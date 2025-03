Podcast Coronavirus-Update: Letzte Staffel mit Drosten & Ciesek Stand: 18.03.2025 06:00 Uhr Fünf Jahre Corona - was haben wir gelernt? In der letzten Staffel des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update beschäftigen sich die Wissenschaftsjournalistinnen Korinna Hennig und Daniela Remus mit der Frage, welche Lehren wir aus der Pandemie gezogen haben. Dazu haben sie Epidemiologinnen und Veterinärmediziner, Psychologinnen und Soziologen befragt. Auch die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek kommen wieder zu Wort.

Ende Januar 2020 bestätigte das bayerische Gesundheitsministerium die erste Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland. Was danach kommt, ist hinlänglich bekannt: Die neuartige Lungenkrankheit trifft die Welt unvorbereitet, verbreitet sich in rasender Geschwindigkeit über den Erdball. Nicht nur Deutschland versucht, die Ansteckungswellen mit Masken- und Testpflicht, Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Impfungen einzudämmen. Die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Seuche sind verheerend, die Welt ist im Ausnahmezustand.

Bis heute gab es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit mindestens 20 Millionen bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, in Deutschland starben nachweislich mehr als 180.000 Menschen mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Langzeitfolgen wie Long Covid sind bis heute spürbar.

Welche Lehren haben wir aus der Corona-Pandemie gezogen? Diese Frage beleuchtet die letzte Staffel des Coronavirus-Update.

Folge 10: Vogelgrippe - welche Auswirkungen haben Kürzungen in US-Forschungseinrichtungen

Das Vogelgrippe-Virus gilt als Erreger mit Pandemie-Potenzial. Seit fast einem Jahr grassiert H5N1 in den USA unter Milchkühen. Auch Virologe Drosten mahnt, Nutztiere als Überträger im Blick zu behalten. Doch ausgerechnet jetzt attackiert die Trump-Regierung die Wissenschaft.

Verhindern: Preparedness und Prevention (10/10) Sendung: Das Coronavirus-Update von NDR Info | 18.03.2025 | 06:00 Uhr | von Korinna Hennig und Daniela Remus 64 Min | Verfügbar bis 18.03.2030 Wer Pandemien verhindern will, muss auch Biodiversität erhalten und die Klimakrise begrenzen. Denn Erreger breiten sich mit der Erderwärmung immer mehr aus. Konkrete Gefahr droht vor allem in der Nutztierhaltung. Und da fällt das Fazit der Wissenschaftsjournalistinnen Daniela Remus und Korinna Hennig aus aktuellem Anlass besorgt aus: Die Massenentlassungen in US-Gesundheitsbehörden und Wissenschaftseinrichtungen bedrohen die internationale Seuchenüberwachung und Forschung - auch zum Vogelgrippevirus H5N1. Und: "Mit dem Teilen von Daten, das wird vielleicht problematisch werden", sagt der Impfstoffforscher Florian Krammer, der in New York arbeitet, "mit dem Ausstieg der USA aus der WHO." Auch die Influenza-Expertin Gülsah Gabriel meint: "Wenn wir Informationen bekommen, müssen wir kritisch hinterfragen: Sind das die richtigen Informationen?"

Außerdem geht es in der letzten Podcastfolge um die Frage: Wie müsste eine politische Aufarbeitung aussehen? Und was ist eigentlich das Schutzziel in einer Pandemie?

Mit dabei in dieser Folge sind auch die WissenschaftlerInnen Fabian Leendertz, Jürgen Richt, Joacim Rocklöv, Peter Openshaw, Christian Drosten, Martin Beer, Dirk Brockmann, Emanuel Wyler und Andrea Kießling.



Dies war die zehnte und letzte Folge unserer Podcast-Staffel zur Corona-Aufarbeitung. Alle Folgen des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update sind in der ARD Audiothek abrufbar.

Podcast-Start mit Drosten und Ciesek

Gestartet war der erfolgreiche Corona-Podcast im Februar 2020 - nur wenige Wochen nach dem ersten bestätigten Fall in Deutschland. Neben Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité, ist bald auch Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main, ein regelmäßiger Gesprächsgast im Coronavirus-Update. Seit April 2022 wird der Podcast mit Sonderfolgen fortgeführt, in denen auch andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen.

Weit mehr als 100 Podcast-Folgen wurden seit dem Start veröffentlicht, sie wurden insgesamt etwa 150 Millionen Mal abgerufen (Stand: Anfang 2023). Das Coronavirus-Update wurde unter anderem mit zwei Grimme Online Awards, einem Sonderpreis des Beirats des Deutschen Radiopreises sowie dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet.

Alle Folgen zum Nachlesen und Nachhören

Sie können sich auf dieser Seite die bereits gesendeten Folgen anhören, in den Abschriften lesen oder sich die Manuskripte herunterladen. Hier finden Sie auch eine Übersicht über die in den Folgen besprochenen Studien sowie eine Übersicht der häufigsten Hörerfragen mit Verlinkung zur jeweiligen Stelle in der Podcast-Folge, außerdem ein wissenschaftliches Glossar und eine Stichwort-Suche.

