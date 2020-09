Stand: 10.09.2020 16:31 Uhr - NDR Plus

Binnendünen, Seen, Moor: Wandern in Kremperheide

Entspannung am Badesee, eine Wanderung durch die Nordoer Heide oder ein Abstecher ins Moor: Die Gemeinde Kremperheide südlich von Itzehoe ist ein abwechslungsreiches Ausflugsziel und ideal für alle, die gern in der Natur unterwegs sind.

Badesee und Binnendünen

Direkt am Ortsrand von Kremperheide liegen die Deckmannschen Sandkuhlen, ein ehemaliges Abbaugebiet für Quarzsand. Heute ist die westliche Kuhle ein privater Angelsee, die östliche ein schöner öffentlicher Badesee mit Sandstrand.

Der ehemalige Bundeswehrübungsplatz Nordoe und einige angrenzende Gebiete bilden seit 2013 das Naturschutzgebiet Nordoer Binnendünen. Die gut 400 Hektar große Fläche wird von der Stiftung Naturschutz betreut und bietet mit Heideflächen, Grünland, Wasser und Wald einen idealen Lebensraum für viele seltene Tiere wie Kammmolch und Zauneidechse. Mithilfe des Naturschutzprojektes Life-Aurinia konnte der Goldene Scheckenfalter, der im Norden ausgestorben war, dort wieder angesiedelt werden.

Pferde, Rinder und Ziegen "arbeiten" in abgegrenzten Bereichen als Landschaftspfleger und sorgen dafür, dass die nährstoffreichen Wiesen und Dünen nicht verwalden.

Gut ausgeschilderte Wanderwege

Kremperheide ist gut mit der Regionalbahn zu erreichen, vom Bahnhof bis zum See und ins Naturschutzgebiet sind es nur ein paar Minuten Gehzeit. Mehrere Wege in unterschiedlichen Länge führen durch die abwechslungsreiche Landschaft. Sie sind ausgeschildert und auch mit einem Kinderwagen zu bewältigen. Für die kleineren Pfade, die kreuz und quer durch das Gelände führen, sollte man aber trittsicher sein. Die Strecken sind jeweils etwa sieben bis acht Kilometer lang und größtenteils als Rundwege angelegt.

Abstecher ins Krempermoor

Einer der Wege führt ins angrenzende Krempermoor: Rechts und links von einem kleinen Spazierpfad liegen viele kleine und größere Teiche in einem schönen Moorgebiet. Die Teiche sind an Angelvereine verpachtet, Baden damit nicht erlaubt, aber Dutzende Holzstege laden zu kleinen Pausen am Wasser ein. Bis in die 1960er-Jahre wurde hier noch Torf mit einem Kescher abgebaut und in Holzformen getrocknet, beide Symbole finden sich auch im Wappen der Gemeinde Krempermoor wieder.

Natur schützen und sich richtig verhalten Naturschutzgebiete (NSG) gehören zu den besonders schützenswerten Flächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Zu erkennen sind sie an drei- oder fünfeckigen Schildern mit Eulen oder Seeadlern. Einfache Regeln helfen, den Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten:

auf Wegen und Pfaden bleiben

Tiere nicht stören

Hunde anleinen, Kotbeutel verwenden

keinen Müll hinterlassen

nichts pflücken

Achten Sie bitte auch auf die lokalen Aushänge an den Eingängen zu den Naturschutzgebieten. Achten Sie bitte auch auf die lokalen Aushänge an den Eingängen zu den Naturschutzgebieten.

