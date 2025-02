Stand: 18.02.2025 15:00 Uhr Chat: Diabetes Typ 2, Migräne, Colitis indeterminata

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Worauf muss ich bei Diabetes Typ 2 achten? Was hilft bei Migräne und wie ernähre ich mich bei einer Colitis indeterminata? Um diese Themen ging es in Folge 83 bei den Ernährungs-Docs.Nach der Sendung hat Dr. Jörn Klasen Ihre Fragen zu den Themen der Sendung im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Jana: Aktuell sind frische Beeren nur als belastete Importware aus dem Ausland (Marokko, Spanien, Peru) erhältlich. Von wann bis wann empfehlen Sie, lieber auf frische Beeren zu verzichten? Haben Tiefkühlbeeren gleich viele Ballaststoffe wie frische Beeren? Oder ist das wie bei Vitaminen, dass Ballaststoffe durch das Einfrieren verloren gehen? Sollte ich Tiefkühl-Beeren frischem Obst vorziehen oder andersrum? Es heißt immer, Beeren sind als Frucht vorteilhafter.

Dr. Jörn Klasen: Tiefkühlbeeren haben die gleiche Menge Ballaststoffe wie frische. Da können Sie das eine wie auch das andere nehmen.

Andrea: Sohn hat immer über dem Bauchnabel Druckschmerzen, Durchfälle, Erschöpfung, Übelkeit. Nach Verzicht auf Kuhmilchprodukte und Verzicht auf Weizen deutliche Verbesserung. Laktose- und Fruktose-Test negativ. Was können wir tun?

Klasen: Lassen Sie durch einen Ernährungsmediziner oder Gastroenterologen klären, ob Ihr Sohn eventuell an einer Milcheiweißallergie oder einer Weizenintoleranz leidet.

Lina: Mein Sohn, 15, hat sehr oft Migräne. Diese kommt unabhängig von der Tageszeit, sehr oft allerdings nach dem Aufwachen und nach der Schule. Außerdem hat er sehr oft einen hohen Blutdruck. Im Moment wird der hohe Blutdruck nicht mit Medikamenten behandelt. Sämtliche Untersuchungen haben nichts ergeben. Allerdings ist er immer im Nackenbereich extrem verspannt und klagt oft (auch nach dem Aufwachen) über Rücken- und Nackenschmerzen. Hängen die Verspannungen mit der Migräne zusammen?

Klasen: Möglich ist das. Sie können sowohl die Nadelakupunktur aus unserem Beitrag anwenden, als auch einen Ölwickel im Nackenbereich machen.

Bummi: Wie viel von den „guten“ Fetten wie Oliven-, Raps- und Leinöl sollten pro Tag minimal und maximal konsumiert werden? Außerdem: Ich soll mich phosphatarm ernähren, das finde ich sehr schwierig. Haben Sie dafür eine Empfehlung oder Rezepte? Ich habe Plaques in der Halsschlagader und bisher Blutfettwerte immer im unteren Sollwert gehabt und habe sie noch. Ich bin 81 Jahre alt.

Klasen: Von den Ölen sollten Sie minimal einen Esslöffel und maximal drei Esslöffel zu sich nehmen. Welche Nahrungsmittel phosphatarm sind, finden Sie bei uns im Internet. Darüber hinaus können Sie mit Ihrem Hausarzt verabreden, ob er Sie nicht einmal zu einem Ernährungsmediziner überweist.

Thomas: Sind die Rezepte für Fettleber auch bei Problemen mit zu hohen Triglyzeriden empfehlenswert? Was sind gute Lebensmittel, um die Werte zu senken?

Klasen: Ja, die Rezepte gegen Fettleber sind auch bei erhöhten Triglyzeriden geeignet. Diesen Rezepten können Sie die richtigen Lebensmittel entnehmen. (Anm. d. Red.: siehe auch die Lebensmittel-Liste.)

Ivi: In dem Beitrag zu der Darmerkrankung wird faserarme Kost und ballaststoffreiches Gemüse empfohlen. Könnten Sie Gemüsesorten nennen, die faserarm sind (da ja viele Rezepte mit Gemüse genannt werden)?

Klasen: Geeignet sind viele Gemüse - und welche faserreich sind, erkennen Sie selbst. Besonders gut geeignet sind zum Beispiel rote Bete, Kohlrabi, Möhren, Erbsen, Linsen und Gurke.

DasBinchen: Ich habe chronische Migräne. Kann ich trotzdem drei Tage lang die Haferkur durchführen? Oder komme ich damit in ein Energiedefizit, das Migräne auslösen kann?

Klasen: Das ist eine berechtigte Frage. Ich empfehle Ihnen einen Hafertag pro Woche. Wenn das gut geht, können Sie auch mal zwei Tage einrichten.

Sabine: Wie bewerten Sie Tee mit Süßholzwurzel, lässt diese auch den Blutzuckerspiegel ansteigen?

Klasen: Nein, die können Sie benutzen.

