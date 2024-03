Der Darm ist ein bis zu 8 Meter langer Muskelschlauch. Aufgefächert hat er die Größe eines Tennisplatzes.

Diese Prozesse steuert der Darm

• Nahrung wird zerlegt und aufgenommen, Energie wird bereitgestellt

• Im Darm werden Hormone und Abwehrzellen gebildet, Schadstoffe abgewehrt und neutralisiert. Die Darmschleimhaut bildet bei gesunden Menschen eine mechanische Barriere: Sie ist durchlässig für Nährstoffe und Flüssigkeiten, aber undurchlässig für Schadstoffe. Die hier siedelnden "guten" Darmbakterien verhindern, dass sich krank machende Keime ausbreiten und Infektionen auslösen können.

• Der Darm ist von Millionen Nervenzellen durchzogen, er steht in direktem Kontakt zum Gehirn, funktioniert aber komplett selbständig. Wie eng "Kopfhirn" und "Darmhirn" miteinander verwandt und verbunden sind, wird weiter erforscht. Hinweise mehren sich, dass sogar Krankheiten wie Alzheimer oder Multiple Sklerose (MS) ihren Ursprung im Darm haben.



So arbeitet der Darm

Der Darm setzt sich aus mehreren Abschnitten zusammen: Dünndarm, Dickdarm und Mastdarm. Im Dünndarm wird der Speisebrei aus dem Magen richtig verdaut. Nährstoffe gelangen durch die Darmwand hindurch in das Blut. Der erste Teil des Dünndarms heißt Zwölffingerdarm.



Dann gelangt der Nahrungsbrei in den Dickdarm. Dort wird im vor allem Wasser entzogen, er wird eingedickt, daher der Name. Milliarden an nützlichen Bakterien wirken dabei mit, dass aus dem Nahrungsbrei Kot entsteht. Der landet schließlich im Mastdarm, von wo er durch den Anus oder After herausgedrückt wird.