25.12. geschlossen, 29.12. 10-21 Uhr

(rund um Dom und Burg), Weihnachtsmarkt mit 300-jähriger Tradition, Mo-Sa 10-21 Uhr, 24.+25.12. geschlossen, 29.12. 10-21 Uhr Carolinensiel (Museumshafen), traditioneller Wintermarkt im Hafen, bis 2. Januar, Heiligabend geschlossen, 25.12. und 1.-3.1. 15-20 Uhr, 31.12. 12-16 sowie 22-1 Uhr

(Museumshafen), traditioneller Wintermarkt im Hafen, bis 2. Januar, Heiligabend geschlossen, 25.12. und 1.-3.1. 15-20 Uhr, 31.12. 12-16 sowie 22-1 Uhr Celle (Altstadt und Schloss), bis 28. Dezember, Heiligabend 11-14 Uhr, 25.+26.12. 12-20 Uhr, 27.-29.12. 11-20 Uhr

(Altstadt und Schloss), bis 28. Dezember, Heiligabend 11-14 Uhr, 25.+26.12. 12-20 Uhr, 27.-29.12. 11-20 Uhr Emden (Ratsdelft und Stadtgarten), maritimer Engelkemarkt mit Museumsschiffen und Weihnachtsdorf, 27. bis 31. Dezember, tgl. 11-20 Uhr

(Ratsdelft und Stadtgarten), maritimer Engelkemarkt mit Museumsschiffen und Weihnachtsdorf, 27. bis 31. Dezember, tgl. 11-20 Uhr Goslar (rund um den Marktplatz), Weihnachtswald, Kinderkarussell und Hütten, bis 30. Dezember, Heiligabend 11-14 Uhr, 25.+26.12. 12-19 Uhr, 27.-29.12. 11-20 Uhr, 30.12. 11-18 Uhr

(rund um den Marktplatz), Weihnachtswald, Kinderkarussell und Hütten, bis 30. Dezember, Heiligabend 11-14 Uhr, 25.+26.12. 12-19 Uhr, 27.-29.12. 11-20 Uhr, 30.12. 11-18 Uhr Göttingen (Altstadt, rund um Rathaus und Johanniskirche), Hüttendorf und Livemusik, bis 29. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Altstadt, rund um Rathaus und Johanniskirche), Hüttendorf und Livemusik, bis 29. Dezember, tgl. 11-21 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Lüneburg (Markt am Rathaus und Am Sande), bis 30. Dezember, 24.+25.12 geschlossen, 26.12. 11-21 Uhr, 27.-29.12. 10-21 Uhr, 30.12. 11-19 Uhr

Schleswig-Holstein: Märkte zwischen Nord- und Ostsee

Lübeck (Rathausmarkt/Breite Straße, Am Koberg, Drehbrückenplatz), sowohl der traditionelle Markt auf dem Rathausplatz als auch der Maritime Weihnachtsmarkt am Koberg, das Wichtelwunderland am Jakobikirchhof und das Hafenglühen am Drehbrückenplatz öffnen auch nach dem Fest. Rathausplatz und Wichtelwunderland: 26. bis 30. Dezember, ab 11 Uhr, 26.12. ab 13 Uhr. Koberg: 26. bis 29. Dezember, ab 11 Uhr, 26.12. ab 13 Uhr. Hafenglühen: 27. bis 29. Dezember, ab 11 Uhr

(Rathausmarkt/Breite Straße, Am Koberg, Drehbrückenplatz), sowohl der traditionelle Markt auf dem Rathausplatz als auch der Maritime Weihnachtsmarkt am Koberg, das Wichtelwunderland am Jakobikirchhof und das Hafenglühen am Drehbrückenplatz öffnen auch nach dem Fest. Rathausplatz und Wichtelwunderland: 26. bis 30. Dezember, ab 11 Uhr, 26.12. ab 13 Uhr. Koberg: 26. bis 29. Dezember, ab 11 Uhr, 26.12. ab 13 Uhr. Hafenglühen: 27. bis 29. Dezember, ab 11 Uhr Flensburg (Nordermarkt), festlich geschmückte Stände mit Glühwein und Kulinarischem, bis 31. Dezember, Mo-Sa 10-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr, 25.+26.12. geschlossen

(Nordermarkt), festlich geschmückte Stände mit Glühwein und Kulinarischem, bis 31. Dezember, Mo-Sa 10-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr, 25.+26.12. geschlossen Burg auf Fehmarn (Marktplatz), Hüttendorf mit Live-Musik, bis 30. Dezember, 24.+25.12. geschlossen, Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr

(Marktplatz), Hüttendorf mit Live-Musik, bis 30. Dezember, 24.+25.12. geschlossen, Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr Westerland/Sylt (Platz vor dem Park Neue Mitte), bis 3. Januar, So-Do 12-20 Uhr, Fr-So 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 12-16 Uhr

(Platz vor dem Park Neue Mitte), bis 3. Januar, So-Do 12-20 Uhr, Fr-So 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 12-16 Uhr Travemünde (am Kreuzfahrtterminal), maritimer Weihnachtsmarkt "Schiff ahoi", bis 5. Januar, tgl. 11-21 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

Märkte nach Heiligabend in Mecklenburg-Vorpommern

Boltenhagen (Kurpark): Wintermarkt mit Kindereisenbahn und Kulinarischem, bis 1. Januar, 11-22 Uhr, Heiligabend geschlossen

(Kurpark): Wintermarkt mit Kindereisenbahn und Kulinarischem, bis 1. Januar, 11-22 Uhr, Heiligabend geschlossen Schwerin (Altstädtischer Markt und Pfaffenteich), Hüttendorf und Eisbahn, bis 30. Dezember, So-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-21 Uhr, Eisbahn bis 22 Uhr und bis 12. Januar, 24., 25. und 31.12. geschlossen

(Altstädtischer Markt und Pfaffenteich), Hüttendorf und Eisbahn, bis 30. Dezember, So-Do 11-20 Uhr, Fr+Sa 11-21 Uhr, Eisbahn bis 22 Uhr und bis 12. Januar, 24., 25. und 31.12. geschlossen Wismar (Alter Hafen), "Wintermarkt", bis 5. Januar, So-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa bis 11-22 Uhr

(Alter Hafen), "Wintermarkt", bis 5. Januar, So-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa bis 11-22 Uhr Zingst (Freilichtbühne an der Seebrücke): "Winterzauber" mit Kulinarischem, Live-Musik, Familienprogramm mit Zaubershows, 27.-30. Dezember ab 12 Uhr

