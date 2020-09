Stand: 12.06.2020 10:42 Uhr - NDR Info

Podcast mit Christian Drosten: Links zu Corona-Studien

Sie finden die Links zu den von Christian Drosten und Sandra Ciesek erwähnten Studien für die jeweilige Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" immer in den Abschriften des Podcasts, direkt an der Stelle verlinkt, an der über die Studie gesprochen wird. Auf vielfachen Wunsch haben wir für Sie eine Übersicht der Studien aus den Folgen der letzten Monate zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass Links zu älteren Studien oder Artikeln zum Teil auch veraltete Informationen beeinhalten können.

Folge 54: Ein Empfehlung für den Herbst

Für die Sonderfolgen der Sommerpause mit dem Wissenschaftsquartett 51, 52 und 53 sind keine Studien vorhanden

Folge 50: Das Virus kommt wieder

Folge 49: Es liegt in unserer Hand

Folge 48: There is glory in prevention

Folge 47: Mutationen können auch Hoffnung bieten

Folge 46: Viruslast-Studie durch Update bestätigt

Folge 45: Abstandsgebot auch draußen ernst nehmen

Folge 44: Die rote Murmel kontrollieren

Folge 43: Das Leben nach draußen verlagern

Folge 42: Bei der Schweinegrippe kam alles anders

Folge 41: Der Tanz mit dem Tiger

Folge 40: Jetzt ist Alltagsverstand gefragt

Folge 39: Welche Chancen neue Tests bieten

Folge 38: Geöffnete Schulen bleiben ein Risiko

Folge 37: Noch mal Thema Kinder: Zwei neue Studien

Folge 36: Die Rolle von Kindern ist nicht geklärt

Folge 35: Vielversprechende Impfstudie aus China

Folge 34: Verspielen wir unseren Vorsprung?

Folge 33: Herdenimmunität noch lange nicht in Sicht

Folge 32: Jetzt mit Hochdruck Forschungsfragen klären

In der Podcast-Folge von Donnerstag, 16. April gab es keine Hinweise zu Studien.

Folge 31: Eine Wiederinfektion bleibt unwahrscheinlich