Ernestine: Ich habe den ganzen Tag Heißhunger. Wie kann ich das stoppen? Ich habe 15 Kilogramm zu viel auf den Rippen. Ich bin schon so genervt auf mich selbst.

Klasen: Es muss zunächst abgeklärt werden, woher der Heißhunger kommt. Vielleicht sollten Sie dazu einen Ernährungsmediziner aufsuchen, den Sie unter www.bdem.de finden. Hilfreich gegen Heißhunger sind in jedem Fall Bittermittel.

Marc G_t.: Wir mischen momentan viel fermentiertes Gemüse zum Beispiel in den Salat. Ist das sinnvoll und förderlich für die Darmgesundheit?

Klasen: Benutzen Sie davon nicht zu viel. Die Tendenz sollte sein, eher frisches Gemüse zu nehmen.

SarahMarie: Ich habe schon seit über 20 Jahren Migräne mit Aura (Taubheitsgefühl, eingeschränkte Sicht, Sprachstörung, Übelkeit ...). Gibt es speziell für diese Form der Migräne noch besondere Tipps hinsichtlich der Ernährung?

Klasen: Die Grundtendenzen in der Ernährung sind genauso wie bei Migräne ohne Aura.

Dorfkinf: Welche Auswirkungen hat die Einnahme von Kortisonpräparaten auf den Blutzucker und wie kann man dem entgegenwirken?

Klasen: Kortison lässt den Blutzucker steigen, deshalb sollte bei einem vorliegenden Diabetes so wenig wie möglich Kortison eingesetzt werden.

Pia: Ich habe so gut wie jeden Tag unerträgliche Magenschmerzen. Ich bin von Arzt zu Arzt gegangen, jedoch wurde nie etwas gefunden. Meine Gase riechen ziemlich streng, ich habe ab und zu starken Juckreiz an den Armen. Hinzu kommt, dass ich die Diagnose Emetophobie bekommen habe. Durch das habe ich zwölf Kilo abgenommen und habe seither keine Freude am Essen. Dadurch, dass es mir immer übel nach dem Essen ist und ich Bauchschmerzen habe, weiß ich aber auch so langsam nicht mehr was ich überhaupt essen soll. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Klasen: Sie sollten sich unbedingt einen Ernährungsmediziner in Ihrer Nähe suchen. Den können Sie im Internet unter www.bdem.de finden. Dort können Sie Ihre Postleitzahl eingeben.

Pohli: Kann man die Kurkumamilch auch abends trinken und auch, wenn man Diabetes Typ 2 hat? Ich trinke auch manchmal zuckerfreie Brause. Kann ich? Oder sollte ich wirklich nur Wasser trinken? Seitdem ich stilles Wasser trinke, ist mein Bauch nicht mehr so aufgebläht.

Klasen: Die Kurkumamilch können Sie auch abends trinken. Ansonsten sollten Sie sich im Wesentlichen auf Wasser und ungesüßte Kräutertees beschränken.

Flower: Ich habe seit Jahren täglich und auch abends Muskelschmerzen, ein Reißen in Armen und Beinen, schlafe schlecht, habe Asthma, Triglyzeride und bin permanent K. o. Ich weiß eigentlich nicht, wo man ernährungstechnisch ansetzen kann.

Klasen: Für Ihre vielfältigen Symptome muss zunächst einmal die Ursache gefunden werden. Das sollten Sie einmal in Ruhe mit Ihrem Hausarzt besprechen.

Tabea: Kann man die Ernährung bei Migräne auch mit einer Ernährung zur Vorbeugung von Diabetes kombinieren? Wären beispielsweise lange Pausen zwischen den Mahlzeiten für die Migräne eher kontraproduktiv?

Klasen: Wenn Sie die Migräneernährung durchführen, können Sie ja eine zuckerarme Ernährung mit so gut wie keinem Weißmehl durchführen und damit auch dem Diabetes entgegenwirken.

Ina: Kann man diese Nadeln denn einfach in der Apotheke bekommen, oder wie komme ich daran? Ich bin auch Migränepatientin und habe schon recht viel versucht. Erst durch eure Tipps und eine komplette Ernährungsumstellung wurde es besser. Ab und zu habe ich noch Schmerzen, auch im Nacken- und Schulterbereich. Ich habe mittlerweile 30 Kilogramm weniger nur durch eure Tipps, aber aktuell leide ich wieder etwas mehr unter meinen Schmerzen.

Klasen: Sie sollten darüber mit Ihrem Hausarzt sprechen, dass er Ihnen das einmal zeigt und Ihnen die entsprechenden Nadeln verschreibt. Ihre bisherigen Ergebnisse sind ja schon sehr erfreulich!

Dreamer: Welche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen Sie zur Behandlung eines Diabetes mellitus Typ 2? Woran ist ein Untertypus von Diabetes Typ 2 erkennbar? Ich würde gerne herausbekommen, was meinen Blutzucker hochtreibt. Sind die Portionen auch entscheidend? Und was kann man Konkretes am Abend tun, um den Blutzucker niedrig zu halten?

