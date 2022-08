Gesunde Snacks für unterwegs und zwischendurch Stand: 24.08.2022 12:55 Uhr Energiebälle, Linsenwaffeln oder Rohkost: Der kleine Snack zwischendurch muss nicht immer ungesund sein. Wie man schnell und einfach leckere Zwischenmahlzeiten fürs Büro und zu Hause zubereitet.

Snacks sind oft ungewollte Dickmacher. Viele Fertigprodukte enthalten zu viel Zucker und Fett sowie ungesunde Zusatzstoffe. Zudem hält das Sättigungsgefühl oft nicht lange an, sodass man schnell zum nächsten Snack greift. Gesunde Zwischenmahlzeiten hingegen können über den Tag verteilt Heißhungerattacken vorbeugen.

Was macht einen gesunden Snack aus?

"Am besten ist es, gar nicht zu snacken", sagt Dr. Silja Schäfer von den NDR Ernährungs-Docs. Doch lässt sich das nicht immer vermeiden. Wenn also der kleine Hunger kommt, sollte man vor allem darauf achten, möglichst unverarbeitete Lebensmittel ohne Industriezucker zu verzehren, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten.

Neue Energie liefern stattdessen proteinreiche Zutaten wie Quark, Joghurt, Hülsenfrüchte und Vollkornmehl. Ein Klassiker ist zum Beispiel Joghurt (1,5 Prozent Fettanteil) mit frischem Obst. Dieser liefert viel Eiweiß und macht richtig satt. In probiotischem Joghurt stecken zudem wertvolle Darmbakterien, die gut für die Verdauung sind. Gesunde Fette finden sich in ungewürzten Nüssen, die sich in Kombination mit Trockenfrüchten auch hervorragend in Energiebällen machen. Frisches Obst und Gemüse versorgen uns zudem mit wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen.

Tipps von Dr. Silja Schäfer Bereits morgens eine Schale mit gesunden Snacks vorbereiten.

Nur bei Hunger snacken, nicht aus Langeweile oder Frust.

Snacks bewusst genießen.

Feste Mahlzeiten einplanen und keine Mahlzeit durch mehrfaches Snacken ersetzen.

Herzhaft oder süß: Snack-Ideen für zu Hause

Wenn der nächste Heimkino-Abend mit Familie und Freunden ansteht, greift man im Supermarkt besonders gern zu Kartoffelchips, Keksen und Schokolade. Dabei geht die Zubereitung gesunder Snacks oft leicht und schnell von der Hand. Für alle, die es herzhaft mögen, eignet sich ein leckerer Dip aus Magerquark mit Kräutern. Diesen kann man sich individuell zusammenstellen und er passt hervorragend zu selbst gebackenen Kräckern und knackigen Rohkost-Sticks aus Karotte, Gurke oder Paprika.

Als süße Alternative eignen sich frisches Obst und getrocknete Früchte wie Aprikosen und Datteln. Auch Klassiker wie Apfel-, Käse- oder Möhrenkuchen lassen sich problemlos mit Zuckerersatz herstellen.

Gesunde Snacks fürs Büro

Wer auch im Büro nicht auf eine gesunde Zwischenmahlzeit verzichten möchte, bereitet sich am besten bereits vor der Arbeit eine kleine Auswahl gesunder Snacks vor. Viele Speisen lassen sich gut in verschließbaren Gläsern oder Frischhalteboxen transportieren. Auf diese Weise vermeidet man unnötigen Verpackungsmüll und kann leichter unbewusstem und übermäßigem Naschen entgegenwirken.

Schnelle Snacks für unterwegs

Wenn es zu Hause oder unterwegs einmal schnell gehen soll, hat man am besten immer ein paar Linsenwaffeln parat. Linsen sind gute Eiweißlieferanten und sehr sättigend. Auch eine Handvoll Trockenobst oder Nüsse eignen sich gut als schnelle Snack-Varianten. Sie haben einen großen Ballaststoffanteil und liefern wertvolle Mineralien und Vitamine. Man sollte allerdings nicht zu viel davon essen, da sie viele Kalorien enthalten.

