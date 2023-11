Klein, aber fein: Weihnachtsmärkte am 1. Advent Stand: 29.11.2023 14:15 Uhr Viel Flair, beschauliche Stimmung und originelles Kunsthandwerk aus der Region: Das bieten einige kleine Weihnachtsmärkte, die nur am ersten Adventswochenende stattfinden. Eine Auswahl.

Am ersten Advent strömen in den großen Städten viele Menschen zu den Weihnachtsmärkten. Bis zum Fest können sie dort durchgehend die fröhlich-besinnliche Mischung aus Kirmes und Geschenkemarkt genießen. Es gibt aber auch kleine, ungewöhnliche Märkte, die nur an einem Wochenende ein besonderes Programm bieten. Tipps für das erste Adventswochenende am 2. und 3. Dezember.

Traditioneller Weihnachtsmarkt im Hamburger Michel

Hamburgs ältester Weihnachtsmarkt in und um den Michel bietet eine ganz besondere Atmosphäre. An zahlreichen Buden und Ständen im Gemeindehaus, in der Krypta und auf dem Kirchplatz rund um das Wahrzeichen können Besucher nach Kunsthandwerk, Mode und Schmuck stöbern. Das "Café der Generationen" im Gemeindehaus bietet einen Platz zum Ausruhen und für Kinder die Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke zu basteln. Auf dem Programm stehen gemeinsames Adventssingen, Andachten sowie am Sonnabend um 19 Uhr ein Adventskonzert mit dem Posaunenchor. Der Markt endet am Sonntag mit einer musikalischen Vesper.

Hauptkirche St. Michaelis

Englische Planke 1, 20459 Hamburg

Öffnungszeiten: Freitag 15-19 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11-19 Uhr

Eintritt frei

Lüneburg: Historischer Christmarkt

Mit mehr als 200 Mitwirkenden in historischen Gewändern ist der Christmarkt in Lüneburg ganz besonders stimmungsvoll. 35 Buden mit Händlern und handgemachte Speisen wie Schmalzbrot, Esskastanien und Renaissance-Bratwurst schicken die Besucher auf eine kleine Zeitreise ins 16. Jahrhundert. Statt elektrischem Licht brennen Laternen, die Stadtwache patrouilliert über den Markt und an der Kirche wird feierlich das Banner des Heiligen Michael aufgezogen, das Symbol für den Marktfrieden.

Rund um die Kirche St. Michaelis, 21335 Lüneburg

Öffnungszeiten: Sonnabend 12-19 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr

Eintritt frei

Dannenberg: Kunsthandwerk in und um den Ostbahnhof

Traditionelles Kunsthandwerk an geschmückten Ständen, prasselndes Feuer in Körben und weihnachtliche Klänge: So läutet das Städtchen Dannenberg im Wendland die Weihnachtszeit ein. Ein weihnachtliches Quiz lockt mit Gewinnen, Kinder können basteln und sich auf eine Märchenerzählerin freuen. Eine große Modellbahnausstellung lädt zum Staunen ein.

Ostbahnhof, 29451 Dannenberg

Öffnungszeiten: Sonnabend 11-20 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt frei

Grachtenweihnacht in Friedrichstadt

Mit einem "Anpunschen" geht es am Freitag los im kleinen Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz. Dort kann man an Feuerschalen neben dem großen Tannenbaum einen dänischen Glögg genießen. Ebenfalls dänisch geht es beim Julebasar am Freitag im Paludanushaus zu - mit vielen dänischen Spezialitäten und kleinen Weihnachtsgeschenken. Am Sonnabend und Sonntag können Besucher auf dem St.-Christophorus-Kirchmarkt originelle Weihnachtskarten, Weihnachtsschmuck, Schönes aus Holz und Wolle sowie Kunsthandwerk erwerben. Kinder sind in einer Jurte zum weihnachtlichen Basteln eingeladen.

Marktplatz, 25840 Friedrichstadt

Öffnungszeiten: Freitag 14-22 Uhr, Sonnabend 11-22 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr

Eintritt frei

Lübsche Wiehnacht in Lübeck

In einem historischen Hafenschuppen stellen etwa 35 Kunsthandwerker aus dem Ostseeraum handgemachte Unikate und hochwertiges Design aus den eigenen Werkstätten aus. Dazu gibt es Waffeln, hausgebackenen Kuchen, regionale Spezialitäten aus überwiegend ökologischer Landwirtschaft sowie Bio-Glühwein und Punsch.

Schuppen 6

An der Untertrave 47a, 23552 Lübeck

Öffnungszeiten: Sonnabend und Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt: 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Adventsmarkt im Stadtpark Norderstedt

Kunsthandwerk, Schmuck und kleine Weihnachtsgeschenke: All das findet sich rund um das Kulturwerk am Stadtpark. Dazu gibt es weihnachtliche Musik, wärmende Getränke sowie süße und herzhafte Speisen. Kinder können sich auf ein Karussell freuen. Am Sonnabend kommen der Weihnachtsmann und sein Wichtel zwischen 12 und 15 Uhr persönlich für ein Fotoshooting vorbei. Eine weitere Besonderheit ist die Bahn zum Eisstockschießen.

Am Kulturwerk, Stadtpark Norderstedt

22844 Norderstedt

Öffnungszeiten: Freitag 14-21 Uhr, Sonnabend 11-21 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt frei

"Lulus Adventsmarkt" lädt nach Ludwigslust ein

Weihnachtliches Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, Korbwaren und handgefertigte Seifen: Rund 30 Marktstände mit Schönem und Nützlichem laden auf dem Ludwigsluster Alexandrinenplatz zum Stöbern und Bummeln ein. Dazu gibt es neben Glühwein und Met Leckeres vom Grill und aus der Pfanne, Soljanka, Schmalzgebäck und Crêpes.

Alexandrinenplatz, 19288 Ludwigslust

Öffnungszeiten: Donnerstag 11-19 Uhr, Freitag und Sonnabend 11-21 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr

Eintritt frei

Adventsmarkt in der Feldsteinscheune

In Deutschlands größter Feldsteinscheune in Bollewick bei Röbel/Müritz können Besucher auf zwei Etagen nach schönen Geschenken und weihnachtlichen Accessoires stöbern. Zusätzlich stehen Live-Musik, Lesungen und eine Kochshow auf dem Programm. Wer mag, kann sich am Bogenschießen versuchen. Für Kinder gibt es eine Bastelstrecke, bei einer Adventsolympiade winken kleine Gewinne. Außerdem sorgen ein Puppentheater und ein Weihnachtsclown für Unterhaltung.

Feldsteinscheune Bollewick, Dudel 1, 17207 Bollewick

Öffnungszeiten: Sonnabend und Sonntag 10-18 Uhr, auch am zweiten Adventswochenende

Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis 16 Jahren frei