Klasen: Zur Behandlung eines Diabetes mellitus Typ 2 benötigen Sie bei einer ausgewogenen Ernährung keine Nahrungsergänzungsmittel. Natürlich sind die Portionen entscheidend! Und nach 19 Uhr sollten Sie kaum noch etwas essen.

Angelika: Ich habe chronische Migräne mit Aura, teilweise Aura ohne Kopfschmerzen, besonders die Taubheitsgefühle in den Füßen sind sehr oft da. Eine Polyneuropathie wurde ausgeschlossen, außerdem habe ich noch Arthrose und Übergewicht. Leider habe ich bis jetzt keinen Ernährungsplan für alles gefunden, wobei ich mich möglichst antientzündlich ernähre. Morgens nach meinem Haferfrühstück und Kaffee ist die Migräne immer besser, bei der Ernährung habe ich noch keinen Auslöser gefunden. Dafür sind Stress, Gerüche und Geräusche vor allem, wenn sich mehrere Menschen unterhalten, starke Auslöser. Vielleicht können Sie mir einen Ratschlag für die Ernährung geben.

Klasen: Im Grundsatz ist die antientzündliche Ernährung schon der richtige Weg. Nun sollten Sie noch darauf achten, dass das Gewicht runtergeht. Am besten machen Sie das mit drei Mahlzeiten am Tag, zwischen denen vier bis fünf Stunden Pause sind. Vielleicht sollten Sie zusätzlich Entspannungsübungen machen, damit Sie dem Stress nicht mehr so ausgeliefert sind.

Anni: Nach Ernährungsumstellung, einem HbA1c-Wert von 4,2, Absetzen von Metformin bleibt der Zuckerwert stabil, nur der Nüchternblutzucker bleibt konstant über 140 mg/dl. Wie könnte ich den noch senken?

Klasen: Da würde ich zunächst schauen, ob ein Messfehler vorliegt. Denn wenn der Nüchternblutzucker konstant bei 140 liegt, dann kann der HbA1c-Wert nicht 4,2 betragen.

Pohli: Stimmt es, wenn die Leber fettfrei ist, dass der Blutzucker dann wieder normal wird?

Klasen: Auf jeden Fall ist die Fettleber ein Risikofaktor für die Entwicklung eines Diabetes mellitus. Deshalb kann es sein, dass sich der Blutzucker nach dem Verschwinden einer Fettleber normalisiert.

Anne: Sind Kokoschips ein gesunder Snack? Ich habe keinen Abnehmwunsch.

Klasen: Wenn Sie nicht mehr als 40 Gramm Kokoschips am Tag essen, ist das ein gesunder Snack.

Kathrin: Seit 15 Jahren muss ich ASS100 protect nehmen, da ich zweimal eine Carotis-interna-Dissektion (Schlaganfall) hatte. Ich leide seit einigen Jahren an Darmproblemen wie Blähungen, teilweise Durchfälle, Erschöpfung, Depressionen. Seit einiger Zeit auch an Entzündungen in der rechten Hand, was noch weiter untersucht werden muss, außerdem an Ablagerungen in den Halsgefäßen und erhöhtem LDL [Low Density Lipoprotein]. Ich esse kein Fleisch, rauche nicht und trinke keinen Alkohol. Ich würde gerne mit der Ernährung etwas gegen die Entzündungen in meinem Körper tun, darf aber durch ASS100 solche Sachen wie Ingwer, Kurkuma, Omega-3-Fettsäuren nicht zu mir nehmen. Haben Sie einen Tipp für mich? Ich würde am liebsten das ASS100 nicht mehr nehmen und durch natürliche Blutverdünner ersetzen. Leider wollen meine Ärzte keine Verantwortung für so eine Entscheidung übernehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie Tipps für mich haben, um meine Probleme anzugehen.

Klasen: Sie sollten sich nach unseren antientzündlichen Rezepten aus dem Internet oder Büchern ernähren. Übrigens ist ein Teelöffel Algenöl am Tag kein Problem bei 100 mg ASS.

Anne: Ich habe Migräne und deshalb den Blutzucker mit einem Sensor für 14 Tage gemessen. Ich habe kaum Blutzuckerspitzen, dafür nachts nur noch 50 mg/dl, zum Teil noch weniger. Ich wache nicht auf, aber der Schlaf ist nicht erholsam.

Klasen: Warum der Schlaf nicht erholsam ist, muss weiter untersucht werden. Dafür kann es ganz andere Gründe geben.

Pohli: Kann man Taurin nehmen, um den Blutzucker zu senken? Angeblich soll sich davon ein beginnender Grauer Star zurückbilden. Was halten Sie davon?

Klasen: Taurin ist ein wirkungsvolles Antioxidans und fängt somit freie Radikale ab. Den Blutzucker wird Taurin nicht direkt senken, und ob Taurin den Grauen Star beeinflusst, ist mir nicht bekannt.

