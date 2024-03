Blut im Stuhl: Ursachen und Diagnose Stand: 28.02.2024 13:19 Uhr Blut im Stuhl ist oft harmlos. Verletzungen oder Hämorrhoiden können die Ursache sein. Das Symptom kann aber auch auf lebensbedrohliche Krankheiten wie Darmkrebs hinweisen.

von Beate Wagner, rbb

Wer bei sich Blut im Stuhl entdeckt, bekommt schnell einen Schrecken und denkt vielleicht an eine bösartige Erkrankung. Doch blutiger Stuhlgang hat viele verschiedene mögliche Ursachen, je nach Blutungsquelle – nicht immer steckt eine ernste oder gar lebensbedrohliche Erkrankung dahinter. Tatsächlich sind die häufigsten Ursachen beziehungsweise Auslöser für Blut im Stuhl sogar harmlos. Im Zweifel sollte aber immer ärztlicher Rat gesucht werden, um einer gefährlichen Blutungsquelle auf den Grund zu gehen.

Was kann die Ursache für Blut im Stuhl sein?

Ursachen für blutigen Stuhlgang können vielfältig sein. Die gute Nachricht: In den meisten Fällen verbirgt sich keine lebensbedrohliche Erkrankung, wie zum Beispiel Darmkrebs, dahinter. Grundsätzlich sind mögliche Ursachen für blutigen Stuhlgang:



Hämorrhoiden, Analfissuren (Risse in der Analschleimhaut) oder Risse in der Speiseröhre

Entzündungen und Reizungen der Schleimhäute in Darm oder Magen, wie zum Beispiel durch Refluxerkrankung, Magengeschwüre oder ein Zwölffingerdarmgeschwür

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Vergiftungen

Nebenwirkungen von Medikamenten

Morbus Crohn

Colitis ulcerosa

Divertikel beziehungsweise Divertikulitis

Darmkrebs oder Analkrebs

Verschiedene Infektionen (Salmonellen)

Milzbrand

Manchmal geht Blut im Stuhl mit Bauchschmerzen einher oder der Stuhl sieht aus wie blutiger Schleim. Oft sind unangenehme aber harmlose Hämorrhoiden die Auslöser. Aber: Ursachen für "" oder Blut, das nicht nur auf der Oberfläche des Kots zu sehen ist, sollten schnellstmöglich durch eine Ärztin oder einen Arzt abgeklärt und therapiert werden.

Wie sieht Blut im Stuhl aus?

Farbe und Konsistenz des blutigen Stuhls, sowie die Verteilung des Blutes lassen oft Rückschlüsse auf die Blutungsquelle und somit die Ursachen für Blut im Stuhl zu: Wenn der Stuhl nur einmalig oder kurze Zeit rötlich verfärbt ist, können Lebensmittel wie zum Beispiel rote Beete, Heidelbeeren, Rotwein oder dunkler Traubensaft dahinterstecken. Ist der Stuhl aber über mehrere Tage oder länger rot verfärbt, ist es wahrscheinlicher, dass Blut aus dem Verdauungstrakt, genauer Dickdarm oder Enddarm, austritt und die rote Farbe bedingt – was von Arzt oder Ärztin abgeklärt werden muss. Hellrotes oder dunkelrotes Blut, das entweder beigemischt oder streifenförmig auf dem Kot aufgelagert ist, weist meist auf eine frische Blutung im mittleren oder unteren Teil des Magen-Darm-Trakts hin. Auch bei vergrößerten Hämorrhoiden ist Blut im Stuhl meist hellrot (Das Hämorrhoidal-Geflecht ist ein besonders gut durchblutetes Gewebepolster am Ende des Mastdarms). Solche Auflagerungen von frischem Blut auf dem Stuhl werden auch Hämatochezie genannt. Ist der Stuhl gleichmäßig dunkelrot gefärbt, kann dies auf eine stärkere Blutung im Dickdarm hindeuten. Schwächere Blutungen hinterlassen eher geleeartige Spuren im Kot.

Was bedeutet schwarzes Blut im Stuhl (Teerstuhl)?

Der sogenannte Teerstuhl (Meläna) wirkt optisch schwarz und riecht oft auffällig unangenehm. Auch Teerstuhl kann verschiedene Ursachen haben: Manchmal färben eine eisenreiche Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel den Stuhl schwarz. Hinter schwarzem Stuhl kann sich aber auch eine stärkere Blutung im oberen Verdauungstrakt, beispielsweise im Magen oder im Zwölffingerdarm verbergen – was von Arzt oder Ärztin dringend abgeklärt werden sollte. Folgendermaßen entsteht der Teerstuhl bei Blutungen im oberen Bereichen des Verdauungstraktes: Durch den Kontakt mit Magensäure und Bakterien oxidiert das Eisen im roten Blutfarbstoff Hämoglobin, sodass schwarzes Hämatin den Stuhl schwarz einfärbt. Müssen Betroffene mit schwarz verfärbtem Stuhl zusätzlich erbrechen und ist auch das Erbrochene kaffeesatzartig schwarz verfärbt, deutet das auf Blutungen im Magen oder Magengeschwüre hin. Sind Blutungen im Darm die Ursache für den schwarzen Teerstuhl, entsteht die Verfärbung nicht durch die Magensäure, sondern Bakterien verstoffwechseln das Blut und setzen dabei Hämatin nach einiger Zeit frei. Das passiert aber nur, wenn der Stuhl sehr lange in der entsprechenden Darmpassage verbleibt (mindestens fünf Stunden), also bei langsamen Darmpassagen. Schwarzer Stuhl lässt also nicht ganz genau auf die Blutungsquelle schließen, deutlich häufiger liegt diese aber im oberen Verdauungstrakt.

Wie schnell zum Arzt bei Blut im Stuhl?

Blut im Stuhl kann viele verschiedene Ursachen haben. Um abzuklären, welche Gefahr von der Blutungsquelle ausgeht und ob es sich also bei der Blutung um ein Symptom für eine harmlose Verletzung oder Reizung oder eine schwerwiegende Erkrankung wie Darmkrebs handelt, sollte immer zeitnah ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden. Denn: Blut im Stuhl ist nie normal, sondern grundsätzlich ein Warnzeichen - je mehr Blut im Stuhl, desto schneller sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Arzt oder Ärztin kann dann anhand des Aussehens der Blutung und der Vorgeschichte des Patienten auf Ursachensuche gehen.

Diagnose-Möglichkeiten bei Blut im Stuhl

Zur Diagnose haben Fachärztinnen und Fachärzte verschiedene Möglichkeiten:



gründliche Anamnese

eventuell rektale Untersuchung zum Beispiel zum Ausschluss von Hämorrhoiden

Magenspiegelung

Darmspiegelung

Computertomografie (CT)

Magnetresonanztomografie (MRT)

