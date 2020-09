Sendedatum: 16.07.2020 12:35 Uhr

Coronavirus-Update - Die Podcast-Folgen als Skript

Je weiter sich das Coronavirus in Europa ausbreitet, desto mehr wollen die Menschen darüber wissen. Auf dieses Informationsbedürfnis reagiert NDR Info mit einem Coronavirus-Podcast, der regelmäßig ein Update zur Situation liefert - seit Herbst wöchentlich, immer dienstags im Wechsel im Gespräch mit Prof. Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité und Prof. Sandra Ciesek, der Leiterin der Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt.

Wegen der großen Nachfrage unserer Hörerinnen und Hörer bieten wir jede Folge des inzwischen mit dem Grimme Online Award ausgezeichneten Podcast "Coronavirus-Update" jetzt auch als PDF-Manuskript zum Download an. Oder suchen Sie in allen Manuskripten nach ihrem Stichwort.

Stichwort-Suche

FÜR IHRE SUCHE: ALLE CORONA-UPDATE MANUSKRIPTE AUF EINEN BLICK 3 MB Stichwort-Suche im gesamten Podcast "Coronavirus-Update" Sie suchen ein Stichwort - wie "Asthma" oder "Schwangerschaft"? Hier können Sie alle PDF-Manuskripte zugleich durchsuchen. Da stets neue Erkenntnisse hinzukommen, sind einige Infos überholt. Download (3 MB)

Sie können sich den Podcast auch per Messenger kostenlos auf Ihr Smartphone schicken lassen - auf Telegram oder im Facebook Messenger. Dann schicken Sie uns einfach das Wort "Start" über den Messenger. Oder Sie laden die App von Notify herunter und aktivieren den Kanal von NDR Info. Auch im NDR Ratgeber-Channel auf Youtube finden Sie den Podcast mit Christian Drosten.

